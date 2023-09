Stewart-Haas Racing portará decoraciones en honor a Talladega Nights

SHR anunció que Wonder Bread y Old Spice se han unido al equipo como patrocinadores principales para la carrera de desempate de este fin de semana en la pista de 2,66 millas de Alabama. El equipo es copropiedad de Gene Haas y Tony Stewart, miembro del Salón de la Fama de la NASCAR.

Los coches deberían ser instantáneamente reconocibles para cualquiera que haya visto la comedia deportiva de 2006 TalladegaNights, con Ryan Preece conduciendo el coche Wonder Bread de Ricky Bobby (interpretado por Will Ferrell) y Chase Briscoe conduciendo el coche Old Spice de Cal Naughton Jr. (interpretado por John C. Reilly).

"Se trata de una promoción muy divertida que nos permite trabajar con dos marcas innovadoras como Wonder Bread y Old Spice, con las que podemos destacar juntos en medio de un calendario deportivo otoñal muy apretado", dijo Brian McKinley, Director de Ingresos de Stewart-Haas Racing. "Talladega Nights es un clásico de culto y Wonder Bread y Old Spice fueron lo suficientemente inteligentes como para unirse a la película desde el principio. Para nuestro deporte, es el regalo que sigue dando, y ha dado a Stewart-Haas Racing una gran plataforma para divertirse y comprometerse con nuestros fans."

No es la primera vez que las decoraciones de la película llegan al circuito real. En 2012, Kurt Busch corrió con el coche 'ME' que aparecía en el acto final de la película.

Kurt Busch, Phoenix Racing Chevrolet Fotografía de: Action Sports Photography

"Talladega Nights es una película que la mayoría de la gente ha visto y con la que se ha reído, y estos esquemas de decoración nos traerán esos recuerdos", dijo Preece en un comunicado del equipo. "Contar con mi compañero de equipo, Chase Briscoe, en el coche Old Spice hace que todo cobre sentido. La película sigue siendo relevante después de todos estos años, y no hay mejor pista que Talladega para trabajar con tus compañeros de equipo. Nos vamos a divertir mucho este fin de semana y espero que llevemos el Ford Mustang nº 41 de Wonder Bread al carril de la victoria".

Briscoe añadió: "Talladega Nights es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y estoy muy contento de que Old Spice estuviera a bordo para volver a Stewart-Haas Racing". "No podríamos hacer este acuerdo de Talladega Nights sin ellos, y como fan de Tony Stewart que ha llegado a conducir su coche, es realmente especial ser el que lo trae de vuelta para todos los fans".