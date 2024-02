Stewart califica de "inaceptable" el rendimiento de SHR en NASCAR

Stewart-Haas Racing ha ganado dos títulos de la NASCAR Cup Series (2011 y 2014), así como 69 carreras desde su creación en 2009.

Sin embargo, el equipo de cuatro coches ha estado en declive desde 2021 y las cosas parecieron empeorar con la introducción del coche Next Gen. La temporada pasada, no lograron ganar una sola carrera por primera vez. Kevin Harvick fue el único piloto de SHR que llegó a los playoffs, pero fue eliminado en la primera ronda. Sus tres compañeros de equipo terminaron el año fuera del top-20 en puntos.

Harvick y su compañero veterano Aric Almirola ya no están, dejando al equipo en apuros con cuatro jóvenes pilotos. Entre todos ellos sólo hay una victoria, cortesía de Chase Briscoe. Josh Berry y Noah Gragson son nuevos en la organización para 2024. También han perdido algunos patrocinadores importantes, como Anheuser-Busch y Smithfield.

Noah Gragson, Stewart Haas Racing, Rush Truck Centers Ford Mustang Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Hablando sobre los problemas de rendimiento, Stewart dijo a SiriusXM NASCAR Radio: "Tienes que sentarte ahí y ser inteligente y analizar lo que está pasando (y) por qué está pasando. Pero es nuestro trabajo asegurarnos de que si las cosas no van bien, que estamos haciendo los ajustes adecuados para hacer las correcciones y hacerlo bien".

"Todo el mundo en este edificio entiende que lo que hemos hecho los dos últimos años ya no es aceptable y que no es el nivel al que este equipo ha estado acostumbrado. Tenemos muchas pancartas colgando del techo que demuestran que sabemos cómo hacerlo bien y tenemos dos de esas pancartas que demuestran que sabemos cómo hacerlo bien durante toda una temporada".

"No es que no sepamos cómo hacerlo, es sólo cuestión de ponerlo a punto".

"Este nuevo coche ha sido realmente una lucha para nuestra organización y es como les dije a estos chicos... Todo está delante de nosotros ahora. No hay nada detrás de nosotros. No es como si estuvieras buscando a alguien persiguiéndote. En mi opinión, estamos al pie del cañón y nuestro rendimiento ya está por los suelos".

"No tenemos nada más que todo delante de nosotros, así que no mires atrás, no mires por encima del hombro, y asegúrate de que entiendes que cada una de estas personas en la sala está trabajando por las mismas razones y tienes que cubrirte las espaldas mutuamente. Creo que eso ha calado en nuestro grupo y se han dado cuenta de que tenemos que ponernos las pilas".

"No es que no hayan trabajado duro antes, pero van a tener que encontrar algo o encontrar gente que lo encuentre, porque no podemos rendir a este nivel. Ya no es aceptable".

Chase Briscoe, Stewart Haas Racing, Mahindra Tractors Ford Mustang Foto: Gavin Baker / NKP / Motorsport Images

Ciertamente no fue un problema de Ford, ya que RFK Racing ganó tres carreras y Team Penske consiguió su segundo título consecutivo de la Cup Series. SHR también se ha visto afectado por varias sanciones importantes en los últimos dos años, que también les han hecho retroceder.

Stewart también dejó claro que si el rendimiento en pista no mejora, se harán cambios.

"Si no estamos teniendo los resultados que estamos buscando, vamos a empezar a hacer algunos cambios importantes", dijo Stewart. "Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo entiende. No significa que tengamos que salir a ganar ocho o diez carreras esta temporada, pero necesitamos ver que la aguja se mueve en la dirección correcta. Tenemos que progresar", finalizó.