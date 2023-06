Ross Chastain obtiene su primera pole en NASCAR Cup en Nashville

Compitiendo en Nashville Superspeedway, la pista de su equipo Trackhouse Racing, Chastain consiguió la primera posición de salida para la carrera del domingo, ya que su último rival, Bubba Wallace, hizo un trompo en su intento.

El promedio de vuelta de Chastain, de 160,687 mph, acabó superando fácilmente a Tyler Reddick (159,573 mph), lo que dio a Chastain su primera pole en 168 carreras y la primera para la organización Trackhouse.

"Es mucho más grande que una sola carrera o conseguir el primer puesto en boxes", dijo un emocionado Chastain. "Aquí es donde Trackhouse nació y comenzó en Broadway".

"Ha habido tanto sufrimiento en clasificación toda mi vida. Siempre me he dejado tiempo (en los intentos de clasificación). A lo largo de más de una década en este deporte, he sentido una gran frustración personal al intentar clasificarme mejor".

"Es increíble para el equipo y una gran validación personal de las cosas que estamos haciendo bien".

Justin Haley terminó como el tercero más rápido, Joey Logano -el único piloto de Ford en el top 10- fue cuarto y William Byron fue quinto. Martin Truex Jr. saldrá sexto, Kyle Larson séptimo y Denny Hamlin octavo.

Wallace no pareció sufrir ningún daño en su Toyota de 23XI Racing tras su trompo y aún así registró la novena mejor velocidad.

Cuando estaba a punto de tomar la bandera verde en su vuelta de clasificación, el compañero de equipo de Chastain en Trackhouse, Daniel Suárez, chocó en la curva 4 y causó graves daños a su Chevrolet Nº 99.

Se le acreditará la 10ª posición de salida al mexicano, pero podría tener que empezar la carrera del domingo desde la parte trasera de la parrilla si necesita cambiar a un coche de reserva.

Ronda 1 / Grupo A

Trackhouse Racing lideró el primer grupo, con Suárez registrando la vuelta media más rápida a 160.806 mph.

Su compañero de equipo, Chastain, llegó justo detrás de él a 160.650 mph con Reddick - que fue el más rápido en la práctica del viernes - tercero (160.563 mph).

También pasaron a la ronda final Haley y Larson.

Kyle Busch, Chris Buescher, Ryan Blaney y Kevin Harvick no pasaron a la siguiente ronda.

Ronda 1 / Grupo B

Wallace lideró una gran actuación de Toyota en el Grupo B y se situó en cabeza con una velocidad media por vuelta de 160.693 mph.

Byron fue el segundo más rápido (160.542 mph) y su compañero Truex fue tercero (160.370 mph).

También pasaron a la ronda final Hamlin y Logano.

Entre los que no pasaron a la ronda final se encontraban A.J. Allmendinger, Christopher Bell, Brad Keselowski y LaJoie.

Corey LaJoie hizo un trompo en la curva 4 y cayó en la hierba de la recta principal en su vuelta de clasificación. Golpeó el muro y dañó su Chevrolet Nº 7, que tendrá que ser reparado.