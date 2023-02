Stenhouse gana las 500 Millas de Daytona de 2023

Cargar reproductor de audio

Stenhouse, de 35 años, se puso en cabeza por primera vez en la carrera con un empujón de Kyle Larson en el primer tiempo extra, pero un accidente en el que se vieron implicados Austin Dillon y William Byron envió la carrera a un segundo tiempo extra de dos vueltas.

Al comenzar el segundo tiempo extra, Logano se colocó por delante de Stenhouse, pero un gran empujón de Christopher Bell hizo que Stenhouse adelantara a Logano, mientras Travis Pastrana y Aric Almirola sufrían un accidente, lo que provocó que volviera a salir la bandera amarilla.

Como Stenhouse ya había sacado la bandera blanca, la carrera había terminado y fue declarado ganador.

"Cuando (Kyle Busch) se fue al fondo allí pude empujar a (Logano) y (Larson)", dijo Stenhouse sobre el primer tiempo extra. "Tuvimos una gran carrera. Tenía la esperanza de que íbamos a llegar a la (bandera) blanca allí, y no lo hicimos, así que sabía que iba a tomar la parte superior.

"Esperaba que (Logano) nos siguiera, y lo hizo. Fue capaz de empujarnos. Me fui al fondo, (Busch) y (Logano) hicieron una gran salida. Larson me separó en el medio, pero otro piloto junto con Bell me dio un buen golpe en la pequeña rampa de entrada a la curva 1, y estábamos al frente cuando salió la bandera amarilla.

"Nos quedamos sin combustible, así que la luz de combustible se volvió loca. Espero que lo hayan pasado bien. Ha sido una carrera increíble".

Es la primera victoria en la NASCAR Cup para Stenhouse desde 2017 y la tercera de su carrera. Sus tres victorias han sido en circuitos de supervelocidad.

También es la primera victoria para JTG Daugherty Racing desde una victoria en 2014 de A.J. Allmendinger en Watkins Glen, Nueva York.

"Hombre, esto es increíble", dijo Stenhouse. "Este fue el lugar de mi última victoria allá por 2017. Hemos trabajado muy duro. Tuvimos un par de oportunidades el año pasado para conseguir una victoria y nos quedamos cortos".

"Fue una temporada difícil, pero hombre, lo logramos, Daytona 500".

La carrera también estableció un récord de duración, con 212 vueltas o 530 millas.

Logano terminó segundo, Bell tercero, Chris Buescher cuarto y el ganador de la pole Alex Bowman completó los cinco primeros.

El mexicano Daniel Suárez terminó séptimo.

Etapa 3

Tras la advertencia entre las Etapas 2 y 3, la mayoría de los coches de cabeza entraron en boxes, siendo Almirola el primero en salir. Ross Chastain fue penalizado por exceso de velocidad y tuvo que reiniciar desde la parte trasera. Bell también tuvo que ir a la parte trasera por pasar por encima del equipo, al igual que Noah Gragson por un neumático no controlado.

En el reinicio en la vuelta 138, Bubba Wallace - que no entró en boxes - lideró la carrera seguido por Almirola, Buescher y Byron.

NASCAR se vio obligada a mostrar una advertencia en la vuelta 140 por restos en la curva 2, que era un neumático reventado del Ford No. 12 de Ryan Blaney. Bowman también dio media vuelta cuando salió el caution.

La carrera se reanudó en la vuelta 144 con Almirola al frente seguido por Buescher, Kevin Harvick y Wallace. Buescher se puso en cabeza en la vuelta 149.

Con 35 vueltas para el final, Buescher continuó liderando con su compañero de equipo y propietario Brad Keselowski justo detrás de él. Almirola rodaba tercero y Austin Cindric cuarto.

Wallace, que se había quedado fuera en el descanso de la etapa, hizo su parada con bandera verde en la vuelta 172, entrando en boxes él solo.

Un grupo de Ford entra a pits en la vuelta 177 con Keselowski primero en salir. Los Toyota entran en boxes en la vuelta 178, siendo Martin Truex Jr. el primero en salir de ese grupo.

El resto de la parrilla entra en boxes en la vuelta 179 con Larson primero. Stenhouse fue sorprendido por exceso de velocidad y tuvo que cumplir una penalización de paso.

Justo cuando el ciclo de paradas de bandera verde se había completado, Ryan Preece redujo la velocidad y se soltó en medio del campo, lo que provocó un accidente de varios coches en la vuelta 182 que provocó la quinta precaución de la carrera.

Harrison Burton, entre el último grupo de coches en hacer su última parada con bandera verde, emergió como líder. La carrera se reanudó en la vuelta 188 con Burton seguido de Logano, Byron, Busch y Larson.

Allmendinger se puso en cabeza en la vuelta 189 por primera vez en la carrera.

Con la ayuda de su compañero de equipo, Buescher, Keselowski volvió a la cabeza con 10 vueltas para el final.

A cinco vueltas del final, un grupo de nueve coches lideraba la carrera con Keselowski todavía en cabeza.

Busch, con la ayuda de otros Chevrolet, se puso en cabeza por el exterior.

En la vuelta 198, Daniel Suárez se salió de la curva 4 y terminó en la hierba del infield, lo que provocó una advertencia y envió la carrera a una prórroga de dos vueltas.

Para iniciar el tiempo extra, Busch lideró la carrera seguido por Austin Dillon, Byron, Logano, Larson, Keselowski, Stenhouse y Buescher.

Al entrar en la curva 3 después de la reanudación, Byron se metió con Austin Dillon y le hizo un trompo, lo que provocó otro accidente de varios coches y envió la carrera a una segunda prórroga. Stenhouse, que estaba siendo presionado por Larson, emergió como líder.

Al comienzo de la segunda prórroga, Stenhouse era seguido por Larson, Bell, Logano, Busch, Allmendinger, Denny Hamlin y Bowman.