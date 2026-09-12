El WWT Raceway presenta el nuevo trofeo "Rowdy" en honor a Kyle Busch

El World Wide Technology Raceway (Gateway) cuenta con un nuevo "Rowdy Trophy", creado en memoria de la leyenda de la NASCAR Kyle Busch. Su 63.ª y última victoria en la NASCAR Cup tuvo lugar en el WWT Raceway, y actualmente es el piloto con más vueltas recorridas de la historia de la Cup Series en Gateway.

El trofeo reproduce el emblemático Gateway Arch de San Luis, con una imagen del último saludo de Busch como ganador de la Copa en el centro.

En la base del trofeo se lee "The Rowdy Trophy", junto con el siguiente mensaje: "En reconocimiento a sus contribuciones al deporte y a su última victoria en el WWT Raceway".

En el lateral, aparecen los números 5, 8 y 18 que Busch utilizó a lo largo de su carrera en la Copa.

También incluye un espacio en la parte inferior para todos los ganadores de la Copa en Gateway, tanto del pasado como del futuro. Joey Logano ganó la prueba inaugural en 2022, luego Busch en 2023, Austin Cindric en 2024 y Denny Hamlin en 2025.

Motorsport.com publicó recientemente un artículo en el que se narraba la historia de la última victoria de Busch en la Copa en Gateway. Es uno de los diez pilotos con más victorias de la historia de la Copa NASCAR, y también el piloto con más victorias de la historia en las tres divisiones nacionales, con 234. Además de su victoria en la Copa de 2023, también ganó la carrera NASCAR O’Reilly de 2009 en Gateway.

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