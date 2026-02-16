Que comience el Chase: los puntos de la NASCAR Cup después de Daytona

Es demasiado pronto para empezar a hacer predicciones del campeonato, pero cada punto importa en este regreso a un formato de campeonato de NASCAR más tradicional. Hace un año, habríamos estado diciendo "Bienvenido a los Playoffs, Tyler Reddick", porque con ganar y estar dentro, el panorama general de puntos no habría importado tanto.

¡Pero ahora importa! Una carrera disputada, 25 por delante antes de que el Chase regrese en 2026, y solo los 16 pilotos con más puntos tendrán una oportunidad por la corona.

Tras su victoria en las 500 Millas de Daytona, Reddick se sitúa firmemente en lo más alto de la clasificación, con 12 puntos de ventaja sobre Joey Logano y 15 sobre Chase Elliott —dos pilotos que terminaron entre los cinco primeros en la 500, pero que también ganaron sus respectivas carreras clasificatorias Duel a principios de la semana.

Ahora mismo, Noah Gragson ocupa la 16ª y última posición, pero solo llevamos una carrera. El piloto en la 30ª posición está a 20 puntos de ese lugar, por lo que mucho va a cambiar en las próximas semanas.

Pero hay pilotos destacados que quedaron muy atrás en la clasificación tras Daytona. Pueden salir rápidamente de estos baches dada lo ajustada que sigue estando la tabla de puntos, pero este grupo incluye a Chase Briscoe en el 37º, Alex Bowman en el 36º, Denny Hamlin en el 33º y Christopher Bell en el 31º.

La serie ahora se dirige a EchoPark Speedway (Atlanta) para otro circuito de drafting, lo que sacudirá aún más la clasificación.

Posiciones de NASCAR Cup 2026 después de Daytona