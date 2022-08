Raikkonen genera "grandes expectativas" para su debut en NASCAR Cup

Cargar reproductor de audio

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 2007 conducirá para Trackhouse en la carrera del 21 de agosto en el Watkins Glen International como compañero de equipo de Daniel Suárez y Ross Chastain.

La aparición del finlandés forma parte de la iniciativa Project 91 de Trackhouse, que busca ampliar el alcance de NASCAR introduciendo a pilotos internacionales de talento en la Cup Series.

"Creo que la velocidad y el arte de la carrera y la adaptación al coche no van a ser un problema en absoluto", dijo Marks. "La forma en que se preparó cuando se presentó por primera vez en Estados Unidos -no sólo las últimas 24 horas- estaba preguntando sobre la penalización en boxes del coche N°1 en Michigan, tenía preguntas sobre los pitstops cortos y cómo trabajar la estrategia en los circuitos mixtos".

"Realmente ha hecho mucho trabajo y preparación y eso no me sorprende. Eso es lo que se necesita para tener tanto éxito como él ha tenido en la Fórmula 1 durante tanto tiempo".

La carrera en The Glen marca la primera competencia de Raikkonen en un evento de automovilismo desde que se retiró de la F1 el pasado diciembre, siendo su última aparición en el Gran Premio de Abu Dhabi con Alfa Romeo.

Para preparar la carrera del próximo fin de semana, Raikkonen ha llevado a toda su familia a Estados Unidos con un par de semanas de anticipación.

Durante ese tiempo ha hecho trabajo de simulador, ha conducido en eventos de iRacing, ha participado en prácticas de parada en boxes en el taller y el jueves participó en su "Prueba de Orientación de Piloto Selecto" en el Virginia International Raceway en un coche Next Gen.

Raikkonen, de 42 años, también ha llevado a cabo muchos estudios individuales, y todo ello hace que Marks esté convencido de que debería estar a punto para el próximo fin de semana.

"Desde el punto de vista de la velocidad, la preparación y los conocimientos, creo que estará a la altura", explicó Marks. "El reto será asegurarse de que entiende la carrera desde el punto de vista del procedimiento, de que comprende las reglas".

"Hemos preparado un documento para él que muestra imágenes desde el punto de vista de dónde está la entrada a boxes y dónde está la luz de boxes, dónde están las líneas (de cronometraje) y todo ese tipo de cosas. Ahí es donde tiene la curva de aprendizaje más pronunciada: no pasar de boxes, no entrar en boxes demasiado pronto, no salirse de la línea antes de la línea de salida/llegada en la salida, no exceder la velocidad en el pit road".

"Una penalización puede quitarte un día entero. Ahí es donde estará el trabajo pesado y ahí es donde estamos centrando gran parte de nuestra atención. Por la forma en que se presentó, está listo para subir al coche, tengo grandes expectativas.

Marks, que es copropietario de Trackhouse con el rapero Pitbull, cree que el coche Next Gen ha ayudado a bajar la barrera de entrada para los pilotos interesados en competir en la Cup Series.

"Hace tiempo que sé que existe un importante interés global entre los pilotos de élite del mundo del deporte motor por participar en una carrera de NASCAR", dijo Marks. "Es una serie única. La gente de Europa y de todo el mundo ve NASCAR como esta forma gigante de deportes motor en Estados Unidos y tiene interés en probarla".

"Pero ha sido difícil abrirse paso y ha sido difícil tener éxito porque el coche (hasta ahora) ha requerido un estilo de conducción tan único y propio, así que la barrera ha sido esencialmente alta".

Marks dijo que para comenzar la iniciativa del Proyecto 91 necesitarían a alguien "relevante a nivel mundial" para ponerlo en marcha y consideró que el momento era el adecuado para Raikkonen.

"Aquí tenemos a un tipo que corre a tiempo completo en la F1 durante básicamente 20 años, ha estado en América y ha corrido carreras de NASCAR antes, así que sabía que el interés estaba ahí y teníamos grandes amigos en común, así que hubo una confianza inmediata", dijo Marks.

"Creo que lo pensó y había algunos asuntos pendientes en 2011, cuando corrió antes. La idea era hacer una carrera de la Copa y nunca tuvo la oportunidad. Diría que los astros se alinearon bastante bien".

Raikkonen participó en una carrera de la Xfinity Series y otra de la Truck Series en 2011 con Kyle Busch Motorsports durante su tiempo ausente en la F1.

También ha probado un coche de la Copa en VIR antes, conduciendo un Dodge para Robby Gordon Motorsports en 2011, pero la prueba terminó antes de tiempo por una salida de pista.