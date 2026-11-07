Crónica de carrera

NASCAR Truck Homestead

Honeycutt gana en Homestead y conquista el título 2026 de NASCAR Trucks

Layne Riggs quedó fuera de la pelea desde el principio, allanando el camino para que Honeycutt se adjudicara el campeonato antes de lanzarse al liderato en el reinicio final

Nick DeGroot

Publicado: 7 nov 2026, 3:28

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Kaden Honeycutt es el campeón de la NASCAR Craftsman Truck Series 2026, al ganar la final de Homestead en el Toyota n.º 11 de TRICON Garage. Tras una temporada de cinco victorias, tras una temporada de cinco victorias, cerró su campaña por el título con una cómoda ventaja sobre su rival por el campeonato Layne Riggs, que perdió varias vueltas al principio por un problema con el neumático trasero derecho.

Honeycutt le arrebató el liderato a Christian Eckes en la última resalida, ganando la carrera y el campeonato.

"Este equipo es un maldito equipo de Salón de la Fama", dijo Honeycutt. "Scott Zipadelli es el mejor maldito jefe de equipo en ese pit road, y es el mejor hombre que hay ahí fuera. No es solo un jefe de equipo de Salón de la Fama, es un hombre de Salón de la Fama, y no ha hecho otra cosa que guiarme y hacerme mejor cada semana. Hombre, esto es increíble. He trabajado condenadamente duro para estar aquí. Gracias a todos. Gracias a todos los que me han dejado conducir su auto de carreras para ellos, ya fuera en tierra, asfalto, circuito, no importaba. Esto es gracias a ustedes, y estoy aquí sentado con este grupo detrás de mí como campeones. Y estoy tan sin aliento que ojalá pudiera hablar con más fuerza, pero, hombre, gracias a los aficionados por venir."

Luego añadió: "Es increíble. Bueno, estuve cuidando la primera mitad de esa carrera, no quería apretar demasiado. Y luego cayó en nuestras manos, y puse mis huevos sobre el salpicadero y quise ganar la carrera. Gracias a todo el equipo, los quiero muchísimo."

Riggs terminó 32.º, cerrando su temporada 2026 como subcampeón del campeonato con siete victorias en carrera, a 83 puntos del líder.

"Tuve mucho tiempo para pensar en ello cuando iba unas 10 vueltas por detrás ahí fuera", dijo Riggs. "Solo pensaba en el año que tuvimos, el éxito que tuvimos. Obviamente no pudimos reunir la consistencia necesaria para ser campeones esta noche. Y sabíamos que íbamos a tener que venir aquí, que íbamos a tener que hacer una carrera casi perfecta. Y eso es difícil de hacer en cualquier momento, en cualquier serie, a cualquier nivel o división. Pero estoy orgulloso de todo ese equipo ... Incluso tuvimos la oportunidad de convertirnos en campeones. Fue simplemente decepcionante saber, en realidad ni siquiera sabía cómo iba a estar mi camioneta porque después de ese contacto inicial... no sé qué le pasó al 77 [Sanchez]. Pensé que estaba bien, estábamos muy juntos, y se me soltó muchísimo por debajo de él. Y lo siguiente que supe fue que se nos pinchó un neumático. Las presiones ni siquiera habían subido todavía, y ya no sabíamos cuál iba a ser el equilibrio al final de la carrera."

Chandler Smith terminará 2026 tercero en la clasificación del campeonato, Ty Majeski cuarto, Christian Eckes quinto, Gio Ruggiero sexto, Daniel Hemric séptimo, Ben Rhodes octavo, Grant Enfinger noveno y Tyler Ankrum décimo.

Brenden 'Butterbean' Queen obtuvo los honores de Novato del Año.

Etapas 1 y 2

El pelotón se abrió de inmediato en tres líneas en la lucha por el liderato. Riggs avanzó rápidamente, pero estuvo a punto de chocar mientras peleaba con Sanchez por el tercer puesto en la segunda vuelta de la carrera. La camioneta se atravesó tras hacer contacto, pero logró salvarla.

Heim finalmente se impuso en la batalla por el liderato, pero Riggs siguió perdiendo terreno, quejándose de que los neumáticos estaban llegando a las lonas. Finalmente, el trasero derecho se deshizo y se vio obligado a entrar en boxes. Tras cambiar los neumáticos y hacer reparaciones en el guardabarros, Riggs quedó a dos vueltas, con sus esperanzas de título desvaneciéndose rápidamente.

Con neumáticos frescos, Riggs estuvo a punto de alcanzar al líder para recuperar una de sus dos vueltas, pero se quedó corto frente a Heim, que ganó la Etapa 1.

Detrás de Heim, quedaron Sanchez, Honeycutt, Hemric, C. Smith, Majeski, Enfinger, Eckes, Friesen y Garcia.

Heim lideró el grupo después de las paradas en boxes, con Riggs quedándose fuera para aprovechar el wave-around. Honeycutt tomó el liderato en la resalida. Hemric y Sanchez también pasaron un tiempo al frente antes de que Heim retomara el control más avanzada la tanda.

Riggs se vio obligado a volver al pit road para reparaciones adicionales, quedando a más de siete vueltas y poniendo prácticamente fin a la lucha por el título. También recibió un pase por boxes por dos miembros del equipo sobre el muro.

Heim ganó la Etapa 2, seguido por Hemric, Sanchez, Eckes, Majeski, Honeycutt, C. Smith, Friesen, Ruggiero y Tan. Gray.

Etapa 3

Kaden Honeycutt wins championship, No. 11 TRICON Toyota

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

Después de una batalla a cuatro en la resalida, Eckes salió con el liderato por delante de Heim. Las paradas bajo bandera verde comenzaron a unas 40 vueltas del final, con Honeycutt entrando poco después.

Eckes salió de boxes justo por delante de Heim, pero la tanda se interrumpió cuando Sanchez sufrió una importante falla mecánica, poniendo fin a su noche.

La mayor parte del pelotón optó por entrar por su último juego de neumáticos frescos, pero Mosack, Haley, Kligerman y Honeyman se quedaron fuera.

Eckes y Honeycutt fueron los primeros pilotos con neumáticos en volver al frente. Mientras tanto, se produjo un accidente en la zona media del pelotón que involucró a Ankrum, Perez, Ty. Reif y Tan Gray.

Honeycutt atacó en la última resalida, tomando el liderato y escapándose para ganar la carrera y el campeonato.

Mientras Honeycutt ganaba la carrera, Eckes terminó segundo, Hemric tercero, Majeski cuarto y Friesen quinto. Heim, C. Smith, Garcia, Enfinger y LaJoie completaron el resto del top diez.

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada 1

K. Honeycutt TRICON Garage

11 Toyota 134

1:45'06.915

6 68 2 C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 134

+1.038

1:45'07.953

1.038 7 45 3 D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 134

+3.300

1:45'10.215

2.262 7 50 4 T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 134

+3.867

1:45'10.782

0.567 8 44 5 S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 134

+4.359

1:45'11.274

0.492 7 37 6

C. Heim TRICON Garage

1 Toyota 134

+5.090

1:45'12.005

0.731 7 51 7

C. Smith Front Row Motorsports

38 Ford 134

+6.516

1:45'13.431

1.426 7 40 8

J. Garcia ThorSport Racing

98 Ford 134

+6.627

1:45'13.542

0.111 7 30 9 G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 134

+7.169

1:45'14.084

0.542 7 32 10 C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 134

+7.915

1:45'14.830

0.746 7 27 11

G. Ruggiero TRICON Garage

17 Toyota 134

+8.432

1:45'15.347

0.517 7 28 12

M. Massey McAnally Hilgemann Racing

20 Chevrolet 134

+10.245

1:45'17.160

1.813 8 25 13 B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 134

+10.331

1:45'17.246

0.086 8 24 14

L. Lewis Niece Motorsports

45 Chevrolet 134

+12.441

1:45'19.356

2.110 7 23 15 P. Kligerman Kaulig Racing 25 RAM 134

+12.574

1:45'19.489

0.133 6 22 16

C. Mosack Spire Motorsports

7 Chevrolet 134

+13.797

1:45'20.712

1.223 6 21 17 T. Hill Reaume Brothers Racing 2 Ford 134

+14.033

1:45'20.948

0.236 7 20 18

C. Hall Niece Motorsports

4 Chevrolet 134

+15.276

1:45'22.191

1.243 7 19 19 J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 134

+15.501

1:45'22.416

0.225 6 18 20

B. Queen Kaulig Racing

12 RAM 134

+15.579

1:45'22.494

0.078 7 17 21

T. Reif Niece Motorsports

42 Chevrolet 134

+17.563

1:45'24.478

1.984 7 16 22

C. Butcher ThorSport Racing

13 Ford 134

+18.265

1:45'25.180

0.702 6 15 23

M. Tyrrell Kaulig Racing

14 RAM 134

+18.295

1:45'25.210

0.030 6 14 24 K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 134

+18.803

1:45'25.718

0.508 7 13 25 M. Crafton ThorSport Racing 66 Ford 134

+19.030

1:45'25.945

0.227 8 12 26 S. Davis TRICON Garage 5 Toyota 134

+21.384

1:45'28.299

2.354 6 11 27 T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 134

+25.398

1:45'32.313

4.014 9 11 28

F. Muniz Reaume Brothers Racing

33 Ford 133

+1 Vuelta

1:45'32.840

1 Vuelta 8 9 29

L. Honeyman Jr. Halmar Friesen Racing

62 Toyota 133

+1 Vuelta

1:45'35.660

2.820 7 8 30 S. Boyd Freedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 132

+2 Vueltas

1:45'45.204

1 Vuelta 6 7 31

C. Green Reaume Brothers Racing

22 Ford 131

+3 Vueltas

1:45'32.607

1 Vuelta 7 6 32

L. Riggs Front Row Motorsports

34 Ford 128

+6 Vueltas

1:45'23.011

3 Vueltas 8 5 33

A. Pérez de Lara Niece Motorsports

44 Chevrolet 115

+19 Vueltas

1:29'30.246

13 Vueltas 7 4 Accidente 34 T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 115

+19 Vueltas

1:29'54.862

24.616 9 3 Accidente 35

N. Sanchez Spire Motorsports

77 Chevrolet 104

+30 Vueltas

1:14'02.031

11 Vueltas 6 20 Eje de transmisión Ver los resultados completos

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