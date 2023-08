Van Gisbergen confirma planes para ir NASCAR en 2024

La posibilidad de que el tres veces campeón de Supercars abandone Australia al final de esta temporada ha ido creciendo desde su sensacional victoria en su debut en la NASCAR Cup Series a principios de julio en el circuito callejero de Chicago.

Tiene contrato con Triple Eight en Supercars para el año que viene, pero el equipo ha dejado claro que lo dejará marchar si es necesario.

Van Gisbergen ha confirmado recientemente que está a la caza de un programa en NASCAR para el año que viene.

Cuando se le preguntó si sería un contrato a tiempo completo, dijo que no estaba seguro, aunque parecía referirse a un programa completo en NASCAR Cup.

Luego aclaró que no hay ningún plan para combinar Supercars y NASCAR el próximo año.

Según van Gisbergen, su objetivo actual es ayudar a Triple Eight a encontrar un sustituto adecuado.

"Están pasando muchas cosas en segundo plano", dijo.

"No me voy por este equipo. Me encanta este equipo y cuando me vaya quiero asegurarme de que hay alguien aquí para reemplazarme que va a hacer un buen trabajo en el coche".

"No quieres dejar al equipo sin nada, luchando por encontrar a alguien. Quiero dejar al equipo en un buen lugar. Espero que el equipo tenga a alguien pronto".

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing, Enhance Health Chevrolet Camaro Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Abriéndose a cómo puede ser su 2024, van Gisbergen insinuó correr en los peldaños más bajos en la escalera de NASCAR mientras se aclimata a las carreras en óvalos.

"Cuando lo estudio, Marcos (Ambrose) estuvo tres años antes de pasar a la Copa a tiempo completo. (Juan Pablo) Montoya también estuvo casi una temporada completa. Nadie ha pasado nunca a la Copa".

"Y no me hago ilusiones de que esos óvalos vayan a ser fáciles. Me va a llevar mucho tiempo aprender. No tengo un plan, espero resolverlo cuando esté allí".

Esa última línea es una referencia a una inminente segunda participación en la Cup Series con Trackhouse Racing en Indianápolis el próximo mes.

El director del equipo Triple Eight, Mark Dutton, dijo que el equipo no intentará torcer el brazo de van Gisbergen para que se quede.

"Shane es un miembro del equipo y, obviamente, queremos que se quede, pero no se nos ocurriría ponerlo en una situación de culpabilidad o cualquier otra cosa para tratar de evitar que dé el siguiente paso", dijo.

"Esto no es irse por el pitlane. Esto no es irse a la oposición. Esta es una oportunidad increíble y sea cual sea el camino que tome, lo apoyaremos totalmente".