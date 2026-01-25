El "retirado" Jenson Button, interesado en correr en NASCAR Trucks en San Diego

El campeón mundial de Fórmula 1 2009, Jenson Button, lo ha hecho todo. Ha llegado a la cima de la F1, se ha convertido en campeón en Super GT en Japón, ha competido en las 24 Horas de Le Mans, ha corrido en la NASCAR Cup Series e incluso ha manejado un stock car de NASCAR en Le Mans.

El año pasado anunció planes para retirarse tras el final del Campeonato Mundial de Resistencia 2025 en las 8 Horas de Bahréin. Pero como ocurre con todos los pilotos, no es algo que se pueda apagar de un día para otro. Sigue corriendo con autos históricos y clásicos, y durante la transmisión de las Rolex 24 para Estados Unidos en Peacock expresó su deseo de hacer algo más.

Hablando con Marty Snider y Steve Letarte, Snider le preguntó si realmente había terminado con el automovilismo profesional.

"Bueno, acabás de hablar de NASCAR yendo a San Diego", dijo con una sonrisa, provocando risas. "Mi carrera local ahora" (Button vive en el área de Los Ángeles). "¿Alguien tiene una Truck y quiere que la maneje?"

Más tarde añadió: "Si tiene un volante y una palanca de cambios, ahí estoy… Así que sí, me encantaría correr una carrera de Trucks si es posible".

NASCAR llevará sus tres divisiones nacionales a la Base Naval Coronado el fin de semana del 19 al 21 de junio, compitiendo en un circuito callejero completamente nuevo dentro de una base militar activa en San Diego.

Button tiene experiencia en NASCAR, y no solo en la famosa participación de Garage 56 en Le Mans. El inglés de 46 años realizó tres largadas en la Cup Series durante la temporada 2023, todas en circuitos mixtos y callejeros. Largó 24º y terminó 18º en COTA, clasificó en un impresionante octavo puesto en el circuito callejero de Chicago antes de finalizar 21º, y realizó su participación más reciente en el circuito mixto de Indianápolis, donde largó 31º y terminó 28º.

Sin duda es posible que se suba a la grilla, y seguramente varios equipos de la Truck Series estarían encantados de tener a un campeón mundial de F1 al volante. También está la camioneta all-star de Kaulig Racing, con Ram impulsando la llegada de grandes nombres para manejar su unidad número 25 a lo largo del año. El miembro del Salón de la Fama de NASCAR Tony Stewart está previsto para realizar un regreso sorpresa con esa camioneta en la apertura de la temporada en Daytona, así que tal vez Button debería llamar a Matt Kaulig…

El buen amigo de Button y compañero de Garage 56, Jimmie Johnson, está disputando un calendario parcial este año en NASCAR, y el siete veces campeón de la Cup ya había anunciado planes para correr tanto la carrera de Trucks como la de la Cup Series en San Diego.