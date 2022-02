Villeneuve: "Clasificar a Daytona 500 solo lo supera ganar en F1 e Indy"

Cargar reproductor de audio

Villeneuve, que fue campeón de la F1 en 1997 y ganador de la Indy 500 en 1995, se ganó un lugar en la carrera más importante de la temporada de NASCAR al clasificar su Ford Mustang N°27 de Hezeberg Engineering Systems el miércoles por la noche.

El canadiense ocupa uno de los cuatro puestos en la parrilla en la parrilla reservados para pilotos que no tenían un lugar asegurado, siendo junto a Noah Gragson, del Beard Motorsports, los dos que entraron en base a su velocidad en clasificación.

Cuando se le preguntó qué lugar tiene este logro en su carrera, Villeneuve respondió: "Muy alto. Obviamente, no es una victoria".

"No es como ganar la Indy 500 o el campeonato de F1, pero a estas alturas de mi carrera, la última vez que intenté clasificarme aquí fue hace 14 años, sólo hacer el programa es increíble porque es un equipo pequeño".

"No nos unimos a un gran equipo para preparar el coche y es muy inesperado poder llegar a tiempo, por lo que se sitúa justo después de estas grandes victorias".

"Ser capaz de hacer una carrera tan grande a un nivel tan alto es increíble y cuando estoy en el coche de carreras no me doy cuenta de que tengo 50 años, lo cual es bueno. Mientras siga así, no me imagino dejando de correr".

Jacques Villeneuve, Team Hezeberg, Ford Mustang Hezeberg Engineering Systems Photo by: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Villeneuve dijo que algunos lo habían descartado como piloto profesional, pero que su triunfo el año pasado en la European NASCAR Series en Vallelunga el había demostrado que todavía tenía lo que hay que tener.

"Es satisfactorio y sorprendente porque en bastantes ocasiones he oído decir: 'OK, vamos. Ya lo pasaste. Déjalo ya'", dijo.

"El hambre nunca ha cesado y la experiencia sólo es una gran ayuda hasta el día en el que supongo que empiezas a levantar el pie del acelerador porque te da un poco de miedo o ya no tienes ese subidón de adrenalina como algo positivo, sino que empiezas a tenerlo como algo negativo, ahí es cuando deberías parar, pero hasta ese momento la experiencia sólo es un beneficio".

Villeneuve, que está compitiendo a tiempo parcial hasta que el piloto principal del equipo Hezeberg, Loris Hezemans, adquiera la suficiente experiencia para correr en los circuitos más grandes de la NASCAR, no esperaba clasificarse por velocidad y le preocupaba no poder entrar a través de las carreras clasificatorias.

Su último intento de clasificarse a través de las carreras clasificatorias con Bill Davis Racing en 2008 terminó en un accidente de varios coches (foto abajo) en el que se vieron involucrados el cuatro veces campeón de la IndyCar, Dario Franchitti, el ganador de las 500 millas de Daytona en 2010, Jamie McMurray y el actor de doblaje de Hollywood Stanton Barrett.

Jacques Villeneuve, Stanton Barrett, Jamie McMurray y Dario Franchitti en un accidente múltiple. Photo by: Motorsport.com / ASP Inc.

"Estaba convencido de que no teníamos la velocidad necesaria, y pensé que entonces tendríamos que luchar en los Duelos", admitió. "De alguna manera, el coche fue mucho más fácil de conducir. Fue fácil ser suave porque entramos por poco".

"Estaba muy, muy apretado. Todo era cuestión de acelerar al salir de la segunda curva, pasar las marchas, alejarse del muro para no bloquear el aire, simplemente conseguir esas pocas revoluciones extra y eso marcó la diferencia".

El equipo está dirigido por Toine Hezemans y el empresario Ernst Berg, con el apoyo técnico de Reaume Bros Racing. Si el equipo consigue un buen resultado el domingo, podría significar un aumento de su programa en la Cup Series, ya que no se espera que aparezca en todas las rondas.