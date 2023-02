Pastrana: Daytona 500, una de las más increíbles

Cargar reproductor de audio

Pastrana empezó la semana con buen pie, clasificándose con velocidad y entrando en la Daytona 500. Al estar encerrado en la parrilla, se lo tomó con calma en los duelos, pero aún así se vio involucrado en un accidente que se produjo delante de él.

A continuación, comenzó el evento joya de la NASCAR desde el puesto 40 de la parrilla, y adoptó un enfoque cauteloso durante la mayor parte del evento. Lideró dos vueltas durante un ciclo de paradas en boxes con bandera verde, pero por lo demás pasó desapercibido. Sin embargo, a última hora de la tarde, con la bandera a cuadros a la vista, Pastrana apareció entre los diez primeros.

Parecía que incluso podría acabar entre los cinco primeros, pero un empujón en la vuelta de bandera blanca le hizo salirse de la pista. Se produjo un accidente masivo, y Pastrana estaba en el centro del mismo. El incidente puso fin a la carrera y Ricky Stenhouse Jr. fue declarado ganador.

Pastrana recuperó el control de su coche y volvió a la línea de meta, pero al final estuvo a punto de clasificarse entre los diez primeros. Terminó undécimo y fue el segundo novato que mejor terminó, por detrás de Riley Herbst, décimo.

Ha sido una de las mejores semanas, si no la mejor, de mi vida", dijo Pastrana tras la carrera. "Venir aquí e incluso ir a Volusia y acampar con (Matt) Crafton y todos los aficionados que han venido. Luego me di cuenta de que había tres tipos que hicieron el Clash y volaron en el ojo rojo. A estos chicos les encanta conducir. Los Blocks vinieron aquí sólo para verme clasificar y tengo a todos mis amigos y familia aquí".

Travis Pastrana, 23XI Racing, Black Rifle Coffee Toyota Camry Photo by: Gavin Baker / NKP / Motorsport Images

Pero con toda su emoción, también viene el agotamiento después de una intensa semana de carreras. Además de las carreras de tierra en Volusia y las 500, también corrió la carrera de camionetas el viernes por la noche. Terminó 13º en ese evento, que fue acortado por la lluvia.

"Tan emocionado como estoy ahora, podría dormir durante la próxima semana", admitió. "Estoy mental y físicamente agotado. Incluso en la carrera de camionetas, mi ritmo cardiaco era de 170 en un grupo de tres. Mi máximo fue de 182. Eso es sólo por la adrenalina. Así que, cualquiera que diga que la NASCAR es aburrida, es un mentiroso. No han estado nunca en un coche, porque ha sido una de las cosas más emocionantes que he hecho nunca".

El piloto de 39 años entró en esta carrera "sin expectativas", pero al llegar la bandera blanca, también pensó que era una posibilidad real estar entre los cinco primeros. Estar en liza "superó todas mis expectativas", dijo Pastrana.

"Son los mejores pilotos del mundo. No soy un gran piloto de rueda trasera, no soy un gran piloto de asfalto. Las carreras con placa limitadora son un poco diferentes. Tuvimos un gran equipo con este equipo Toyota 23XI, y fue un honor estar en la pista con estos chicos. Fue increíble que pudiéramos colocarlo entre los 20 primeros. Estoy orgulloso de todos los que han participado y muy agradecido de estar aquí".

Más tarde añadió: "Es curioso, sé cómo conducir un coche, así que simplemente conduces, sin expectativas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Realmente quería ayudar más a mi compañero de equipo (Bubba Wallace), pero una vez que se enganchó al parachoques de quien estaba delante de él y yo no estaba en su parachoques, como que le dejé, así que fue decepcionante, pero aún así hice una buena carrera al cruzar la bandera blanca. Cuando la parte superior comenzó a ir, pensé, podríamos estar entre los cinco primeros aquí ".

Travis Pastrana, 23XI Racing, Toyota Photo by: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

También confirmó que se trata de un acuerdo de una sola vez. Probablemente no volveremos a ver a Pastrana en la "Gran Carrera Americana", pero no descartaría más salidas con Niece Motorsports en la Truck Series.

"Uno y listo", declaró. "Ahora bien, si Cody (Efaw) de Niece Motorsports me llama y me dice: 'Oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Me apunto, pero no soy lo suficientemente bueno para ser el mejor en este deporte con mis habilidades. La cantidad de tiempo que esto tomaría ahora mismo y estoy tratando de reducir la velocidad. La razón por la que estoy aquí ahora es porque siento que esto es lo mejor que he estado como piloto. Hemos estado ganando campeonatos en la tierra, y yo sólo quería experimentar todo el Daytona Speedweeks ".