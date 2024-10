Ross Chastain dispuesto a ayudar a sus compañeros de Chevy, pero "no a costa mía

Chris Buescher lo hizo primero en Watkins Glen, y ahora Ross Chastain, que ha sido una presencia constante en la parte delantera desde que se perdió la oportunidad de formar parte de la lucha por el título de 2024. Chastain corrió dentro de los cinco primeros durante la mayor parte de la carrera inaugural de los playoffs en Atlanta y casi empujó a su compañero de equipo Daniel Suárez para ganar allí. Luego ganó la pole position y lideró la mitad de la carrera en Watkins Glen antes de que Buescher superara a Shane van Gisbergen con un dramático adelantamiento en la última vuelta.

De hecho, Chastain había sumado más puntos que todos los pilotos, aparte de Alex Bowman, en la Ronda de 16 antes de abrir la Ronda de 12 con esta impresionante victoria, destrozando una sandía por quinta vez en su carrera en la Copa NASCAR. Su victoria negó el pase seguro a la siguiente ronda al resto de aspirantes al título y todos tendrán que afrontar ahora Talladega con cautela e incertidumbre.

Ross Chastain, Trackhouse Racing, Kubota Chevrolet Camaro en el carril de la victoria Foto de: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Esto tampoco es territorio nuevo. Chastian ya ha jugado antes el papel de aguafiestas en la lucha por el campeonato de la NASCAR, y a lo grande. Después de quedar fuera de la contienda en la Ronda de los 12 el año pasado, hizo algo que ningún piloto había hecho en diez años del formato actual: llevó la lucha a los pilotos del Campeonato 4 en la carrera decisiva por el título y se escapó con la victoria de la carrera.

Y en Kansas, le negó la victoria a William Byron, otro piloto de Chevy y aspirante al título, un hecho que no pasa desapercibido para Chastain.

"Bueno, es duro porque en ese momento estoy mirando por la cámara retrovisora, y veo al 24 [Byron] y al 48 [Alex Bowman]. Veo sobre todo al 24. William es un tipo al que quiero ver ganar. Quiero verle triunfar. Es uno de los pocos tipos con los que puedo decir que soy amigo, y estamos un poco alineados en la vida. Aunque venimos de entornos diferentes, llegamos al mismo punto, y nos llevamos mejor que con la mayoría de la gente".

"¿Me habría encantado ver al 24 conducir hasta el carril de la victoria y encerrarse en la ronda de 8? Claro, pero no lo suficiente como para adelantar al coche 1 porque lo conduzco yo", dijo Chastain. "Hice todo lo que pude para mantenerme delante de él, y hubo momentos en los que me ganaba".

Siempre el perturbador

Cuando Chastain se enfrentó a los aspirantes al título en la final del año pasado, provocó la ira de Ryan Blaney, que le puso el parachoques a mitad de carrera y llegó iracundo por la radio. Aún así, Blaney terminó segundo y se convirtió en campeón de la Copa NASCAR. En el último reinicio de esa final de Phoenix, Chastain tuvo que arrebatarle el liderato a otro aspirante al título y también piloto de Chevrolet , Kyle Larson.

"Esperaba poder librarme de Denny [Hamlin] y conseguir el liderato y luego tener a Ross protegiéndome, detrás de mí", dijo Larson después de aquella carrera. Pero el piloto del Chevrolet nº 1 tampoco dudó en adelantarle. El domingo en Kansas, él y Trackhouse volvieron a hacer honor a su apodo de perturbadores del garaje de la NASCAR.

"Así que, sí, spoiler", continuó Chastain. "Estoy mirando, y estoy viendo a mis compañeros de equipo de Chevy, la gente con la que trabajo durante la semana. Hacemos simulaciones DIL, como nuestras sesiones en los simuladores junto con[Hendrick Motorsports], con[Richard Childress Racing], y Trackhouse. Quiero que tengan éxito. Quiero que el 99 [Suárez] tenga éxito. Deseo que el 99... deseo que Daniel sea el que gane, pero no a expensas del coche 1 y no a expensas de mí".

La opinión de Chastain no ha cambiado mucho desde el año pasado, basándose en su reacción a la frustración de Blaney tras ganar Phoenix en noviembre de 2023: "Sé que está enfadado, y no me importa."

"Si tengo la oportunidad de ganar, voy a ganar"

Suárez sale de Kansas por debajo de la línea de corte, a 14 puntos. En Talladega, la lealtad del fabricante lo será todo y seguramente se verá a Chastain jugando a defender a Suárez, de forma similar a Atlanta la pasada ronda. Pero aún así, ¿renunciaría a la victoria si se presentara la oportunidad?

"A fin de cuentas, ¿renunciaría de verdad a la victoria?", se preguntó Chastain antes de responder rápidamente a su propia pregunta: "No lo haría. No me importa (si) podría encerrarlos en algo. Si tengo la oportunidad de ganar, voy a ganar."

Ross Chastain, Trackhouse Racing, Jockey x Folds of Honor Chevrolet Camaro y Daniel Suarez, Trackhouse Racing, Freeway Insurance Chevrolet Camaro" width="1200" height="800"> Ross Chastain, Trackhouse Racing, Jockey x Folds of Honor Chevrolet Camaro y Daniel Suarez , Trackhouse Racing, Freeway Insurance Chevrolet Camaro" data-author="Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images" data-custom="false" data-src="//cdn.motorsport.com/images/mgl/YMdqXVV2/s8/ross-chastain-trackhouse-racin.jpg" data-show-title="true" data-show-author="true"> Ross Chastain, Trackhouse Racing, Jockey x Folds of Honor Chevrolet Camaro y Daniel Suarez, Trackhouse Racing, Freeway Insurance Chevrolet Camaro Foto por: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Las órdenes de equipo están mal vistas en la mayoría de los deportes de motor, pero en la NASCAR rozan el tabú. El organismo sancionador incluso introdujo una regla muy gris del 100% hace unos años, que básicamente establece que todos los pilotos deben hacer lo que puedan en todo momento para conseguir la mejor posición posible y/o ganar. Sin embargo, rara vez se ha aplicado.

Por ejemplo, Blaney hizo de bloqueador para su compañero de equipo Joey Logano en Phoenix en 2022, ayudándole a ganar el título (sobre Chastain) en lugar de ir a por la victoria él mismo. Ese mismo año, la NASCAR penalizó a Cole Custer y Stewart-Haas Racing por reducir la velocidad en la última vuelta en el ROVAL de Charlotte para ayudar a su compañero de equipo Chase Briscoe a avanzar a la Ronda de 8.

De cara a Kansas, Chastain señaló que "Daniel y yo trabajamos más juntos esta semana de lo que probablemente lo hemos hecho nunca". Con Suárez ahora en una peligrosa posición de playoff, ciertamente se puede esperar que Chastain juegue el papel de compañero de equipo de apoyo en las próximas semanas, pero ha dejado claro que si está al alcance de otra bandera a cuadros, no dudará en extender la mano y agarrarla.