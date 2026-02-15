VIDEO: 20 coches involucrados en un accidente en Daytona 500

La 68ª edición del Daytona 500 ha tenido varios accidentes, pero ninguno tan grande como lo que ocurrió en la vuelta 124.

Justin Allgaier, conduciendo un auto propiedad de Dale Earnhardt Jr. y Kelley Earnhardt Miller, tomó el liderazgo de la carrera al salir de la curva 4. Sin embargo, el tres veces ganador de las 500, Denny Hamlin, se metió por su exterior con una maniobra agresiva. Allgaier no se dio cuenta de que Hamlin estaba allí y se desplazó hacia el centro del tri-óvalo, desencadenando un accidente en cadena que involucró autos desde el frente hasta la parte trasera del grupo líder.

Mientras Allgaier y Hamlin trompeaban frente al pelotón, arrastraron a varios autos, mientras que otros no tuvieron a dónde ir y se estrellaron contra el accidente sin ninguna posibilidad de evitarlo.

Los siguientes pilotos estuvieron todos involucrados, algunos escaparon sin daños y otros con problemas que terminaron su carrera: Ross Chastain, Austin Cindric, Kyle Larson, Kyle Busch, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Joey Logano, William Byron, Todd Gilliland, Riley Herbst, Zane Smith, Cole Custer, Justin Allgaier, John-Hunter Nemechek, Erik Jones, Alex Bowman, Ty Gibbs, Corey Heim, Michael McDowell y Shane van Gisbergen.

También hubo otros que hicieron contacto, pero escaparon sin daños. SVG, Cindric, Allgaier, Gilliland y Bowman quedaron varias vueltas abajo al llevarse la peor parte, con algunos incapaces de continuar, mientras que otros autos siguieron en carrera con solo algunas nuevas cicatrices de batalla. El poleman Busch necesitó que le colocaran una cinta en el guardabarros delantero derecho, mientras que a Larson le falta toda la parte delantera derecha de su Chevrolet.

La Etapa 2 terminó bajo bandera amarilla con Bubba Wallace liderando la carrera. Sube a bordo con Logano y Chastain, ya que ambos tuvieron un asiento en primera fila para el gran accidente:

Allgaier asumió el “100% de responsabilidad” por ese accidente, que terminó con su carrera. No habrá repetición de su top diez de hace un año.

“Todo este equipo ha hecho un trabajo fenomenal para construir un auto de carrera con el que sentíamos que podíamos venir aquí no solo para correr adelante sino también para liderar vueltas y, ya sabes, llegué a la parte alta y realmente vi la carrera que venía por arriba con Denny y no sé, pensé que me iba a empujar”, dijo Allgaier.

“Sentí que el carril se había cerrado lo suficiente como para que no intentara ir por fuera. Cuando me di cuenta de que iba a salir por allí, ya era demasiado tarde y, una vez que el aire se posó sobre el alerón trasero derecho, simplemente me siguió haciendo girar hacia la derecha y odié que todos los que se vieron involucrados porque no era lo que queríamos.”