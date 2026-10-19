NASCAR Cup Phoenix II
Toyota asegura anticipadamente el campeonato de constructores de la NASCAR Cup 2026 tras una temporada dominante
Toyota ha dominado 2026, así que no sorprende que haya asegurado de manera anticipada el título de fabricantes
Nick DeGroot
Publicado: 19 oct 2026, 10:49
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
A falta de tres carreras para el final de la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series, Toyota se aseguró el campeonato de constructores. Es su cuarto título de constructores en la Cup Series, tras haber ganado también en 2016, 2017 y 2019.
Toyota respalda a Joe Gibbs Racing, 23XI Racing y Legacy Motor Club en la Cup Series con nueve autos de tiempo completo.
"Los integrantes de nuestro equipo en TRD, junto con nuestros socios de 23XI Racing, Joe Gibbs Racing y Legacy Motor Club, han rendido al más alto nivel durante toda la temporada", dijo Tyler Gibbs, presidente de TRD, U.S.A. “Este es un título muy importante para Toyota y TRD porque representa el trabajo en equipo, el esfuerzo y la pasión de innumerables personas en toda nuestra organización y en todos nuestros equipos. No podríamos estar más satisfechos de que ese trabajo haya dado sus frutos con nuestro cuarto título de constructores".
Tyler Reddick con Michael Jordan, co-propietario de 23XI, tras ganar Daytona 500 en 2026.
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
Los Toyota han ganado 18 de las 33 carreras de la Cup disputadas hasta ahora este año. Tyler Reddick es responsable de seis de ellas, tras abrir el año con un récord de tres victorias consecutivas, incluida la Daytona 500. Denny Hamlin suma cuatro triunfos, Chase Briscoe tiene tres, Ty Gibbs cuenta con dos y Christopher Bell tiene uno en la Southern 500 de Darlington. También ganaron la carrera inaugural del San Diego Street Course y la Brickyard 400 con el piloto de tiempo parcial Corey Heim.
Tanto Gibbs como Heim fueron además ganadores por primera vez. Seis pilotos de Toyota llegaron al Chase, y cuatro siguen con opciones claras de pelear por el título. Toyota no gana un campeonato de pilotos desde 2019 con Kyle Busch.
Chevrolet ganó todos los títulos de constructores de la Cup Series entre 2021 y 2025 y posee el récord histórico con 44. Ford cuenta con 17 en la Cup Series, y la cuarta corona de Toyota rompe el empate que tenía con Hudson.
También lee:
NASCAR CupLa reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix
NASCAR CupTyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Nick DeGroot
La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix II
32 min
La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix
Tyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix II
11 h
Tyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10
Parrilla de salida de NASCAR Cup en Phoenix: Blaney logra la pole mientras Larson sufre
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix II
1 d
Parrilla de salida de NASCAR Cup en Phoenix: Blaney logra la pole mientras Larson sufre
Más de
Joe Gibbs Racing
Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
6 d
Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"
Chase Briscoe vence a Christopher Bell en final de fotografía en Charlotte; Suárez 13°
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
7 d
Chase Briscoe vence a Christopher Bell en final de fotografía en Charlotte; Suárez 13°
Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas II
12 d
Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas
Últimas noticias
McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 15 min
McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027
Tyler Reddick realmente necesitaba la victoria en Phoenix por varias razones
NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Phoenix II
26 min
Tyler Reddick realmente necesitaba la victoria en Phoenix por varias razones
Checo Pérez califica su 2026 en Cadillac como: "Sin duda, uno de mis mejores años"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
29 min
Checo Pérez califica su 2026 en Cadillac como: "Sin duda, uno de mis mejores años"
Toyota asegura anticipadamente el campeonato de constructores de la NASCAR Cup 2026 tras una temporada dominante
NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Phoenix II
29 min
Toyota asegura anticipadamente el campeonato de constructores de la NASCAR Cup 2026 tras una temporada dominante
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete