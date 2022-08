Raikkonen: "Quiero divertirme, pero también hacerlo lo mejor posible"

Cargar reproductor de audio

De momento, parece que la misión está cumplida. Raikkonen superó con éxito sus primeros entrenamientos y sesiones de clasificación de la NASCAR el sábado en Watkins Glen (N.Y.) sin protagonizar ningún incidente en pista.

Aunque no estaba en la lucha por la pole, Raikkonen mostró un sólido ritmo y su mayor queja fue que le hubiese gustado pasar más tiempo en pista.

"Me gustaría que hubieran habido más vueltas. Sentí que había mucho potencial para sacar", dijo. "Pero ya sabes, no estoy seguro de qué línea tengo que coger y simplemente no hay suficientes vueltas como para poner todo junto. Pero sí, fue divertido".

"Era más o menos lo que esperaba después del simulador. Obviamente, siempre hay una diferencia, pero los datos nunca se muestran en el simulador. Al menos conocía la pista, pero creo que, sí, necesitaba un poco más en algunos aspectos".

"En algunas partes pensaba que estaba rindiendo bastante bien. Pero ya sabes, realmente no esperaba nada y estamos más o menos en la mitad, así que eso está bien".

Kimi Raikkonen

La carrera en The Glen significó la primera pariticipación de Raikkonen en una carrera de coches desde que se retiró de la Fórmula 1 el pasado mes de diciembre tras su último gran premio con la escudería Alfa Romeo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021.

La aparición del finlandés en una carrera de la NASCAR forma parte de la iniciativa Project 91 de Trackhouse Racing, que pretende ampliar el alcance de la categoría introduciendo en la serie a pilotos internacionales reconocidos por su talento.

Para preparar la carrera de este fin de semana, Raikkonen, de 42 años, llevó a toda su familia a Estados Unidos durante varias semanas para sumergirse en la experiencia al máximo.

Durante ese tiempo, se centró en el trabajo en el simulador, pilotando en eventos de iRacing y participado en las prácticas de parada en boxes en el taller, además de completar su "Prueba de Orientación para Pilotos Selectos" en el Virginia International Raceway.

Cuando se le preguntó por qué se había arriesgado a un posible "fracaso" al hacer un cambio tan grande en el amplio mundo del automovilismo, el campeón de F1 no se mostró nada preocupado.

"No veo ningún riesgo. ¿Por qué no hacerlo?", dijo. "¿Qué tengo que perder? Si lo hago mal en una carrera de la NASCAR o en cualquier otra carrera, la verdad es que no me importa. Lo hago por mí mismo. Un buen o mal resultado, es algo que podría pasar aunque completase 20 carreras. Todas podrían ser malas por muchas razones diferentes".

"No veo nada negativo en hacer esto. Creo que es genial. Estoy seguro de que hay muchos pilotos a los que les gustaría tener una oportunidad e intentarlo, pero no es muy fácil".

"Así que, tal vez se abran algunas puertas para que en el futuro haya más posibilidades para que los pilotos europeos puedan venir hasta aquí".

Una vez que los entrenamientos y la clasificación terminaron el sábado, Raikkonen, que saldrá desde la 27º plaza, dijo que estaba centrado en la preparación de la carrera del domingo y en familiarizarse con las reglas de la NASCAR.

"Ya sabes, no quiero cometer ningún error tonto, pero veremos qué puedo hacer con el coche", dijo. "Tenemos una idea de dónde empezamos y dónde estamos y tal vez en algún momento del camino ha sido mejor o peor, pero siempre tratamos de mejorar".

"Quiero divertirme, pero también hacerlo lo mejor posible", concluyó el expiloto de Fórmula 1.