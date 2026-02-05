Shane van Gisbergen brilla bajo la lluvia en el Clash antes de un final dramático

Shane van Gisbergen pasó la primera mitad de la Cook Out Clash en Bowman Gray en la parte trasera del pelotón. Durante ese primer tiempo, se enzarzó con Austin Cindric y su antiguo compañero de equipo en Trackhouse, Daniel Suárez.

En un momento dado, hizo girar a Cindric por frustración y dijo por radio: "La gente no dejaba de chocarme y me harté".

En cuanto a Suárez, añadió: "Es la tercera vez que el número 7 me golpea... Supongo que está emocionado porque ya no es mi compañero de equipo y ahora puede golpearme".

Mientras los ánimos comenzaban a caldearse entre varios pilotos en la estrecha pista de un cuarto de milla, una nueva preocupación acaparó la atención de todos durante el descanso de mitad de carrera. Comenzó a llover y a granizar, con temperaturas ligeramente por encima de cero, y la NASCAR ordenó a los equipos que cambiaran a neumáticos para lluvia.

SVG reinició en 15.ª posición, pero rápidamente comenzó a avanzar en las difíciles condiciones, evitando el caos y llegando a liderar la carrera. SVG lideró 15 vueltas y luchó codo con codo con el eventual ganador de la carrera, Ryan Preece.

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Foto: Jonathan Bachman - Getty Images

Sin embargo, su ventaja comenzó a desvanecerse a medida que la pista se secaba. A pesar de ello, SVG seguía en segunda posición en la carrera de exhibición a menos de 40 vueltas del final. Desgraciadamente, fue entonces cuando Chase Briscoe chocó contra su parte trasera izquierda, haciendo que el neozelandés diera vueltas de campana en una de las 17 banderas amarillas que ondearon durante el caótico evento.

Nunca pudo recuperarse de eso y finalmente terminó en el puesto 20 con el Chevrolet n.º 97 dañado, un final amargo para una actuación que, por lo demás, fue impresionante.

"Ha sido muy divertido", dijo SVG después de la carrera. "Ha habido momentos brillantes y otros no tanto. Ha sido genial llegar a la cabeza. Solo intentábamos buscar el agarre. Las condiciones de lluvia eran muy diferentes a las que he encontrado en las carreras de Supercars, tanto por la forma de las curvas como por la forma en que se deposita el caucho. Pero luego empezó a mejorar y a secarse. Fue bastante salvaje.

Pero, en general, estoy contento con nuestra carrera y es una buena forma de empezar la temporada para el equipo Chevrolet n.º 97 de Trackhouse Racing".

El campeonato comienza oficialmente la próxima semana con la 68.ª edición de las 500 Millas de Daytona, en la que SVG se embarca en su segunda temporada completa en la Copa NASCAR.