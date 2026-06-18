¿Podrá Magnussen superar lo hecho por otros pilotos en el Project 91 de NASCAR?

Este fin de semana, Kevin Magnussen tendrá su primer contacto con la competición en la NASCAR Cup Series, haciendo su debut en el recién construido circuito urbano de 3.4 millas en Naval Base Coronado.

Conducirá el Chevrolet No. 91 de Trackhouse Racing, una cuarta inscripción a tiempo parcial que la organización lleva a la pista en ocasiones poco frecuentes, y solo para contar con pilotos de clase mundial.

El campeón mundial de Fórmula 1 de 2007 Kimi Raikkonen, el 4 veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis Helio Castroneves, y por supuesto, el tricampeón de Supercars Shane van Gisbergen condujeron el auto en algún momento durante los últimos cuatro años. SVG lo usó como trampolín hacia una carrera a tiempo completo como piloto de NASCAR, y hasta el día de hoy sigue derribando récords en circuitos mixtos y urbanos.

Pero, ¿cómo rendirá Magnussen el domingo, y en qué lugar quedará entre actuaciones pasadas? Su padre Jan hizo una salida en la Cup durante la temporada 2010 en Sonoma Raceway, arrancando 32º y terminando décimo. Así que ese es un objetivo al que apuntar, pero una mejor referencia son sus compañeros exalumnos de Project 91.

Él es el cuarto piloto diferente en conducir esta inscripción especial, y será la sexta carrera de Cup con el auto Project 91. A continuación está el historial recopilado de cómo los predecesores de Magnussen afrontaron NASCAR en la máquina No. 91 de Trackhouse. Al igual que Magnussen, ninguno de estos pilotos había corrido antes una carrera de Cup antes de unirse a Trackhouse, aunque Raikkonen sí tenía algo de experiencia limitada en NASCAR en las divisiones inferiores.

Kimi Raikkonen -- El primer piloto de Project 91

Watkins Glen 2022: Terminó 37º / COTA 2023: Terminó 29º

Kimi Raikkonen, No. 91 Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Chris Graythen - Getty Images

El campeón mundial de F1 de 2007 participó en la carrera de la NASCAR Cup de 2022 en Watkins Glen, clasificando 27º y afirmando que su principal objetivo era divertirse. Llevó a su familia al evento, que comenzó en condiciones húmedas. A medida que la pista se secó, Raikkonen terminó con la estrategia preferida y escaló hasta meterse entre los diez primeros, llegando hasta la octava posición antes de una parada en pits con bandera verde. Sin embargo, todo salió mal en la vuelta 44, justo antes de la mitad de la carrera. Al pasar por la chicana de la parada de autobús mientras peleaba en la zona media del pelotón, intentó evitar un auto que estaba trompeando, pero terminó chocando con otro que también estaba tomando acción evasiva, enviando a Raikkonen contra la barrera y poniendo fin a su día con un 37º puesto.

Raikkonen volvió por más la primavera siguiente en COTA -- el escenario de su última victoria como piloto de Fórmula 1. Se clasificó cinco posiciones mejor que en su salida anterior, y por suerte esta vez pudo completar todas las vueltas. Rodó en la zona media durante la mayor parte del día, pero una bandera amarilla al final de la carrera le presentó una oportunidad para jugársela. Había entrado a pits justo antes de la neutralización, así que el equipo lo dejó en pista, impulsando a Raikkonen hasta la cuarta posición para el reinicio. Lo que siguió fue esencialmente puro caos, con múltiples reinicios y mucho contacto en todo el pelotón. Raikkonen fue perdiendo terreno cuando los habituales de NASCAR se lanzaron sobre él y sobre todos los demás que se quedaron fuera, y finalmente trompeó, pero siguió adelante para terminar 29º.

Watch: Kimi Räikkönen’s race ends early after crash at Watkins Glen

Shane van Gisbergen -- El as kiwi que sacudió el mundo de NASCAR

Chicago 2023: Terminó 1º / Indianapolis RC 2023: Terminó 10º

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

La cara indiscutible de Project 91. Quienes conocían a SVG por su carrera en Supercars sabían lo que probablemente iba a ocurrir cuando participó en la carrera del Chicago Street Course de 2023 afectada por la lluvia -- una pista completamente nueva para NASCAR en ese momento. Se clasificó tercero y se mantuvo cerca de la punta. Sin embargo, SVG en realidad terminó con la estrategia equivocada, y cayó hasta la 18ª posición cuando quedaban unas 30 vueltas en la carrera acortada (debido a la oscuridad). Sin desanimarse, se abrió paso metódicamente entre el pelotón, arrebatándole el liderato a Justin Haley cuando faltaban solo unas pocas vueltas. Haley lo recuperó de inmediato, solo para que SVG volviera a meterse por el interior de Haley en la entrada de la curva 4 en un adelantamiento audaz en una de las secciones más complicadas del circuito. Lideró apenas nueve vueltas, pero se convirtió en el primer piloto en más de 60 años en ganar una carrera de la NASCAR Cup en su debut.

Esa increíble victoria dejó a SVG con ganas de más, y Trackhouse estuvo encantado de traerlo de vuelta más tarde ese mismo verano en el Indianapolis Road Course. Esta fue una carrera mucho más directa, pero aun así estuvo súper sólido pese a su experiencia limitada. SVG se clasificó octavo y terminó décimo. Luego dejó su carrera en Supercars para perseguir NASCAR a tiempo completo con Trackhouse, y desde entonces ha ganado un total de siete carreras de Cup -- incluidas seis de las últimas siete en circuitos mixtos/urbanos. También recientemente consiguió su primer top cinco en un óvalo.

Watch: Kiwi class of the field: Shane van Gisbergen wins at Chicago | Race Rewind

Helio Castroneves -- Un difícil debut en la Daytona 500

Daytona 500 2025: Terminó 39º

Helio Castroneves, Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Justo antes de cumplir 50 años, el cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis decidió afrontar la otra joya de la corona de las carreras en óvalos de EE. UU., conduciendo un stock car de NASCAR por primera vez. Para ser claros, fue una semana de pesadilla en pista para Helio, en gran parte debido a lo caóticas que pueden ser las carreras modernas de superspeedway en NASCAR. También es el único piloto de Project 91 que llevó el auto a una carrera en óvalo, debutando en el evento joya de la corona de NASCAR. Ya estaba clasificado para las 500 debido a una nueva provisional, así que no tuvo que sufrir en la clasificación. Por lo tanto, esperaba usar la carrera clasificatoria Duel como una especie de práctica de carrera, pero solo completó 14 vueltas antes de verse involucrado en un choque que no fue culpa suya. Luego volvió a chocar mientras intentaba llevar el auto dañado de vuelta a pits.

Arrancó 41º -- último -- en la 66ª edición de la Daytona 500. Desafortunadamente, solo completó 70 vueltas de las 200 del evento. Helio había remontado hasta la 21ª posición cuando el pelotón comenzó a amontonarse en un reinicio debido a un auto cerca de la punta que tuvo problemas para arrancar. El No. 91 fue uno de varios autos involucrados, y Helio en realidad se accidentó después de que su compañero de Trackhouse Ross Chastain se cruzara hacia su puerta, poniendo fin a las carreras de ambos. Creo que es seguro decir que Helio tuvo la experiencia más dura de los pilotos de Project 91, pero también fue el único que decidió afrontar la carrera en óvalo más grande de NASCAR en lugar de un evento en circuito mixto/urbano.

Helio Castroneves, Trackhouse Racing Cherolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Expectativas para Kevin Magnussen

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen Photo by: Marc Fleury

Recién salido de una participación en las 24 Horas de Le Mans con el equipo BMW Hypercar, el danés se dirige a California para su debut en la NASCAR Cup. Aunque una victoria en el debut parece poco probable, especialmente con Van Gisbergen mismo en la parrilla, Magnussen es totalmente capaz de superar el rendimiento de Castroneves e incluso de Raikkonen, debido a algunas variables. Una ventaja muy grande para Magnussen es el hecho de que esta es una pista nueva, muy parecida a lo que fue Chicago en 2023. Eso ayudará enormemente a nivelar el campo de juego mientras Magnussen y el resto de la parrilla ven esta pista por primera vez. Su experiencia en carreras de deportivos podría ser incluso más valiosa aquí que su década compitiendo en F1 para adaptarse a NASCAR. Además, como compañero de equipo de Van Gisbergen, tendrá acceso completo a sus herramientas y reglaje, así como al propio piloto para recibir consejos.

Sinceramente, el resultado de su padre en Sonoma en 2010 probablemente no está muy lejos de la realidad, y un top diez parece posible para Magnussen, de 33 años. Pero por supuesto, esto es NASCAR, así que espera carreras de contacto total donde tendrá que estar alerta si quiere mantenerse fuera de problemas.