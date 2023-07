Shane van Gisbergen gana la primera carrera callejera de NASCAR

Con la NASCAR celebrando su 75º aniversario, Van Gisbergen puso un signo de exclamación en el alcance global de la categoría al ganar la primera carrera callejera de la historia de la Copa, que se retrasó por la lluvia.

Una bandera amarilla tardía por un accidente de dos coches llevó la carrera a una prórroga de dos vueltas, pero Van Gisbergen, que se había puesto en cabeza en un reinicio interior, no tuvo problemas para mantener a raya a Justin Haley por 1,259 segundos y hacerse con la victoria.

El neozelandés realizó el tradicional burnout en la recta de meta con su Chevrolet nº 91 de Trackhouse Racing ante el clamor del público mientras se ponía el sol en el centro de Chicago.

Cuando se le preguntó si creía que una victoria era posible en su primera salida en la serie, van Gisbergen dijo: "No, por supuesto que no, pero siempre sueñas con ello. Qué experiencia entre la multitud.

"Ha sido genial. Esto es con lo que sueñas. Espero poder venir y hacer más".

Van Gisbergen dijo que cuando cayó hasta la 18ª posición tras su última parada en boxes, estaba preocupado por su capacidad para volver a la cabeza.

"La carrera ha sido muy buena, todo el mundo ha sido respetuoso. Fue duro, pero muy divertido", dijo. "Los aficionados de Australia y Nueva Zelanda, la respuesta esta semana y la cobertura ha sido... no puedo explicarlo.

"La respuesta y el apoyo que he recibido de todo el mundo, e incluso aquí, la acogida de todo el mundo, no me lo puedo creer. Un sueño hecho realidad".

El tricampeón australiano de Supercars se mostró como un aspirante durante todo el fin de semana. Fue el más rápido en los entrenamientos del sábado y se quedó a las puertas de la pole en la sesión clasificatoria, en la que salió tercero.

Una vez que la NASCAR declaró que iba a acortar la carrera original de 100 vueltas en el circuito de 2,2 millas y 12 curvas a través de la zona de Grant Park, cerca de las orillas del lago Michigan, a 75 vueltas debido a la oscuridad, van Gisbergen fue uno de los últimos en entrar en boxes y tenía neumáticos más frescos.

En los últimos compases de la carrera se acercó a los líderes, a veces más de un segundo más rápido por vuelta, antes de ponerse finalmente en cabeza tras adelantar a Haley en un reinicio en la vuelta 71.

El viaje de Van Gisbergen este fin de semana fue cortesía del Proyecto 91 de Trackhouse, que proporciona viajes a estrellas internacionales del automovilismo para que puedan probar suerte en las carreras de la Copa.

Chase Elliott - que comenzó la carrera en un coche de reserva desde la parte trasera del campo - terminó tercero, Kyle Larson fue cuarto y Kyle Busch superó un accidente temprano para reclamar quinto.

Completaron el top-10 Austin Cindric, Michael McDowell, Joey Logano, Ty Gibbs y Chris Buescher.

El inicio de la carrera del domingo se retrasó más de una hora y media debido a la lluvia torrencial y las inundaciones en el circuito. Finalmente se puso en verde con una salida en fila india aproximadamente a las 6:38 p.m. ET.

Etapa 1

Al liderar al término de la vuelta 20, Christopher Bell se adjudicó la victoria de la Etapa 1 con una ventaja de 1.888 segundos sobre Reddick. Les siguieron Van Gisbergen, Truex y McDowell.

En la vuelta 3, Busch se estrelló contra las barreras de neumáticos en la curva 6, provocando la primera advertencia de la carrera. Después de que su Chevrolet nº 8 fuera sacado de debajo de la barrera, pudo volver a la pista.

Etapa 2

Bell lideraba al final de la vuelta 45 mientras la carrera estaba bajo bandera amarilla, lo que le dio la victoria de la Etapa 2 sobre Larson. Les seguían Reddick, van Gisbergen y McDowell.

Durante una bandera amarilla en la vuelta 42 por un trompo de Alex Bowman contra el muro de la curva 11, varios coches de la vuelta de cabeza optaron por entrar en boxes para cambiar neumáticos y gasolina pensando que la inminente oscuridad podría poner fin anticipadamente a la carrera de 100 vueltas.

Etapa 3

Durante la precaución que se produjo justo antes del inicio de la Etapa 3, la NASCAR anunció que la carrera concluiría después de 75 vueltas y los equipos que aún no habían entrado en boxes, lo hicieron. Haley tomó la bandera verde como líder seguido de Austin Dillon y Elliott.

La carrera volvió casi inmediatamente a la cautela con una colisión múltiple en la curva 11 en la que se vieron involucrados 14 coches en un momento dado. Todos pudieron volver a arrancar y finalmente despejar la zona.

Haley se mantuvo al frente cuando la carrera volvió al verde en la vuelta 53. Le siguió Austin Dillon.

Austin Dillon quedó fuera de la contienda tras golpear el muro a falta de 13 vueltas para el final mientras intentaba alcanzar a Haley por el liderato. Esto permitió a Elliott colocarse segundo y a Busch tercero.

A 10 vueltas del final, Haley seguía manteniendo a raya a Elliott, mientras que van Gisbergen se había colocado tercero y era fácilmente el coche más rápido en la pista en ese momento.

Justo cuando van Gisbergen rodeó a Elliott y estaba a punto de arrebatarle el liderato a Haley, Martin Truex Jr. se estrelló contra las barreras de neumáticos de la curva 1, lo que puso la carrera bajo bandera amarilla y provocó un reinicio tardío.

Van Gisbergen saltó sobre Haley en el reinicio con cinco vueltas para el final y barrió a Haley en la curva 2 para pasar a liderar la carrera.

Bubba Wallace chocó con Ricky Stenhouse Jr. y ambos se estrellaron contra las barreras de la curva 1, lo que provocó una advertencia y llevó la carrera a una prórroga de dos vueltas.