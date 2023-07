Suárez recibe un golpe en sus aspiraciones de playoff en NASCAR

Suárez entró en la carrera del domingo como uno de los pilotos que tratan de luchar por entrar en el grupo de 16 pilotos de playoff en base a sus puntos, ya que hasta ahora carece de una victoria durante la temporada 2023.

Con un segundo en Atlanta hace dos semanas y un 16º puesto en New Hampshire el fin de semana pasado, Suárez esperaba aprovechar el impulso en Pocono.

Sin embargo, tanto él como su compañero de equipo en Trackhouse Racing, Ross Chastain, tuvieron problemas en los entrenamientos del sábado y en la clasificación, lo que no marcó un buen tono para el fin de semana.

El domingo en la carrera, la situación no hizo más que empeorar.

Cuando se reanudó la segunda etapa, Joey Logano - que había ganado la Etapa 1 - quedó envuelto en un incidente y tanto Suárez como Noah Gragson quedaron atrapados en las secuelas.

Los daños en el Chevrolet Nº99 de Suárez fueron graves y, aunque su equipo trató desesperadamente de devolverlo a la carrera, finalmente una fuga en el conducto de aceite lo envió al garaje, donde fue acreditado con un 36º puesto final tras completar 37 de las 160 vueltas previstas.

"No lo sé, me han dado la vuelta en la parte trasera derecha en una recta muy rápida. Tuve suerte de que no nos destrozaran, pero desafortunadamente ya no pudimos continuar", dijo sobre el incidente el piloto de 31 años originario de Monterrey, México.

"Pero al final del día, es nuestra culpa. No deberíamos estar ahí atrás con esos tipos. Luchamos con el balance del coche en la primera etapa. Perdimos mucha posición en pista. La recuperamos un poco".

"Sentí que una vez que consiguiéramos el equilibrio, íbamos a ser capaces de avanzar hasta el frente. Pero no tuvimos la oportunidad y tuvimos un accidente antes de eso. Fue un incidente de carrera, pero de todas formas no deberíamos estar allí corriendo con esos tipos".

Daniel Suárez, Trackhouse Racing, Jockey Chevrolet Camaro Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

Después de la carrera, Suárez ha caído a la 18º posición en la clasificación de la serie y ahora se encuentra a 23 puntos de Michael McDowell, que actualmente ocupa la 16ª y última plaza en los playoffs.

Quedan cinco carreras antes de que el grupo de 16 se determine y una victoria, por supuesto, aseguraría a Suárez en los playoffs. Pero 23 puntos siguen siendo un margen factible de superar.

"No es genial, no es lo ideal. Pero tengo que controlar lo que puedo controlar, y no puedo controlar a algunos de los otros chicos", dijo. "Como dije, en mi mente, no deberíamos estar corriendo ahí atrás".

"Tenemos que mejorar. Estoy definitivamente frustrado porque siento que somos mejores que esto. Estoy frustrado también porque siento que los chicos se están destrozando unos a otros y yo soy el que terminó fuera de la carrera sin estar en su lío".

"Pero qué se le va a hacer, a veces estás en el lado bueno y a veces en el malo. Desgraciadamente, hoy he estado en el lado malo".