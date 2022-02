Suárez ante su 2022: hoy estoy en mi mejor versión como piloto

Cargar reproductor de audio

La vida incluye tomar decisiones arriesgadas, de subidas y bajadas; todo eso lo ha experimentado Daniel Suárez en su ascenso hasta NASCAR Cup y su permanencia en la categoría donde este domingo iniciará su séptima campaña con la elite de los stock cars, su segunda dentro de TrackHouse Racing.

El mexicano llegó al equipo de Justin Marks y la estrella de la música Pitbull luego de una temporada complicada con Gaunt Brothers Racing, estructura a la que arribó luego de que Stewart-Haas Racing le anunció su salida a unos días de la última competencia en Homestead en 2019 y que lo dejó en una posición vulnerable para encontrar un asiento competitivo.

Pero los resultados destacados con GBR hicieron que Marks tomara al mexicano para emprender un gran proyecto que inició en 2021 con la inscripción de un solo coche con Suárez, pero detrás de escena gestaba un paso importante que se concretó cuando Chip Ganasi Racing vendió sus instalaciones a TrackHouse Racing que aumentaba su operación a dos coches para 2022 con la llegada de Ross Chastain.

“Es un crecimiento muy grande, obviamente el año pasado fue un año positivo de mucho crecimiento para TrackHouse, fue un año muy importante, pero el crecimiento ha sido increíble. Ahora ya estamos en un punto de hacer todo esto realidad”, dijo Suárez en entrevista con Motorsport.com previo a iniciar la temporada de este fin de semana en las 500 Millas de Daytona.

El mexicano señaló desde el 2021 que en 2022 sería más competitivo y aunque por ahora no quiere echar las campanas al vuelo, admite que hay muchas razones para ser optimista. Los primeros resultados le dan la razón tras haberse situado en los 10 primeros en la sesión de clasificación y haber luchado por el top 10 en el primer Duelo, hasta que la parada de pits lo relegó.

“Definitivamente creo que sí, creo que este año será un año muy positivo. No quiero hablar más pero siento que puede ser un año muy grande para nosotros”.

Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro Tootsies Orchid Lounge Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

“Creo que los playoffs este año va a hacer algo que podremos hacer. Es mi reto más grande”, apuntó el mexicano quien en sus seis campañas previas no ha logrado clasificar a la postemporada, una meta pendiente para él, pero que ahora considera viable porque los equipos parten en igualdad de condiciones con la llegada del coche de nueva generación.

“Ahora hubo un cambio muy importante en el mundo de NASCAR con la llegada del nuevo coche, es como si hasta cierto punto se aplicara un reset para todos los equipos, estamos empezando con un coche nuevo, un nuevo sistema, eso es positivo porque casi todos estamos empezado desde la misma posición. Creo que eso nos ayuda como equipo que estamos haciendo un cambio de este tamaño”.

“El coche es muy diferente, prácticamente lo único que es similar es el motor. Es una diferencia para bien, estoy contento con todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, hay mucho aún por delante”.

Además, el único piloto latinoamericano en la parrilla de Cup siente que con sus recientes 30 años cumplidos se encuentra en un momento especial de su historia, donde la experiencia se mezcla con la sangre joven.

“Sinceramente creo que para cualquier piloto del mundo, sea de Fórmula 1, NASCAR, lo que sea la edad de los 30 años es cuando estás en tu mejor punto. Cuando llegas a esa edad sigues teniendo la sangre joven pero ahora tienes mucha más experiencia, más inteligencia, sabes cómo manejar muchas situaciones, puedes ser un mejor líder”.

“El día de hoy soy el mejor piloto que he sido desde que empecé a correr. Creo que el pico de mi nivel todavía no ha llegado y creo que va mejorando conforme va pasando el tempo con experiencia y demás”, sentencia el mexicano que mantiene sus aspiraciones de ganar el campeonato de la máxima división de NASCAR para convertirse en el primer no estadounidense en lograrlo, tal como ya lo hizo en Xfinity.

GALERÍA: Daniel Suárez en NASCAR 2022

Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro Freeway Insurance 1 / 33 Ross Chastain, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro Howler Head and Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro 8 / 33 Allmendinger, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro chevyliners.com, Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro Freeway Insurance 9 / 33 William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Valvoline, Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro True Velocity, Erik Jones, Petty GMS, Chevrolet Camaro FOCUSfactor 19 / 33 Thacker / NKP / Motorsport Images Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro Tootsies Orchid Lounge 25 / 33 Levitt LAT Photo USA Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro Tootsies Orchid Lounge 30 / 33