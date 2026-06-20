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Crónica de clasificación
NASCAR Cup San Diego

Parrilla de salida de NASCAR Cup en San Diego: Shane van Gisbergen vuela hacia la pole; Daniel Suárez es 6°

SVG compartirá la primera fila con Carson Hocevar, mientras que el líder del campeonato Tyler Reddick sale muy atrás en la parrilla

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Shane van Gisbergen logró la sexta pole de su carrera y la segunda de la temporada 2026 el sábado, lanzándose hasta la pole position en el completamente nuevo circuito urbano de 3.4 millas de NASCAR en la Base Naval Coronado. Incluso tocó el muro dos veces en su vuelta rápida, empujando hasta el límite absoluto.

"Un poco (sorprendido)", dijo Van Gisbergen, que salió con el primer grupo de clasificadores. "Pensé que la pista estaría mejor, y pensé que la gente ejecutaría un poco mejor. Como dije, es simplemente muy difícil. Hay tres o cuatro curvas que estás viendo por primera vez en el día, y es en tu vuelta lanzada. Increíble. El Chevy Red Bull es realmente bueno. Gracias a Trackhouse por hacer un gran trabajo desde ayer, y solo necesitamos mejorar un poco al piloto", concluyó con una sonrisa."

Van Gisbergen superó a Carson Hocevar por 0.0156s con una vuelta rápida de 2:14.788s. Ryan Blaney saldrá tercero, Zane Smith cuarto, y Todd Gilliland quinto. Blaney fue un poco más rápido que SVG durante la mayor parte de su vuelta, pero lo perdió en el último grupo de curvas.

Daniel Suárez, Ryan Preece, Connor Zilisch, Michael McDowell y Austin Hill completarán el resto del top ten en la parrilla de salida.

El piloto de Project 91 Kevin Magnussen se clasificó 21º para su debut en la NASCAR Cup. Cabe destacar que el líder del campeonato Tyler Reddick hizo un trompo, pero aun así alcanzó el 17º puesto en la parrilla. Denny Hamlin está solo 19 puntos por detrás de él, y saldrá 26º.

Algunos otros pilotos destacados muy retrasados en el pelotón incluyen a William Byron en 27º, Chase Elliott 30º, y un lesionado Christopher Bell 37º. Tendrá a Brent Crews en espera, y podría terminar la carrera por Bell el domingo.

Jimmie Johnson fue el primer piloto en marcar un tiempo, y mostró lo complicadas que estaban las cosas al tener que usar la zona de escape en la Curva 2 para evitar un incidente. Erik Jones también golpeó el muro a la salida de la Curva 16, pero no hubo banderas rojas durante la sesión.

Parrilla de salida completa de la NASCAR Cup en San Diego

pos. piloto # coche Tiempo Mph
1 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet

134.788

 90.809
2 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet

+0.156

134.944

 90.704
3 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford

+0.260

135.048

 90.634
4 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford

+0.603

135.391

 90.405
5 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford

+0.607

135.395

 90.402
6 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet

+0.645

135.433

 90.377
7 R. PreeceRFK Racing 60 Ford

+0.695

135.483

 90.343
8
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet

+1.095

135.883

 90.077
9 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet

+1.140

135.928

 90.048
10 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet

+1.171

135.959

 90.027
11 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota

+1.362

136.150

 89.901
12 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota

+1.531

136.319

 89.789
13
C. Heim23XI Racing
 67 Toyota

+1.537

136.325

 89.785
14 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet

+1.567

136.355

 89.766
15 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet

+1.749

136.537

 89.646
16 C. BuescherRFK Racing 17 Ford

+1.843

136.631

 89.584
17 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota

+1.877

136.665

 89.562
18 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet

+2.148

136.936

 89.385
19 J. LoganoTeam Penske 22 Ford

+2.257

137.045

 89.314
20 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet

+2.281

137.069

 89.298
21 K. MagnussenTrackHouse Racing 91 Chevrolet

+2.483

137.271

 89.167
22 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota

+2.497

137.285

 89.158
23 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet

+2.586

137.374

 89.100
24 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota

+3.019

137.807

 88.820
25 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet

+3.049

137.837

 88.801
26 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota

+3.086

137.874

 88.777
27 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet

+3.185

137.973

 88.713
28 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota

+3.316

138.104

 88.629
29 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford

+3.328

138.116

 88.621
30 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet

+3.336

138.124

 88.616
31 A. CindricTeam Penske 2 Ford

+4.107

138.895

 88.124
32 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford

+4.338

139.126

 87.978
33 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet

+4.465

139.253

 87.898
34 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet

+4.929

139.717

 87.606
35
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford

+5.124

139.912

 87.484
36 J. JohnsonLegacy Motor Club 84 Toyota

+7.570

142.358

 85.980
37 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota

+8.851

143.639

 85.214
38 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota

+36.541

171.329

 71.441
39 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet

+1'10.955

205.743

 59.492

 

 

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