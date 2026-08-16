Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

NASCAR Cup Richmond

Richmond Raceway honra a Denny Hamlin y a su familia con un emotivo homenaje

Denny Hamlin creció teniendo Richmond Raceway como su pista local, y ahora Richmond le está devolviendo el cariño.

Tyler Lauletta
Publicado:
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Richmond Raceway siempre ha sido un lugar especial para Denny Hamlin.

Como Hamlin creció en Virginia, Richmond era su pista local, y su familia compartió muchos recuerdos allí. Antes de la carrera de la Cup Series del sábado, Richmond Raceway decidió honrar a Hamlin y a su familia en reconocimiento.

En una publicación compartida en redes sociales, Hamlin posó orgulloso con su familia detrás de dos asientos en las gradas de Richmond Raceway que quedarían reservados a su nombre de ahora en adelante.

"Mamá y papá pasaron años en estos asientos," escribió Hamlin en el pie de foto de la publicación. "Commonwealth, Sec H, Fila 11, Asientos 10-11."

 

Es un gesto conmovedor hacia la familia Hamlin, que todavía llora la pérdida del padre de Denny, Dennis, quien murió tras un incendio en su casa de North Carolina en diciembre de 2025.

“Sí, es increíble," dijo Hamlin sobre el gesto de Richmond. "Durante muchos años, y creo que mi mamá todavía tiene sus abonos de temporada, creo. Es un gran gesto de Lori [Collier Waran, presidenta de la pista] y de su antiguo personal aquí. Sin duda, se aprecia mucho. Será un gran fin de semana.”

Hamlin tiene una sólida trayectoria en Richmond, con cinco victorias en su carrera, la más reciente de las cuales llegó en 2024. Llegó a la carrera del sábado liderando la clasificación de la Cup Series a falta de tres carreras antes del inicio del Chase.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo NASCAR Cup Richmond: Ryan Blaney logra la pole position, Daniel Suárez en 20

Comentarios destacados
Más de
Denny Hamlin

¿Qué pasó con los frenos de Denny Hamlin y Chase Briscoe en Iowa?

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Iowa
¿Qué pasó con los frenos de Denny Hamlin y Chase Briscoe en Iowa?

Clasificación completa del campeonato de la NASCAR Cup tras la carrera de Iowa de 2026

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Iowa
Clasificación completa del campeonato de la NASCAR Cup tras la carrera de Iowa de 2026

Ganadores y perdedores de una Brickyard 400 dominada por la estrategia

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Indianápolis
Ganadores y perdedores de una Brickyard 400 dominada por la estrategia
Más de
Joe Gibbs Racing

Dentro de la estrategia que convirtió a Ty Gibbs en una amenaza legítima al título de NASCAR

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Iowa
Dentro de la estrategia que convirtió a Ty Gibbs en una amenaza legítima al título de NASCAR

Ty Gibbs se impone a Christopher Bell y gana en la carrera de NASCAR en Iowa; Suárez en 23

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Iowa
Ty Gibbs se impone a Christopher Bell y gana en la carrera de NASCAR en Iowa; Suárez en 23

Joe Gibbs Racing retira una denuncia contra Spire y Chris Gabehart

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Joe Gibbs Racing retira una denuncia contra Spire y Chris Gabehart

Últimas noticias

Primera fila toda Mahindra en la gran final de Londres; Wehrlein es 3º y Dennis solo 16º

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Londres II
Primera fila toda Mahindra en la gran final de Londres; Wehrlein es 3º y Dennis solo 16º

Por qué la F1 no debería ocultar a sus personajes más interesantes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Por qué la F1 no debería ocultar a sus personajes más interesantes

Mercedes ya no necesita a Max Verstappen, dice Steiner

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Mercedes ya no necesita a Max Verstappen, dice Steiner

El nieto de Dale Earnhardt, Wyatt Miller, vuelca de forma espectacular y sigue conduciendo

General
Misc General
El nieto de Dale Earnhardt, Wyatt Miller, vuelca de forma espectacular y sigue conduciendo