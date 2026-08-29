Tom Cruise anuncia la fecha de estreno para la secuela de Días de Trueno, con Anne Hathaway como coprotagonista

La esperada secuela de 'Días de Trueno' de 1990 ha sido confirmada para estrenarse en 2028, según el propio Tom Cruise. Está previsto que vuelva a protagonizarla como Cole Trickle junto a Anne Hathaway. Ella interpretará el papel de propietaria de equipo e ingeniera.

La película original seguía al joven y audaz piloto Cole Trickle (Cruise), que tenía mucho que aprender sobre las carreras de stock cars mientras intentaba construir una carrera en NASCAR, culminando con una épica batalla por la victoria en las 500 Millas de Daytona.

La secuela se estrenará el 2 de junio de 2028, y el proyecto se rodará para pantallas IMAX con un estreno exclusivo en cines, según un informe de Variety.

Jonathan Levine, conocido por 'Long Shot' y 'Mr. Irrelevant,' ha sido confirmado para dirigir la película, con, por supuesto, Cruise y Jerry Bruckheimer produciendo junto a Tommy Harper.

La película original sigue siendo culturalmente relevante para todos los aficionados de NASCAR, y a menudo se la cita incluso tres décadas después. Incluso el campeón mundial de Fórmula 1 de 2009 Jenson Button atribuyó a la película el haber fomentado su amor por NASCAR, y la estrella británica del automovilismo acabó disputando un puñado de carreras de la Cup en los últimos años.

Las conversaciones sobre la secuela se intensificaron realmente tras el éxito de la película 'F1', protagonizada por Brad Pitt, que recaudó más de 600 millones de dólares en taquilla. Bruckheimer también fue productor de esa película.

Antes de su trágico fallecimiento en mayo, la leyenda de NASCAR Kyle Busch fue uno de los que habló con un guionista mientras trabajaban en un esquema para la nueva película. El apodo de Busch, 'Rowdy', era una referencia al personaje de Michael Rooker de la película original. El guionista habló con varias personas de la industria y también visitó talleres de competición.

Los detalles sobre la trama de Días de Trueno 2 son escasos, pero es probable que las series semanales reales de NASCAR desempeñen un papel clave en la filmación de escenas importantes, como ocurrió en la original.

La Días de Trueno original, que era básicamente la fórmula de Top Gun con stock cars de NASCAR, recaudó 157,9 millones de dólares con un presupuesto de 60 millones. Una secuela de Top Gun tuvo un desempeño increíblemente bueno en 2022, recaudando la asombrosa cifra de 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial.

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