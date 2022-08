Raikkonen sobre su test en NASCAR Cup: "Hasta ahora ha sido bueno"

Cargar reproductor de audio

NASCAR permitió que Kimi Raikkonen y Mike Rockenfeller, quien competirán con Spire Motorsports, conducir un Chevrolet Camaro ZL1 como parte del programa de prueba de Orientación de Pilotos Seleccionados en el Virginia International Raceway para preparar su estreno en la categoría.

El campeón del mundo de Fórmula 1 de la temporada 2007 estará con Trackhouse en la cita de Watkins Glen el próximo 21 de agosto, y contará con Daniel Suárez y Ross Chastain como compañeros. La aparición del finlandés forma parte de la iniciativa de Project 91, que busca ampliar el alcance de la NASCAR con la participación de pilotos internacionales.

Tras finalizar la primera prueba, el ex de Ferrari y McLaren, entre otros, dijo: "No tengo nada con lo que comparar [el coche], pero creo que ha sido bueno dar algunas vueltas, aunque no sea exactamente el mismo vehículo con el que vamos a correr".

"Ha sido muy beneficioso solo dar unos giros y divertirme un poco, saber qué es lo que hace el coche en buena medida, hacer tandas más largas para averiguarlo, así que estoy seguro de que será más fácil ir a los entrenamientos cuando llegue la carrera [el fin de semana]", continuó.

"Obviamente, tengo algo de experiencia con un coche de la NASCAR, cuando me subí en 2011. Este es de nueva generación, es mejor, supongo que es lo que me esperaba, lo probé en el simulador para tener una idea, le pasa lo mismo que a uno normal, así que cuando calientas los neumáticos, deslizas más, pero ha ido bien", explicó Kimi Raikkonen.

Kimi Raikkonen Photo by: Project91

La carrera en The Glen será la primera participación del finlandés en un evento de automovilismo desde que se retiró de la Fórmula 1 el pasado diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi con el equipo Alfa Romeo.

Raikkonen también ha practicado las paradas en boxes con su conjunto para estar lo más preparado posible, a pesar de las estrictas reglas sobre las pruebas en pista de la NASCAR: "Tal vez dimos 50 vueltas o algo así. Sin ellas y sin el simulador, seguro que iría directamente a los entrenamientos de 20 minutos, luego a la clasificación, y sería mucho más difícil".

"Al menos nos hemos preparado tan bien como hemos podido, así que gracias a que la NASCAR nos ha permitido dar esas vueltas, hemos hecho todo lo que podíamos hacer, así que veremos lo que conseguimos", indicó. "Es una pista nueva para mí, así que necesito aprendérmela".

El campeón del Gran Circo en 2007, quien ya acumula la experiencia en suelo estadounidense después de haber competido en la Xfinity Series y en la Truck Series en 2011 con Kyle Busch Motorsports, dijo que estaba disfrutando con la experiencia.

"El equipo ha hecho un gran trabajo, son muy buena gente, ha sido divertido estar en el coche", expresó el finlandés. "No he pilotado nada desde la última carrera de Fórmula 1, así que ha sido divertido, y espero que podamos conseguir un buen resultado en la carrera".

