Resultados oficiales de la carrera de NASCAR Cup 2026 en Chicagoland
Chase Briscoe lideró un 1-2-3 de Joe Gibbs Racing en el regreso de NASCAR a Chicagoland Speedway.
Chase Briscoe regresó a Victory Lane por primera vez desde Talladega en octubre de 2025, logrando su sexta victoria de su carrera en Chicagoland Speedway.
Fue un trío de Toyota de Joe Gibbs Racing al frente del pelotón en la bandera a cuadros, con Briscoe superando a Christopher Bell en la meta por solo 0.276 s, con Denny Hamlin a poco más de tres segundos en tercer lugar.
William Byron marcó el ritmo para Hendrick Motorsports en cuarto lugar, con su compañero de equipo Alex Bowman quinto.
Bubba Wallace fue el piloto de 23XI Racing mejor clasificado en sexto lugar, encabezando a un trío de pilotos de 23XI entre los diez primeros. Eso incluyó al piloto a tiempo parcial Corey Heim en noveno lugar, mientras que Tyler Reddick fue el ausente después de que un trozo de escombros perforara el radiador y lo dejara muy rezagado.
Solo 16 autos terminaron en la vuelta del líder -con Daniel Suárez en la 14° posición-, mientras que Austin Hill y Connor Zilisch fueron los únicos abandonos. Zilisch suma ahora cuatro últimos puestos este año después de una difícil campaña de novato.
Resultados de la Chicagoland 'Eero 400' de NASCAR Cup 2026
|pos.
|piloto
|#
|coche
|vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Pits
|Points
|1
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|267
|
3:09'18.368
|8
|2
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|267
|
+0.276
3:09'18.644
|0.276
|11
|3
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|267
|
+3.359
3:09'21.727
|3.083
|9
|4
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|267
|
+3.988
3:09'22.356
|0.629
|9
|5
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|267
|
+8.032
3:09'26.400
|4.044
|9
|6
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|267
|
+10.983
3:09'29.351
|2.951
|9
|7
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|267
|
+12.544
3:09'30.912
|1.561
|9
|8
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|267
|
+12.823
3:09'31.191
|0.279
|9
|9
|
C. Heim23XI Racing
|67
|Toyota
|267
|
+12.904
3:09'31.272
|0.081
|9
|10
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|267
|
+15.714
3:09'34.082
|2.810
|8
|11
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|267
|
+18.932
3:09'37.300
|3.218
|9
|12
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|267
|
+21.485
3:09'39.853
|2.553
|10
|13
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|267
|
+21.658
3:09'40.026
|0.173
|8
|14
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|267
|
+26.265
3:09'44.633
|4.607
|9
|15
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|267
|
+27.634
3:09'46.002
|1.369
|9
|16
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|267
|
+30.972
3:09'49.340
|3.338
|12
|17
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'19.186
|1 Lap
|9
|18
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'20.300
|1.114
|9
|19
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|266
|
+1 Lap
3:09'22.589
|2.289
|9
|20
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'23.369
|0.780
|10
|21
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|266
|
+1 Lap
3:09'26.590
|3.221
|9
|22
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'27.934
|1.344
|10
|23
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|266
|
+1 Lap
3:09'32.760
|4.826
|10
|24
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'33.651
|0.891
|9
|25
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'34.925
|1.274
|10
|26
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'35.628
|0.703
|11
|27
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|266
|
+1 Lap
3:09'36.596
|0.968
|9
|28
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|266
|
+1 Lap
3:09'42.839
|6.243
|14
|29
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'43.351
|0.512
|10
|30
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'44.518
|1.167
|10
|31
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|266
|
+1 Lap
3:09'47.115
|2.597
|10
|32
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|266
|
+1 Lap
3:09'50.603
|3.488
|10
|33
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|265
|
+2 Laps
3:09'27.152
|1 Lap
|9
|34
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|265
|
+2 Laps
3:09'39.451
|12.299
|10
|35
|J. YeleyNY Racing Team
|44
|Chevrolet
|256
|
+11 Laps
3:09'24.599
|9 Laps
|13
|36
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|237
|
+30 Laps
3:09'46.114
|19 Laps
|12
|37
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|47
|
+220 Laps
35'29.225
|190 Laps
|5
|38
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|0
|
+267 Laps
1.491
|47 Laps
|3
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