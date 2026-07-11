Grant Enfinger gana una carrera de NASCAR Truck llena de accidentes en Lime Rock Park

Por primera vez en 40 carreras, Grant Enfinger ha conseguido llevarse la bandera a cuadros en una carrera de la NASCAR Craftsman Truck Series. Al ganar en Lime Rock Park, Enfinger aseguró su 13ª victoria en su carrera con CR7 Motorsports.

Enfinger tomó la punta en el último relanzamiento y luego contuvo a Landen Lewis para llevarse la victoria en el circuito rutero de Connecticut. Lewis terminó segundo, el mejor resultado de su carrera, mientras que Kaden Honeycutt remontó para terminar tercero tras algo de drama al final de la carrera.

"Nos han dado grandes camionetas para circuitos ruteros durante todo el año", dijo Enfinger, quien nunca antes había ganado en un circuito rutero. "Nuestra mejor oportunidad de ganar ha sido en circuitos ruteros, pero hemos tenido problemas en los tres. Esta vez, tuvimos nuestros problemas en la práctica. Se rompió un amortiguador, (el equipo) hizo un trabajo increíble simplemente para sacarnos a clasificar. Derek [Smith, jefe de equipo] hizo un gran trabajo para la carrera. Sentí que teníamos algo -- no creo que pudiéramos haber vencido al #11 [Honeycutt] y al #34 [Riggs] de tú a tú."

También lee: NASCAR Truck Piloto es hospitalizado tras incendio en NASCAR Truck

Sobre la batalla por la victoria, Enfinger añadió: "Vi lo que pasó en la carrera de ARCA, pero no quería alinearme tercero y abrirme paso a empujones hasta la victoria. Sé que eso es común hoy en día. Recé sobre ello, lo pensé, pero quería ganar de tú a tú por el exterior. Estoy orgulloso de eso. Hubo mucho detrás de esa decisión. No quería entrar ahí y sacarlo deliberadamente de su camino para ganar. Les ganamos en la arrancada."

Parker Kligerman terminó cuarto, Christian Eckes quinto, Daniel Hemric sexto, Andrés Pérez séptimo, Tanner Gray octavo, Stewart Friesen noveno y Colin Braun décimo.

Etapas 1 y 2

Kaden Honeycutt (No. 11 TRICON Garage Toyota) and Layne Riggs (No. 34 Front Row Motorsports Ford) Photo by: Jaiden Tripi via Getty Images

Riggs lideró la carrera desde la pole position, con Honeycutt siguiéndolo de cerca pero sin poder nunca hacer un movimiento.

Fue una etapa inicial limpia, pero Wesley Slimp sí se salió de pista en la Curva 1 en un momento.

Riggs ganó la Etapa 1 por delante de Honeycutt, Lewis, Mosack, Annunziata, Majeski, Ruggiero, Hemric, Enfinger y Perez.

Durante la pausa de etapa, Ben Maier se quedó detenido en pista en la camioneta No. 42 de Niece Motorsports.

Cuando se reanudó la carrera, se mantuvo el statu quo al frente, con Riggs por delante de Honeycutt. Frankie Muniz hizo un trompo después de ser tocado por Graham Doyle, quien está haciendo su debut en Trucks.

Pero la siguiente bandera amarilla fue por Majeski, quien se salió de la pista debido a un problema de frenos y golpeó con fuerza la barrera de neumáticos en la Curva 1, poniendo fin a su carrera.

NASCAR también sacó bandera negra a la humeante camioneta No. 38 de Front Row Motorsports durante esta amarilla, obligando a C. Smith a entrar en el pit lane para solucionar el problema. Finalmente, tuvieron que ir detrás del muro.

Pero el relanzamiento que siguió fue verdaderamente decisivo (arriba). Cuando Landen Lewis intentó ponerse de tres en paralelo por el liderato. Tras ser bloqueado, intentó volver a meterse en la fila, pero Connor Mosack ya estaba allí. Lewis fue enganchado y golpeó con fuerza la puerta de Annunziata antes de hacer un trompo.

Lewis, Annunziata y Mosack sufrieron daños significativos, al igual que Ben Rhodes.

Tras una larga limpieza, la carrera volvió a verde con Honeycutt ahora al mando para un sprint de tres vueltas, y mantuvo por poco el liderato sobre Riggs. Honeycutt ganó la Etapa 2, seguido por Riggs, Enfinger, Hemric, Perez, Ankrum, Kligerman, Garcia, Tan. Gray y Butcher.

Etapa 3

Una estrategia dividida cambió realmente el orden de carrera. Varias camionetas entraron a boxes durante la última amarilla y se quedaron fuera durante la pausa de etapa.

Butcher y Friesen ahora relanzaron en la primera fila, con pilotos como Honeycutt y Riggs ahora en la parte trasera del top ten.

Butcher mantuvo el liderato, mientras Kris Wright chocaba en la parte trasera. Justo cuando salió la amarilla por escombros, Butcher redujo abruptamente la velocidad, pero debido al momento de la amarilla, mantuvo el liderato de la carrera.

Hubo una bandera roja para la limpieza, y en el relanzamiento posterior, la fisonomía completa de la carrera volvió a cambiar. Butcher y Friesen entraron en la Curva 1 lado a lado, y con Ruggiero golpeando a Butcher por detrás, los dos líderes chocaron y Friesen hizo un trompo.

En el caos, tanto Riggs como Honeycutt se enredaron e hicieron un trompo también. De repente, Ruggiero lideraba sobre Annunziata y Lewis, quienes de alguna manera estaban de vuelta en la lucha por la victoria.

La amarilla volvió a salir momentos después, pero no por la melé. C. Smith había intentado regresar a la carrera, pero su camioneta se quedó detenida. Bajo amarilla, se desarrolló un incidente aterrador cuando la camioneta de Annunziata estalló en llamas mientras iba segundo. Annunziata salió por sus propios medios, pero luego fue trasladado a un hospital local para una evaluación adicional.

Ruggiero continuó manteniendo el liderato una vez que se reanudó la carrera, con Enfinger ahora segundo.

Detrás de ellos, Tan. Gray hizo trompear a Braun mientras luchaban por posición, y Butcher también se deslizó fuera de la pista en la batalla de contacto total. El caos continuó estallando en todo el pelotón, con Sutotn y Slimp deslizándose fuera de la pista, y LaJoie deteniéndose y provocando otra amarilla. Una repetición mostró que LaJoie estaba perdiendo líquido, lo que hizo que las otras dos camionetas se deslizaran hacia el césped.

En el último relanzamiento, Enfinger tuvo una arrancada mucho mejor que Ruggiero, superándolo al entrar en la Curva 1 y llevándose a Lewis con él. Luego Ruggiero fue hecho trompear por su propio compañero de equipo, mientras Honeycutt se abría paso hasta el tercer lugar.

Lewis intentó pasar limpiamente a Enfinger, mostrándole el morro varias veces pero sin golpearlo nunca. Al final, Lewis tuvo que conformarse con el segundo puesto mientras Enfinger se lanzaba hacia la victoria.