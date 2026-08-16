Resultados oficiales de la carrera de NASCAR Cup 2026 en Richmond
Logano continúa su impulso de finales de verano con otra victoria en pista corta en Richmond Raceway.
En Richmond, Joey Logano, de Team Penske, contuvo a un Chase Briscoe que venía con fuerza para conseguir su segunda victoria de la temporada 2026, su tercera en Richmond Raceway y la 39ª de su carrera en la Cup.
Briscoe cruzó la meta a solo unos pocos largos de coche por detrás, mientras que Austin Cindric terminó tercero en su mejor resultado de toda la temporada.
Logano lideró 95 de 400 vueltas y fue uno de diez pilotos diferentes en turnarse al frente. Briscoe lideró la mayor cantidad de vueltas, pasando 171 vueltas al frente.
De los 37 participantes, once terminaron en la vuelta del líder. Carson Hocevar fue el único abandono.
Austin Dillon intentaba convertirse en el primer piloto desde Bobby Allison en 1983 en ganar tres carreras consecutivas de Cup en Richmond, pero terminó 19º.
Resultados de NASCAR Cup Richmond 2026
|pos.
|#
|piloto
|coche
|vueltas
|tiempo
|dif.
|int
|pits
|vueltas lideradas
|retirement
|pts
|best time
|best lap
|1
|22
|Joey Logano
|Ford
|400
|3:03'02.385
|10
|95
|22.761
|241
|2
|19
|Chase Briscoe
|Toyota
|400
|3:03'02.777
|0.392
|0.392
|11
|171
|22.743
|241
|3
|2
|Austin Cindric
|Ford
|400
|3:03'10.338
|7.953
|7.561
|11
|22.984
|242
|4
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|400
|3:03'13.681
|11.296
|3.343
|12
|3
|22.987
|367
|5
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|400
|3:03'16.086
|13.701
|2.405
|11
|22.935
|366
|6
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|400
|3:03'16.456
|14.071
|0.370
|14
|2
|23.064
|368
|7
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|400
|3:03'17.563
|15.178
|1.107
|11
|29
|23.061
|294
|8
|21
|Josh Berry
|Ford
|400
|3:03'18.289
|15.904
|0.726
|11
|1
|22.874
|2
|9
|24
|William Byron
|Chevrolet
|400
|3:03'20.977
|18.592
|2.688
|12
|23.042
|81
|10
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|400
|3:03'23.345
|20.960
|2.368
|11
|22.968
|283
|11
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|400
|3:03'24.872
|22.487
|1.527
|11
|7
|23.073
|294
|12
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|399
|3:03'05.437
|1 Lap
|1 Lap
|11
|23.020
|367
|13
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|399
|3:03'11.047
|1 Lap
|5.610
|11
|88
|22.738
|2
|14
|97
|Shane van Gisbergen
|Chevrolet
|399
|3:03'15.068
|1 Lap
|4.021
|12
|23.271
|2
|15
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|399
|3:03'23.949
|1 Lap
|8.881
|12
|1
|22.817
|182
|16
|7
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|399
|3:03'25.994
|1 Lap
|2.045
|11
|22.910
|281
|17
|60
|Ryan Preece
|Ford
|398
|3:03'09.500
|2 Laps
|1 Lap
|12
|23.024
|81
|18
|4
|Noah Gragson
|Ford
|398
|3:03'11.758
|2 Laps
|2.258
|11
|22.987
|80
|19
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|398
|3:03'13.048
|2 Laps
|1.290
|12
|23.115
|317
|20
|23
|Darrell Wallace Jr
|Toyota
|398
|3:03'19.783
|2 Laps
|6.735
|12
|3
|22.971
|2
|21
|17
|Chris Buescher
|Ford
|398
|3:03'22.597
|2 Laps
|2.814
|13
|23.132
|279
|22
|42
|John Hunter Nemechek
|Toyota
|398
|3:03'26.058
|2 Laps
|3.461
|11
|23.148
|182
|23
|33
|Austin Hill
|Chevrolet
|397
|3:03'03.354
|3 Laps
|1 Lap
|13
|22.856
|79
|24
|35
|Riley Herbst
|Toyota
|397
|3:03'04.891
|3 Laps
|1.537
|11
|23.083
|36
|25
|88
|Connor Zilisch
|Chevrolet
|397
|3:03'25.357
|3 Laps
|20.466
|13
|23.028
|2
|26
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|397
|3:03'25.842
|3 Laps
|0.485
|14
|22.956
|2
|27
|43
|Erik Jones
|Toyota
|396
|3:03'04.279
|4 Laps
|1 Lap
|12
|23.020
|280
|28
|71
|Michael McDowell
|Chevrolet
|396
|3:03'10.231
|4 Laps
|5.952
|11
|23.193
|35
|29
|41
|Cole Custer
|Chevrolet
|396
|3:03'11.682
|4 Laps
|1.451
|11
|23.278
|2
|30
|34
|Todd Gilliland
|Ford
|396
|3:03'15.569
|4 Laps
|3.887
|11
|23.015
|36
|31
|47
|Ricky Stenhouse Jr
|Chevrolet
|396
|3:03'27.014
|4 Laps
|11.445
|12
|23.384
|239
|32
|10
|Ty Dillon
|Chevrolet
|394
|3:03'12.779
|6 Laps
|2 Laps
|12
|23.129
|79
|33
|16
|AJ Allmendinger
|Chevrolet
|394
|3:03'21.792
|6 Laps
|9.013
|13
|22.759
|79
|34
|51
|Cody Ware
|Chevrolet
|392
|3:03'23.525
|8 Laps
|2 Laps
|12
|22.974
|79
|35
|66
|Josh Bilicki
|Ford
|391
|3:03'24.516
|9 Laps
|1 Lap
|10
|23.046
|78
|36
|38
|Zane Smith
|Ford
|366
|3:03'06.010
|34 Laps
|25 Laps
|13
|23.200
|33
|37
|77
|Carson Hocevar
|Chevrolet
|279
|2:09'56.522
|121 Laps
|87 Laps
|9
|22.806
|182
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