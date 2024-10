Ricky Stenhouse Jr. gana una carrera repleta de drama en Talladega

Ricky Stenhouse Jr. aguantó dos vueltas hasta la bandera a cuadros para lograr su primera victoria en la Copa desde las 500 Millas de Daytona de 2023. Es el tercer piloto no participante en los playoffs que gana en las cinco primeras carreras del postemporada. Stenhouse se convierte en el 18º ganador diferente este año, consiguiendo la cuarta victoria de su carrera en la Cup Series.

Cruzó la meta sólo 0,006s por delante de Brad Keselowski, que terminó segundo, y 0,027s por delante de William Byron, que terminó tercero.

"Me sentí muy bien", dijo Stenhouse, que se subió a la valla y saltó a la tribuna después de su entrevista como ganador. "Teníamos a nuestros compañeros de Chevy detrás de nosotros. Esperaba que Kyle (Larson) no presionara tanto al 6 (Keselowski). Sabía que el 24 (Byron) probablemente iba a tratar de llegar a la línea allí, pero este equipo ha puesto mucho trabajo duro. Obviamente, no hemos ganado desde las 500 (Daytona) del 23. Ha sido una temporada de altibajos. Hemos trabajado mucho esta temporada para encontrar un poco de velocidad. Sabíamos que esta pista es una de las nuestras por venir".

El piloto del Chevrolet Nº 47 de JTG-Daugherty Racing también se tomó un momento para mencionar a los afectados por el devastador huracán que causó daños sin precedentes en el oeste de Carolina del Norte.

"Tengo que decir que estamos pensando en todo el mundo en el oeste de Carolina del Norte. Brad Daugherty (copropietario de JTG), su familia allí donde creció en Black Mountain, mucha gente está sufriendo. Ojalá mi mujer y mi hijo, Stetson, estuvieran aquí. No han venido este fin de semana. Los veré a todos en casa, y hombre, qué día".

Larson fue cuarto y Erik Jones terminó quinto para su mejor resultado de la temporada 2024. Christopher Bell, Justin Haley, Austin Dillon, Bubba Wallace y Denny Hamlin completaron el top-10.

Ricky Stenhouse Jr, JTG Daugherty Racing, Kroger Health/Palmolive Chevrolet Camaro Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Fue una carrera bastante limpia hasta más que avanzó en su recorrido. Después de cumplir una penalización por ajustes no aprobados antes de la carrera, Daniel Suárez hizo un trompo y se quedó atrapado una vuelta abajo durante el resto de la carrera.

Chris Buescher acabó ganando la primera etapa en una carrera limpia hasta la línea de meta. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo del final de la Etapa 2.

Mientras Austin Cindric se acercaba a la línea para recoger la bandera a cuadros verde y blanca, Ryan Blaney fue tocado y salió disparado por la pista e hizo un fuerte contacto con Ross Chastain, poniendo fin a la jornada de ambos.

Más de 20 coches estuvieron involucrados en un enorme accidente

La carrera contó con una impresionante cantidad de acción a cuatro bandas, pero sin grandes choques en los momentos finales. Tras el último ciclo de paradas con bandera verde, Cindric se hizo con el liderato de la carrera. Lideró la línea de abajo mientras Stenhouse lideraba la carga desde arriba. A menos de cinco vueltas para el final, un enorme accidente detuvo inmediatamente la carrera.

Keselowski empujó a Cindric en el lado izquierdo de su parachoques trasero después de que se abrieran paso alrededor de un coche más lento. El empujón hizo que Cindric hiciera un trompo en medio del pelotón, arrastrando a más de la mitad de los participantes y eliminando a varios pilotos del playoff. La NBC afirmó inicialmente que 28 coches se vieron implicados, convirtiéndolo en el mayor accidente en Talladega de la historia de la NASCAR Cup Series. Sin embargo, el informe oficial de la NASCAR situó la cifra en 23 coches en total.

Stenhouse, a pesar de ser golpeado en la puerta durante el accidente, se mantuvo recto y heredó el liderato de la carrera. Tras la bandera roja, la prueba se fue a la prórroga. Con un empujón de Byron, fue capaz de defenderse de él y romper una racha de 65 carreras sin ganar.

De cara a la carrera de eliminación de la Ronda de 12, Chase Elliott se encuentra en la burbuja. Tiene 13 puntos de ventaja sobre Joey Logano, 20 sobre Suárez, 29 sobre Cindric y 32 sobre Chase Briscoe.

NASCAR Cup - Talladega Superspeedway - Resultados