Por qué la carrera de la NASCAR en Darlington es un auténtico regreso al pasado

No nos engañemos: el desgastado circuito de Darlington es una delicia tanto para los pilotos como para los aficionados, independientemente de la categoría o el reglamento, pero todo apunta a que la carrera de la Copa NASCAR del domingo será, en todos los sentidos, "demasiado difícil de domar".

La diferencia radica en el debut en pista del espaciador cónico de 750 caballos de potencia, frente a los 670 utilizados desde que este coche debutó en 2022. Además, la NASCAR ha cambiado la configuración aerodinámica de su configuración para pistas intermedias a la utilizada en pistas cortas, lo que significa una parte inferior de la carrocería reducida, un difusor trasero simplificado y un alerón de 3 pulgadas, frente a las 4 pulgadas anteriores.

Denny Hamlin fue el primero en dar la voz de alarma sobre lo que esto supondría a principios de este mes, tras sentarse en el simulador para prepararse para la Goodyear 400.

"Una cosa que les diré es que, en Darlington, verán a algunos coches fuera de control dentro de unas semanas", dijo Hamlin. "Estos coches, con prácticamente nada de parte inferior de la carrocería porque ahora vamos a utilizar el paquete aerodinámico de pista corta para Darlington, están fuera de control.

"Preveo una pérdida de velocidad de cuatro segundos, quizá más. Son simplemente los coches sin los bajos y con ese difusor tan sencillo, incluso con neumáticos nuevos, que están absolutamente fuera de control. Así que va a ser una carrera impredecible".

Christopher Bell también se ha hecho eco de esos sentimientos.

"Creo que Darlington va a ser muy, muy, muy diferente a lo que hemos tenido en años anteriores con el coche Next Gen, así que estoy emocionado", dijo Bell. "Creo que tiene potencial para parecer una carrera de Darlington muy diferente a lo que hemos tenido en los últimos años".

Bell se refirió a la primera carrera en un circuito ovalado auténtico con el espaciador de 750, que provocó mucho más desgaste de neumáticos y acción de lo que nadie había previsto a principios de semana.

"Me lo pasé de maravilla en Phoenix", dijo Bell. "Me pareció que Phoenix fue como el día y la noche en comparación con lo que hemos tenido últimamente; bueno, desde que empezamos a correr allí, ha sido muy difícil adelantar y esta carrera fue la primera. Sentí que realmente podías abrirte paso entre el pelotón si tenías un coche mejor. Yo lo demostré; Ryan Blaney también lo demostró, al parecer.

"Si tenías un coche mejor, podías adelantar, y creo que gran parte de eso se debió a la potencia, y esa potencia extra hizo que la pista pareciera resbaladiza. Los neumáticos se degradaron. Estábamos derrapando por todas partes, y los mejores coches se abrieron paso hasta la cabeza. Creo que en Darlington va a ser más de lo mismo".

Vista general Foto de: James Gilbert / Getty Images

Ross Chastain dice que Darlington siempre es divertido.

"Solo corrí con el coche antiguo un año en (Chip Ganassi Racing) y todas mis otras carreras allí han sido con Trackhouse", dijo Chastain. "Y en todos mis años compitiendo allí, siempre hemos estado derrapando.

"No, no han derrapado tanto como los coches de la O’Reilly Series, pero derrapaban a su manera. No creo que hayamos tenido malas carreras en Darlington. Darlington, en mi opinión, es el mejor circuito del mundo".

Claro, pero todo el mundo parece estar de acuerdo en que las carreras con el coche antiguo y el de la O’Reilly Series son la mejor versión de Darlington, y el domingo parece que va a ser muy parecido a eso si todas las simulaciones se cumplen.

Brad Keselowski ha bromeado, aunque también con cierta seriedad, diciendo que los equipos van a tener que lidiar con muchos tirantes rotos y neumáticos rotos el domingo.

"Lo que más me preocupa en Darlington es que dar 50 vueltas con un juego de neumáticos era casi imposible con el coche NextGen en las últimas dos o tres temporadas, y ahora que tenemos más potencia y menos aerodinámica, no sé si podremos dar 35 vueltas", dijo Keselowski. "Así que mantener los neumáticos en buen estado va a ser un gran reto. Los pilotos tendrán que gestionarlo, y los equipos tendrán que ajustar la configuración para que sea posible. Darlington va a ser una tarea ardua. Siempre lo es, pero ahora lo es aún más, creo, dadas las circunstancias y las muchas incógnitas que rodean la carrera de Darlington.

"Puede que al final no haya ninguna diferencia, pero no creo que sea así. Creo que va a ser una carrera realmente difícil"

Su compañero de equipo en RFK Racing, Chris Buescher, espera que se abran oportunidades de adelantamiento como nunca antes con el coche NextGen en Darlington, ya que los pilotos controlarán el ritmo de degradación de los neumáticos.

Algunos presionarán para ganar posiciones en pista al principio de una tanda y otros conservarán los neumáticos para que les duren hasta el final de la misma. También habrá oportunidades para que los pilotos hagan paradas cortas en boxes para ganar posiciones e intentar que les duren hasta el final de la tanda.

«Si alguien va a ser agresivo y va a apretar mucho, desgastando los neumáticos desde el principio, la esperanza es que se vea cómo pierden tres o cuatro décimas más en las últimas 15-20 vueltas de una tanda, en comparación con alguien que simplemente intenta ser más constante durante toda la carrera», dijo Buescher. «Yo diría que si hay dos coches que luchan desde la bandera verde hasta el siguiente ciclo de bandera verde, y ambos están presionando al máximo, se observará una diferencia mínima en la pérdida de rendimiento, lo que creo que no hará que esos dos coches puedan intercambiar posiciones tan fácilmente al final de una tanda en comparación con alguien que no haya presionado tanto al principio. Esa es mi predicción. No sé si eso es del todo exacto, pero, en última instancia, todos vamos a estar limitados por el agarre».

Buescher sigue admitiendo que este coche preferirá aire limpio para completar los adelantamientos, pero si no queda nada de neumático bajo el coche, eso simplemente no importa tanto.

«Simplemente vas a buscar algo de aire limpio, algo de agarre en la pista», dijo Buescher. «Hemos visto cómo la parte inferior, lo que casi se podría llamar la zona de seguridad de las curvas tres y cuatro, ha entrado en juego en años anteriores. Eso es duro para los neumáticos, pero tiene agarre porque no se ha rodado tanto por ahí a lo largo de los años, así que ¿es esa una opción para un par de vueltas? Probablemente.

«¿Es ese un tramo por el que vas a correr toda la carrera? Diría que es muy poco probable, así que sin duda hay algunas opciones en Darlington».

En definitiva, Buescher está deseando que llegue este fin de semana para ver qué pasa al final.

«Como dije al principio, creo que ahora mismo tenemos muchas más preguntas que respuestas, y estoy deseando ver cómo se desarrolla todo», dijo Buescher. «Afortunadamente, todos nuestros Ford de RFK están en el grupo dos, así que podremos ver esa primera sesión de entrenamientos y tomar notas, señalar y reírnos, o lo que sea que hagamos, pero sin duda estaremos observando con mucha atención».