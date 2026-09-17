FedEx Freight será el patrocinador principal de la NASCAR Truck Series desde 2027

FedEx Freight será el nuevo patrocinador principal de NASCAR Trucks en 2027 en lo que se describe como un acuerdo a largo plazo, reemplazando a Craftsman. Oficialmente se conocerá como NASCAR FedEx Freight Truck Series.

Craftsman fue el patrocinador principal de la NASCAR Truck Series desde su creación en 1995 hasta la temporada 2008. De 2009 a 2019, fue Camping World, y luego Gander Outdoors antes de que Craftsman regresara en 2023.

"Que FedEx Freight elija NASCAR para una inversión de marca de esta magnitud dice mucho sobre dónde está hoy nuestro deporte y el valor que nuestra plataforma puede ofrecer a las empresas que buscan crecer", dijo Craig Stimmel, vicepresidente senior y director comercial, NASCAR.

"Y puede que no haya una combinación más natural que FedEx Freight y la NASCAR Truck Series. Esta es una serie basada en camiones, dureza y personas que compiten con una intensidad increíble para entregar cada semana. Esa misma determinación, fiabilidad y mentalidad de hacer las cosas está integrada en FedEx Freight. Mientras continúan estableciendo su identidad como empresa independiente, tenemos una oportunidad increíble de poner esa marca frente a millones de aficionados y, al mismo tiempo, crear valor empresarial real en toda la industria de NASCAR".

Connor Zilisch, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet; Connor Mosack, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet; Tanner Gray, No. 15 TRICON Garage Toyota Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

Como parte del acuerdo, FedEx Freight también se convertirá en Socio Oficial de NASCAR y en el socio exclusivo de transporte de carga de NASCAR en Estados Unidos, Canadá y México.

"Algunas alianzas simplemente tienen sentido. A medida que FedEx Freight avanza en su próximo capítulo como empresa independiente, estamos enfocados en oportunidades que fortalezcan nuestra marca y respalden nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo, y confiamos en que la NASCAR FedEx Freight Truck Series lo conseguirá", dijo John Smith, presidente y CEO, FedEx Freight.

"NASCAR y su leal base de aficionados representan el mismo compromiso con la seguridad, el trabajo duro, la fiabilidad y el trabajo en equipo que ha definido a nuestra empresa durante décadas", dijo Smith.

"NASCAR ofrece una plataforma poderosa para conectar con los clientes, involucrar a nuestros dedicados miembros del equipo y presentar la marca FedEx Freight a millones de aficionados apasionados en todo el país. Esta es una serie basada en camiones y en ser el número uno. Es una relación que refleja nuestra confianza en el futuro y nuestro compromiso de construir una empresa sólida posicionada para el éxito continuo".

La participación más destacada de FedEx en NASCAR antes de esto fue el patrocinio de la compañía a Denny Hamlin y al No. 11 de Joe Gibbs Racing durante casi dos décadas.