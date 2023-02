Suárez: Estoy en la mejor oportunidad de mi carrera, creen en mí

Cargar reproductor de audio

La temporada 2023 de Daniel Suárez en NASCAR Cup arrancará este fin de semana con The Clash, la prueba de exhibición que la serie desarrollará en el Coliseo de Los Ángeles antes de viajar a Daytona para las 500 Millas.

Suárez llega a esta campaña luego de que en 2022 avanzó por primera ocasión a la ronda de playoffs finalizando décimo del campeonato, su mejor posición en toda la historia dentro de la máxima división de NASCAR, una marca que quiere superar esta campaña donde ya TrackHouse no es un equipo al que no se deba tomar en serio porque ya exhibieron su potencial para retar a los grandes.

“Realmente debemos hacer más para cumplir las expectativas. El año pasado no éramos favoritos, trabajamos muy duro, todo el mundo tenía mucha hambre y el éxito llegó. Este año debemos mantenernos humildes y trabajar aún más duro que el año pasado. El éxito va a llegar, pero lo peor que nos puede pasar es sentirnos con derecho. Ya sabes, 'como lo hicimos genial el año pasado, lo haremos genial este año'. No funciona así”, expresó Suárez.

“Hay que mantener el hambre y trabajar más duro que el año pasado, porque los demás trabajan más duro para alcanzarte. Creo que las expectativas son mucho mayores este año y estoy impaciente por ver lo que podemos hacer".

Daniel Suárez, TrackHouse Racing, Onx Homes / Renu Chevrolet Camaro celebra su victoria Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Suárez se integró al equipo de Justin Marks en 2021 en lo que parecía una aventura cuando la escuadra solo tenía un coche, operación que ampliaron a dos en 2022. Con experiencia en escuadras como Joe Gibbs Racing o Stewart-Haas, para el mexicano esta es la primera ocasión que tiene un lugar donde siente puede lograr grandes resultados.

"Allá por 2020, cuando hicimos el anuncio de que iba a conducir para Trackhouse le dije a todo el mundo que esta sería mi mejor oportunidad para crecer como piloto. Mucha gente no sabía de qué estaba hablando. Yo veía algo que nadie más veía porque (el propietario) Justin (Marks) y (el presidente) Ty me contaban sus planes y cómo iban a hacer las cosas. Creo que ahora todo el mundo lo ve”.

“Me siento muy feliz de haber encontrado por fin un equipo que cree en mí y me da todos los recursos. Lo he tenido en el pasado, pero no en la medida en que lo tengo en Trackhouse Racing. Si quieres batir a los mejores, tienes que tenerlo todo al máximo. Eso es lo que hemos estado haciendo en Trackhouse. Todos los días pensamos qué tenemos que hacer para ir más rápido".