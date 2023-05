Suárez gana la pole position de la NASCAR All Star Race

Daniel Suárez, fue el vencedor del Heat 1, y saldrá desde la pole para la carrera de 200 vueltas de 1 millón de dólares para el ganador en el histórico trazado corto del North Wilkesboro recién reabierto.

"El auto fue muy rápido. Tengo que agradecer a los chicos del equipo", dijo Suárez, que conduce el Chevrolet nº 99 para Trackhouse Racing. "Tengo un equipo increíble y tenemos un gran grupo de personas".

"No hemos podido demostrarlo en las últimas carreras, pero está vez lo estamos demostrando".

Daniel Suarez, Trackhouse Racing, Trackhouse Motorplex Chevrolet Camaro Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Chris Buescher saldrá en segundo lugar junto a Suárez, mientras que Joey Logano saldrá tercero el domingo por la noche, Austin Dillon cuarto y Chase Briscoe quinto.

Completan el top-10 William Byron, Christopher Bell, Brad Keselowski, Denny Hamlin y Bubba Wallace.

Heat 1

Gracias a algunos chubascos, la primera eliminatoria de 60 vueltas comenzó con los autos utilizando neumáticos de lluvia y operando con paradas en boxes no competitivas debido a que el pit road aún no estaba seco.

Suárez comenzó en la pole, pero Chase Elliott tomó la delantera en la curva 4 en la primera vuelta.

En la vuelta 27, Suárez fue por el interior de Elliott, lo empujó a un lado y fue capaz de recuperar el liderato.

La NASCAR mostró una advertencia en la vuelta 34 debido a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, pero al final decidió que los equipos debían seguir utilizando neumáticos de lluvia.

Todos los equipos optaron por cambiar los neumáticos y Suárez se mantuvo a la cabeza cuando la carrera se reanudó con 19 vueltas para el final.

Logano se puso segundo a falta de 17 vueltas y empezó a trabajar con Suárez por el liderato.

"No estaba mojado. Probablemente podríamos haber puesto los (neumáticos) de seco y habría estado bien, pero entiendo jugar a lo seguro", dijo Logano después de la carrera.

Heat 2

Para la segunda tanda de 60 vueltas, la lluvia había amainado y los equipos empezaron la carrera con neumáticos lisos.

Buescher arrancó en la pole y se alejó rápidamente cuando Dillon tocó el muro en la primera vuelta.

NASCAR mostró una advertencia en la vuelta 25 cuando la lluvia arreció alrededor de la pista y ordenó a los equipos cambiar a neumáticos de lluvia.

La carrera se reanudó en la vuelta 34 con Buescher todavía en cabeza. Byron se colocó rápidamente segundo tras la reanudación.

A 10 vueltas del final, Buescher se mantuvo al frente con una cómoda ventaja sobre Byron mientras Dillon corría tercero.

Dillon recuperó el segundo puesto de Byron a siete vueltas del final.

"Me he divertido mucho esta noche", dijo Dillon. "Ha sido raro porque los neumáticos de lluvia son mucho mejores que los slicks normales y no sabía lo fuerte que podía ir".

