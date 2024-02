Suárez gana la carrera de NASCAR México en Los Ángeles

Suárez fue uno de los 13 pilotos que no pudieron disputar la tercera edición del Clash en Los Ángeles, pero a diferencia de sus compañeros de la Copa, su día aún no había terminado.

Fue el único piloto que formó parte de los dos eventos, ya que también participó en la carrera de exhibición de la NASCAR México Series que se programó después de la acción de la Cup Series.

Para Suárez, fue un regreso a sus raíces, ya que se inició en las carreras de stock cars corriendo en la NASCAR México Series. Se convertiría en campeón de la NASCAR Xfinity Series en 2016 y en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series en 2022.

En la primera carrera de la Serie México dentro de los Estados Unidos en casi una década, Suárez corrió al frente durante todo el evento. En las etapas finales, presionó y tomó la delantera por primera vez a 30 vueltas del final. Rebasó al cuatro veces campeón de la Serie México, Rubén García Jr., y nunca volvió a ceder el liderato.

Suárez capturó la bandera a cuadros por delante de Santiago Tovar y Alex de Alba.

"Esto significa mucho para mí", dijo Suárez al final de la carrera, mientras el público rugía en señal de aprobación.

"Gracias a los aficionados por venir a última hora. Significa mucho para mí. La gente que me conoce sabe que esta carrera significa mucho para mí. Todos estos pilotos, todos estos equipos... Crecí con esto. Si no fuera por esta serie - NASCAR México - no estaría en la Cup Series hoy. Así que, gracias NASCAR México, gracias a todos los pilotos, gracias a los aficionados. Ustedes me hacen sentir como en casa".

Hablando sobre la batalla por la victoria, dijo: "Déjenme decirles que no fue fácil. No me pareció que fuéramos el coche más rápido. Creo que Rubén (García) con el Nº88, Abraham (Calderón) con el Nº 2... eran más rápidos que yo. Pero yo sabía que no tenía la velocidad bruta para vencerlos, así que tenía que ser inteligente y guardar mis neumáticos, guardar mis frenos para el run largo, y por suerte valió la pena ".