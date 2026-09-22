El principal problema de Hamlin con Hocevar es la "falta de respeto" fuera de la pista

Al hablar con Ryan Blaney en su podcast, Actions Detrimental, Denny Hamlin analizó por qué Carson Hocevar irrita al resto del paddock, señalando que el motivo va más allá de su estilo de conducción agresivo.

Destacó la actitud despreocupada que muestra tras la mayoría de estos incidentes; por ejemplo, cómo Hocevar lanzó rápidamente una oferta del 6 % de descuento durante seis horas en su mercancía tras chocar contra Brad Keselowski en Darlington, y luego otra del 12 % durante 12 horas después de embestir a Blaney en Bristol.

"Creo que ahí radica parte de la desconexión entre lo que sienten los pilotos y lo que sienten los aficionados respecto a Carson Hocevar", explicó Hamlin. "Insisto: no tengo nada en contra de Carson Hocevar. Creo que está aportando cosas muy positivas al deporte. Pero creo que esa desconexión surge porque nosotros, como pilotos —y hablo solo por mí—, no llevamos nada bien la falta de respeto.

"Me refiero a cosas fuera de la pista, como eso de ofrecer un 6 % o un 12 % de descuento. A mí eso me molestaría. Si me pasara a mí y él lanzara un descuento del 11 % justo después de haberme chocado, me irritaría tanto como el incidente en pista; y lo que ocurre en pista duele de verdad, porque dedico muchísimo trabajo y esfuerzo a esto. No quiero que alguien se tome las cosas a la ligera y juegue a costa mía.

"Y ahí es donde yo podría perder los papeles por completo si me ocurriera a mí, porque los pilotos vivimos en la burbuja de nuestro propio equipo... y cuando sientes que alguien comete un error garrafal o te saca de carrera de forma flagrante, eso arruina todo tu fin de semana".

Carson Hocevar, Spire Motorsports Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Continuó señalando la gran presión que existe por rendir al máximo, y explicó que cuando hay otro piloto que "públicamente no se lo toma en serio", eso se convierte en un problema.

Hamlin destacó que es la actitud fuera de la pista lo que realmente está avivando las tensiones entre Hocevar y el resto de los integrantes del garaje.

"Yo estoy aquí para intentar ganar; es lo único que he querido hacer desde niño", prosiguió Hamlin. "Por eso es algo que me afecta un poco personalmente, ya que es lo único que he hecho, querido hacer y logrado en mi vida. Así que entiendo perfectamente por qué Brad —o cualquier otro piloto involucrado en esos incidentes— podría molestarse tanto.

"En mi opinión, si un piloto te perjudica en la pista y luego lleva la situación más allá mostrando cierta falta de respeto fuera de ella, es ahí donde las cosas realmente pueden escalar. Creo que es en este punto donde la opinión que tienen los pilotos sobre Carson difiere de la de los aficionados. Considero que Carson se vuelca totalmente con los seguidores; sin embargo, en cuanto a la faceta competitiva, creo que la falta de respeto es excesiva. Esa es simplemente mi opinión al respecto".

Hocevar en privado vs público

Carson Hocevar with fans, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet Photo by: Jeff Curry / Getty Images

Curiosamente, Hamlin señaló que también existe una desconexión entre lo que Hocevar dice en entrevistas públicas y su comportamiento en privado. Hocevar ha afirmado que no tiene amigos en el garaje y muestra una actitud de "me importa un bledo", pero Hamlin ha mantenido conversaciones con él que sugieren lo contrario.

"No sé cuánto de eso es real, porque he hablado con Carson y se ha mostrado muy receptivo. O, al menos, receptivo cuando me tiene delante, en el sentido de decir: 'Vale, te escucho'. Nunca ha reaccionado negativamente diciendo: 'No me importa lo que pienses'. No sé cuánto de eso es simplemente interpretar un papel. Me costaría imaginar a un joven —por ejemplo, en el baloncesto— diciendo: '¿Por qué iba a escuchar lo que dicen Michael Jordan, Kobe Bryant o Magic Johnson? No me importa lo que digan'. Nadie diría algo así. Si eres joven, siempre buscas absorber información. Creo que él lo hace; simplemente no lo demuestra en público".

En la primera parte del podcast, Blaney relató detalladamente la pelea y compartió sus impresiones al respecto; puedes ver el video a continuación o leer sobre ello AQUÍ.

Watch: From on-track to fight, this is what happened between Blaney and Hocevar