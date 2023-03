Suárez podría ser sancionado por un incidente post-carrera en NASCAR

Cargar reproductor de audio

Daniel Suárez, que corría entre los cinco primeros y en la lucha por la victoria cuando la carrera se fue a tres tiempos extra de dos vueltas, fue empujado fuera de la pista y chocó con Martin Truex Jr. cuando subía la colina hacia la curva 1 en el reinicio del primer overtime.

El compañero de equipo de Suárez en Trackhouse Racing, Ross Chastain, se había metido con Alex Bowman, que entonces golpeó a Suárez y lo envió contra Truex. Los coches de Truex y Suárez acabaron detenidos brevemente en la pista y ambos perdieron numerosas posiciones.

Al final de la última prórroga, un Suárez frustrado apartó del camino a Chastain en la vuelta de enfriamiento y siguió a Bowman por la calle de boxes después de la carrera y golpeó varias veces contra la parte trasera de su Chevrolet Nº 48.

Después de salir de su coche, Suárez también protagonizó animadas conversaciones en la calle de boxes con su compañero de equipo Chastain, así como con Bowman.

NASCAR lo investiga

Un portavoz de NASCAR confirmó el lunes que el organismo fiscalizador estaba investigando las acciones de Suárez en boxes. Cualquier sanción podría llegar a principios de esta semana.

Dañar intencionadamente otro vehículo en la calle de boxes puede acarrear la pérdida de 25 a 50 puntos para el piloto y/o el propietario del equipo y/o una multa de 50.000 a 100.000 dólares.

"Él pensó que me había lanzado e intentado pasarlo", dijo Bowman sobre su discusión con Suárez. "Tenía la curva hecha. La única razón por la que estaba dentro de (Suárez) era para protegerme de (Chastain). Entonces (Chastain) me golpeó en la curva, me tiró, y luego me encontré con (Suárez), como que lo limpié".

"Daniel y yo hemos sido compañeros de equipo en el pasado, hemos corrido juntos mucho tiempo. Lo respeto muchísimo. Estoy seguro de que no está muy contento. Sólo traté de explicarle que yo no correría con él de esa manera, que me empujaron allí".

Bowman acabó tercero en la carrera, Chastain cuarto y Suárez quedó relegado a un 27º puesto.

