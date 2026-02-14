James Hinchcliffe hará su debut en NASCAR Truck en St. Pete

En 2013, James Hinchcliffe consiguió la primera de sus seis victorias en IndyCar en el circuito callejero de St. Petersburg. Trece años después, volverá a competir en el lugar de ese primer triunfo, pero en un tipo de vehículo muy diferente y difícil: una camioneta de NASCAR.

Hinchcliffe pilotará el Chevrolet Silverado N° 77 para Spire Motorsports en la primera carrera de la NCTS en St. Pete en febrero, como parte del fin de semana inaugural de IndyCar. La leyenda de IndyCar Dario Franchitti ya había anunciado planes para correr la prueba, conduciendo para TRICON (los campeones vigentes de la categoría).

Spire también es un equipo muy capaz, con nueve victorias en la Truck Series, incluidas cuatro la temporada pasada.

"Bautismo de fuego"

"Estoy súper emocionado de correr mi primera carrera en trucks en St. Pete", dijo Hinchcliffe, oriundo de Ontario, Canadá. "Cuando anunciaron que los trucks correrían allí, supe que tenía que intentar que algo sucediera porque me encanta esta pista y siempre quise probar algo en el mundo NASCAR. He estado en la familia Spire durante mucho tiempo, así que tenía sentido correr con ellos. No puedo agradecer lo suficiente a Dan (Towriss), Jeff (Dickerson), Bill (Anthony) —en realidad a todos en Spire— por hacer que esto se concrete.

"Será un bautismo de fuego", continuó Hinchcliffe. "Tener mi primera carrera en un truck en un circuito callejero sin margen de error, pero estas carreras siempre parecen muy divertidas, así que tengo muchas ganas de aprovechar la oportunidad. Además, me encanta que vaya a transmitirse por FOX Sports, con algunos de mis colegas de IndyCar sumándose a la transmisión, así que eso debería añadir una capa extra de diversión."

También será un fin de semana en el que Hinch tendrá una doble tarea particular, ya que estará en la cabina de transmisión para la carrera de IndyCar después de competir en la carrera de Truck.

Hinchcliffe disputó 161 carreras de IndyCar en su carrera, consiguió 18 podios junto con esas seis victorias mencionadas, e incluso logró la pole position para las 500 Millas de Indianápolis de 2016. También compitió en eventos prestigiosos como las 24 Horas de Daytona de Rolex en IMSA y el Bathurst 1000 en Supercars, pero NASCAR será algo totalmente nuevo para el piloto de 39 años.

"James tuvo una increíble carrera en monopostos con victorias y poles en todo tipo de fórmulas, pero ni siquiera estoy seguro de que haya visto alguna vez una carrera de NASCAR", dijo el copropietario de Spire Motorsports, Jeff Dickerson. "Sé que para Dan (Towriss) y para mí, en lo personal, significa un poco más poder hacer esto con él y cuando llamó a Dan y quiso intentarlo, nos pareció totalmente acorde a nuestra identidad. Definitivamente no será la primera vez que salgamos juntos a asumir un riesgo. Estamos todos muy agradecidos a Delaware Life por sumarse al proyecto y darnos un fin de semana para recordar."