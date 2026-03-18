Por qué Ross Chastain simplemente no se lleva bien con Daniel Suárez

Al despachar a los medios que querían preguntarle sobre su conflicto posterior a la carrera con Daniel Suárez, Ross Chastain dijo "hoy no, chicos", pero reconoció que debería haber dicho "nos vemos el martes", en referencia a una atención a la prensa ya programada.

Chastain dijo, tras alejarse de Suárez, que simplemente no entendía todo lo que había ocurrido entre ellos y que no quería decir algo equivocado. Desde entonces, ha revisado todas las imágenes de video y se quedó con la misma sensación que viene teniendo desde hace tiempo: que hay un problema de responsabilidad por parte de su excompañero de equipo.

"Sí, en el momento estaba muy caliente y enojado y haría las cosas de manera diferente si tuviera tiempo para pensarlo", dijo Chastain en las instalaciones de NASCAR Productions. "No me habría desviado hacia él después de la carrera y, si pudiera volver atrás, seguro que no lo habría empujado.

"Simplemente estaba harto de la conversación que él intentaba tener, quería que se fuera, le pedí que se fuera y que retrocediera. Estaba demasiado cerca y ya no quería escuchar nada más de lo que decía porque no estaba asumiendo ninguna responsabilidad y yo quería que lo hiciera".

Chastain mencionó varias veces el martes que cree que Suárez no asume la responsabilidad personal con la frecuencia suficiente. Pero, en última instancia, Chastain estaba molesto porque estaba frustrado con el rendimiento de su equipo No. 1 el domingo en Phoenix.

"En el panorama general, fue injusto reaccionar de esa manera y no estuvo bien", añadió.

El incidente en pista que precedió a esto fue simplemente una lucha intensa en las últimas tres vueltas del domingo. Suárez dijo que su coche empezó a perder rendimiento, pero que quería seguir compitiendo cuando Chastain se acercó.

Chastain le hizo un gesto obsceno a Suárez en la recta opuesta y dice que quería hablarlo, pero que fue empujado cuando la conversación se calentó.

"En realidad, estaba muy orgulloso de mí mismo por la forma en que manejé la situación, porque el Daniel de hace tres años probablemente le habría dado una paliza", dijo Suárez en SiriusXM NASCAR Radio. "Pero he llegado a entender, y te voy a dar algunas razones. Razón número 1, golpearlo y tirarlo al suelo me habría costado 50.000 dólares. Razón número 2, a los patrocinadores nunca les gusta eso. A los patrocinadores les gusta la exposición, pero no les gusta la mala prensa, la mala publicidad. Y razón número 3, quiero decir, si quiero pelear con Ross —y él lo sabe— no duraría ni cinco segundos.

"Entonces, ¿qué iba a ganar con eso? No me iba a meter en nada. No estaba intentando pelear con él, solo estaba tratando de entender su forma de pensar".

Chastain dijo que le escribió un mensaje largo a Suárez, "para poder expresarme como quería y que supiera dónde estoy parado", y que desde entonces han estado "intentando contactarse por teléfono" en los días posteriores. Chastain afirma que simplemente no se llevan bien y que eso está bien, porque no todo el mundo lo hace.

"Esto viene de antes de este fin de semana", dijo Chastain. "Superamos el final de nuestro tiempo juntos cuando éramos compañeros de equipo y no creo que esté mal no llevarme bien con todo el mundo.

"Si lo llevas a mi infancia, te enseñan a llevarte bien con todos, pero a medida que creces y trabajas en un deporte de alto nivel como NASCAR, no es así, y está bien. No estoy de acuerdo con la manera en que él maneja las cosas y… lo que me llamó la atención en el pit lane es que nunca hay responsabilidad.

"No hubo nada de su parte, y no solo este fin de semana, es algo más grande y todo estalló rápidamente para mí. Podría haber manejado eso mejor, pero en ese momento estaba cegado por la ira, porque solo necesitaba un poco de responsabilidad de su parte. Siempre hay una razón por la que nunca es su culpa".

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