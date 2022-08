¿Qué sigue para Raikkonen tras su debut en NASCAR Cup?

Cargar reproductor de audio

¿Se le habrá abierto el apetito a Kimi Raikkonen con su primera experiencia en la NASCAR Cup Series como para volver por más? Esa es la pregunta del millón.

A lo largo de los años, este redactor ha cubierto a las ex estrellas de la Fórmula 1 Mika Hakkinen, Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen y David Coulthard en el DTM y a pilotos como Nigel Mansell, Gianni Morbidelli, Derek Warwick y Johnny Herbert en el BTCC. Entonces, ¿por qué un piloto que ha tenido un buen rendimiento y ha conseguido grandes cosas en la cima del automovilismo siente la necesidad de poner un techo sobre su cabeza?

Desde un punto de vista primitivo, la pérdida de una competencia de alto nivel es sin duda una fuerte motivación en cada caso, al igual que la reducción de los ingresos (aunque supongamos que no viven exactamente en el umbral de la pobreza) y un requisito impulsado por el ego de permanecer en el centro de atención para mostrar su talento.

Y aunque pasar más tiempo con la familia después de una carrera exigente y que consume mucho tiempo es deseable, después de un tiempo es comprensible que los pilotos disfruten de la perspectiva de volver a divertirse con algunos colegas en la pista. Por mucho que los pilotos de carreras quieran hacernos creer que son individuos polifacéticos y con una cultura increíble, la experiencia sugiere que no son tan polifacéticos como les gustaría que creyéramos. Sin embargo, les gusta mucho la competición, y una vez que han probado una competición a ese nivel tan raro, es difícil abandonar por completo esa batalla de dientes y garras.

Cuando el equipo Trackhouse Racing de NASCAR Cup Series lanzó por primera vez su iniciativa Project 91 y sus intenciones de atraer a una estrella internacional de primer nivel, algunos periodistas de Motorsport.com eligieron a quien les gustaría ver en ese asiento. "Kimi Raikkonen ha corrido antes en la NASCAR Trucks y Xfinity, y debe estar aburriéndose ahora", escribí. Y he aquí que se hizo realidad.

¿Por qué NASCAR?

Antes de Watkins Glen el domingo, Raikkonen no había disputado una carrera desde el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, la última de sus 349 salidas en la F1. Su brillante carrera está coronada por el campeonato mundial de 2007, junto con 21 victorias en grandes premios y más de 100 podios en la F1.

En los 251 días transcurridos desde entonces, un hombre que ha recorrido casi 100.000 km en un coche de F1 no había conducido un coche de carreras realmente con rabia hasta la carrera del domingo en "The Glen". Fue muy divertido verlo de nuevo en acción, y pareció que el disfrute personal fue su verdadera fuerza motriz durante todo el fin de semana. Después de su par de carreras en Truck y Xfinity Series durante su paréntesis en la F1 en 2011, parecía un buen ajuste tanto para Raikkonen como para las ambiciones del Project 91.

Kimi Raikkonen volvió a la carga en un entorno desconocido contra un nuevo elenco de rivales en Watkins Glen Photo by: Motorsport Images

"Es muy diferente a cuando estuve aquí la última vez", dijo Raikkonen, reflexionando sobre sus carreras de NASCAR en el óvalo de Charlotte. "Es muy relajado".

"El calendario es muy diferente al de la última vez. Lo que pasó con muchos deportes después del COVID fue que se dieron cuenta de que realmente no necesitamos pasar tantos días del fin de semana en la pista. Obviamente, en retrospectiva, sería mejor para mí si tuviéramos más entrenamientos, pero así es".

"Me gusta mucho. Aquí hay mucho más ambiente familiar que en la F1, así que me gusta".

Raikkonen estuvo acompañado durante todo su tiempo en Estados Unidos por su esposa Minttu y por su hijo y su hija. Mientras que es bastante raro que los pilotos de F1 tengan a toda su joven familia a su alrededor, en NASCAR es la norma tener a sus parejas e hijos en el box si lo desean, o pasar el rato en enormes autocaravanas que a menudo tienen un parque infantil cerca para mantener a los pequeños entretenidos.

Raikkonen no ha mostrado ningún miedo en el inicio de la carrera en condiciones de mojado. Llegó hasta el 14º puesto antes de entrar en boxes para cambiar neumáticos.

Y mientras ellos hacían lo suyo, Raikkonen pudo hacer lo que le gusta: conducir coches de carreras, además de bromear con sus nuevos rivales.

"En general, es agradable correr contra quien sea", dijo. "Siempre es emocionante cuando corres contra gente con la que no has corrido antes".

"(En NASCAR) son muy profesionales. Las reglas son ligeramente diferentes a las que estoy acostumbrado, pero estoy contento de estar aquí y conocer a los chicos. Lo recuerdo de la última vez: son muy relajados, fáciles de tratar y es fácil hablar con otros pilotos. Es un poco diferente a lo que estoy acostumbrado de donde vengo".

Aunque a muchos no les agradan las respuestas, a menudo monosilábicas, de Raikkonen a las preguntas más superficiales, su corazón de piloto es verdadero. Pregúntale por James Hunt o Colin McRae y es todo un charlatán, y la historia de la F1 en Watkins Glen tampoco se le pasó por alto...

"Obviamente conozco un poco la historia de la F1 aquí y he visto algunos videos viejos", dijo. "Es un gran lugar y una bonita zona. Se siente como el medio de la nada, pero lo disfruto. Es bueno estar aquí".

Raikkonen disfrutó llevando a su familia al paddock de NASCAR Photo by: Motorsport Images

Por qué nunca iba a ser fácil

Mientras que el DTM, el Campeonato Mundial de Resistencia o incluso el regreso al Campeonato Mundial de Rallyes podrían haber sido más fáciles para él, Raikkonen se decantó por una cultura casi completamente ajena para su primera carrera después de la F1 y se metió en la proverbial boca del lobo para una aparición única en medio de una temporada de NASCAR Cup muy reñida.

Gracias a las normas de pruebas de NASCAR, no tuvo días de entrenamiento en una pista de pruebas como, por ejemplo, tuvo Mansell durante su aparición en el BTCC en 1998. El jefe de West Surrey Racing, Dick Bennetts, cuenta una gran anécdota sobre el hecho de llevar una unidad de catering de alta gama a una prueba privada en Pembrey, sólo para encontrar al campeón del mundo de F1 de 1992 sentado en su Jaguar comiendo sándwiches que su esposa había preparado para él. Habiendo dicho eso, se ha difundido una foto de Raikkonen en su autocaravana con una tarta y una lata de Perrier...

Antes de su debut en la Copa, Raikkonen tuvo un par de horas en un coche de pruebas Next Gen en el circuito de mixto de Virgina International Raceway -irónicamente, donde una vez chocó uno de los coches Dodge de NASCAR Cup de Robby Gordon en 2011- y algunas sesiones en el simulador NASCAR de Chevrolet. La primera vez que condujo realmente su Chevrolet Camaro ZL1 #91 de Trackhouse fue una sesión de prácticas de 20 minutos (interrumpida dos veces por banderas rojas) justo antes de la clasificación del sábado, que sabiamente trató como una carrera.

Se clasificó en el puesto 27, con lo que Raikkonen se conformó debido a su falta de tiempo en pista. Momentos fugaces de pura brillantez, junto con la comprensión de lo difícil y especializada que es la serie, es totalmente común en mi experiencia de cubrir estos competitivos ex animales de la F1.

Tal vez lo más importante es que la participación de Raikkonen ha creado una oportunidad para que los aficionados a la F1 conozcan una nueva serie de carreras, y la carrera del domingo en The Glen fue muy divertida (una vez que se puso en marcha después de un retraso considerable por la lluvia), con estrategias diferentes, algunas fantásticas luchas rueda a rueda y un final típicamente reñido.

Es un mérito de Raikkonen lo bien que fue recibido por el paddock de la NASCAR. Martin Brundle cuenta una historia épica sobre la serie International Race of Champions, una serie de stock cars de coches iguales que se corrió en Estados Unidos a finales de los años '80 y en los '90, en la que él destacó. Se estaba preparando para la final competir en el superspeedway de Michigan, sentado junto a su coche, cuando Dale Earnhardt Sr. le hizo una visita y le dio unos sabios consejos: "No olvides a tus hijos".

Contrasta esto con la pregunta de Ryan Blaney sobre qué asiento había ocupado Raikkonen en una rueda de prensa antes que él -sólo para poder sentarse allí-, lo que demostró la reverencia que los pilotos de NASCAR Cup hicieron al finlandés. Pareció que se corría de forma limpia y justa en todo momento, hasta el desafortunado choque que lo dejó fuera.

Raikkonen (en la foto con su compañero de equipo, el mexicano Daniel Suárez) fue muy bien recibido por muchos de sus competidores de la Copa Raikkonen (en la foto con su compañero de equipo, el mexicano Daniel Suárez) fue tratado con regocijo por muchos de sus rivales en NASCAR. Photo by: Motorsport Images

Cómo le fue

Raikkonen no mostró ningún temor en las primeras etapas de la carrera en condiciones de humedad. Llegó a rodar hasta la 14° posición antes de entrar en boxes, y su jefe de equipo, Darian Grubb, trató de ayudarlo a completar la carrera en dos paradas, pero le faltaron unas cuantas vueltas ya que sus neumáticos se gastaron.

Sin embargo, esta estrategia alternativa le permitió correr con los sabuesos en la salida de la segunda etapa, reiniciando en la décima posición y ganando un puesto a Chris Buescher enseguida. Llegó a la octava posición, cuando Todd Gilliland rompió un eje por delante de él, antes de que aparezca la pareja de Hendrick Motorsports, Chase Elliott y Kyle Larson, quienes terminaron luchando por la victoria.

En realidad, Raikkonen nunca estuvo en la pelea de adelante, pero sus esperanzas de terminar entre los 20 primeros terminaron cuando Austin Dillon hizo un trompo poco después del reinicio de la etapa final. En el apilamiento de coches que siguió, Loris Hezemans chocó con la parte trasera de Brad Keselowski y la esquina delantera derecha de Raikkonen rozó la trasera izquierda de Hezemans. Fuera de control, salió a la izquierda contra el muro de neumáticos tras una colisión que fue dolorosa en más de un sentido.

"No hay planes para nada después de esto. Quería divertirme, hacerlo lo mejor posible. Creo que es un bonito reto, es una nueva experiencia" Kimi Raikkonen

"Tenía una buena línea, pero todo el mundo pareció venir hacia la izquierda", explicó. "Por desgracia, no tuve tiempo de reaccionar".

"En el primer impacto, alguien golpeó directamente el neumático o la rueda y el volante giró. Hay algo mal en la muñeca, pero así es como va".

Raikkonen salió con su orgullo y ambición probablemente tan dañados como el coche o su muñeca.

¿Y ahora qué?

La participación de Raikkonen en NASCAR demostró sin duda su deseo de competir, que arde con la misma intensidad que los días en los que este escritor solía verlo ir a fondo durante su temporada en la Fórmula Renault del Reino Unido en 2000. Y también apareció un Raikkonen en forma, con cero signos de exceso "después de la F1", pero también uno típicamente indescifrable...

"No hay planes para nada después de esto", dijo. "Quería divertirme, hacerlo lo mejor posible. Creo que es un bonito reto, es una nueva experiencia".

Tal vez lo haya hecho y listo, tal vez quiera más, eso es algo que sólo él sabe: "Ya veremos, no lo sé", se encogió de hombros cuando se lo presionó.

Raikkonen se desenvolvió con soltura en las primeras fases de la carrera sobre mojado, pero nunca estuvo realmente en la lucha por la victoria. Photo by: Motorsport Images

Para Trackhouse, se trata absolutamente de un proyecto que quiere ampliar sus horizontes. Justin Marks, uno de los tipos más inteligentes y ambiciosos del paddock de NASCAR, dijo que quiere que Proyect 91 incluya "todos los circuitos mixtos durante la temporada y luego, potencialmente, algunos de los eventos más importantes, como las 500 Millas de Daytona, la Coca-Cola 600, o algo así".

"Creo que en algún momento, tienes tantas carreras que tienes que considerar la posibilidad de tener un tercer coche a tiempo completo. Pero creo que para Proyect 91, es un programa de seis a ocho carreras potencialmente el próximo año y más allá".

Así que la puerta está abierta, y ahora depende de Raikkonen ver si está dispuesto a ello. Por un lado, puede que no le moleste toda la atención mediática que recibió, aunque ciertamente pareció disfrutar del respeto que le brindaron sus rivales.

Después de que un periodista le preguntara por qué iba a arriesgar su buena reputación ante un posible fracaso en NASCAR, comentó con el clásico estilo de Raikkonen: "No veo ningún riesgo... ¿por qué no? ¿Qué puedo perder? Si lo hago mal en una carrera de NASCAR o mal en cualquier carrera, no me importa... lo hago por mí mismo. Un resultado final bueno o malo, podría pasar aunque hiciera 20 carreras. Todas podrían ser malas por muchas razones diferentes. No veo nada negativo".

"Es estupendo lo que hacen Justin y el equipo, que nos dan una oportunidad a todos los europeos. No es tan conocido... obviamente con los años, NASCAR es más conocida allí, pero estoy seguro de que hay muchos pilotos a los que les gustaría tener una oportunidad de probarlo. No es muy fácil, así que tal vez se abran algunas puertas en el futuro para que haya más oportunidades de intentar meter a más europeos en este deporte."

Incluso si Raikkonen no vuelve, ha sido estupendo recordar su desdén por una pregunta tonta y tenerlo como animador de este proyecto para ampliar el interés global del deporte motor más aislado de Estados Unidos.

No está claro si Raikkonen volverá y se convertirá en un habitual de NASCAR Photo by: Motorsport Images