Richmond inaugurará el Chase 2027 en el calendario de la NASCAR Cup

Por primera vez desde la temporada 2021, el Richmond Raceway acogerá una carrera dentro de la fase final de la NASCAR Cup. El circuito corto de Virginia acogerá la carrera inaugural de la fase final de la Cup de 2027, que se trasladará a septiembre desde su fecha actual en agosto. Volverá a ser una carrera nocturna.

El fin de semana de carreras de Richmond se celebrará del 10 al 11 de septiembre. Richmond fue durante muchos años la última prueba de la temporada regular y, aunque ya ha sido sede de una carrera de la Chase anteriormente, esta será la primera vez que acoja la prueba inaugural de la Chase. Este año, la Southern 500 de Darlington es la carrera inaugural de la Chase.

También será la primera carrera de la Chase para la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, que se unirá a la Copa ese fin de semana.

"El Richmond Raceway siempre ha sido un lugar donde hay mucho en juego y las carreras son inolvidables", afirmó Lori Waran, presidenta del Richmond Raceway. "Esto lo hace aún mejor, ya que aumenta lo que está en juego para los competidores y mejora la experiencia de nuestros aficionados. Es una oportunidad increíble, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el próximo septiembre sea un fin de semana inolvidable".

El Richmond Raceway forma parte del calendario de la NASCAR desde 1953 y es uno de los circuitos con más historia del calendario.