Kasey Kahne pone fin oficialmente a su retiro de NASCAR para correr en la Truck Series a tiempo completo

En 2027, Kasey Kahne regresará a la competencia de tiempo completo en NASCAR dentro de la Truck Series, uniéndose a Spire Motorsports para conducir la Chevrolet Silverado N°77.

Kahne no compite a tiempo completo en ningún nivel de NASCAR desde la temporada 2018 de Cup, cuando tuvo que bajarse abruptamente del auto debido a problemas crónicos de deshidratación, una situación que se veía agravada por las extensas carreras de Cup de entre tres y cuatro horas.

Sin embargo, el piloto de 46 años volverá a tiempo completo tras firmar un acuerdo con Spire Motorsports para pelear por el título de la Truck Series en 2027, una categoría con carreras mucho más cortas que las de la división principal.

“Este es uno de los anuncios más interesantes que hemos podido hacer”, dijo Jeff Dickerson, copropietario de Spire Motorsports. “Kasey no solo es un piloto legendario, sino alguien con quien Spire comparte una larga historia. Tenerlo en una de nuestras camionetas peleando por un campeonato significa mucho para nuestra organización y confiamos plenamente en que tiene la misma naturaleza competitiva y las mismas ganas de ganar que siempre tuvo”.

Kahne ha ganado en los tres niveles nacionales en una carrera impresionante que incluye 18 victorias en Cup en 529 largadas, y ocho triunfos en O’Reilly en 216 participaciones. Pero las estadísticas de Kahne en la Truck Series están en otro nivel: apenas disputó seis carreras en Trucks en su trayectoria y ganó cinco de ellas.

Su única derrota fue igualmente un segundo puesto, lo que deja a Kahne con un extraordinario promedio de llegada de 1.2 en Trucks. No compite en la Truck Series desde 2015.

“Cuando Jeff (Dickerson) me preguntó por primera vez sobre correr camionetas para Spire Motorsports, no pensé que hablara en serio”, dijo Kahne. “Después de haber estado fuera del deporte durante tanto tiempo, tener la oportunidad de competir para un equipo fuerte de la FedEx Freight Truck Series, o incluso volver a tiempo completo en NASCAR, fue una pequeña sorpresa. La idea de regresar a las carreras sobre asfalto y de involucrarme en algo de lo que fui parte durante tanto tiempo era emocionante. Empezó a sonar bastante bien y estoy agradecido por la oportunidad de volver con un equipo que sabe cómo ganar”.

Entre sus 31 victorias en las series nacionales de NASCAR, Kahne ganó tres veces la Coca-Cola 600 y consiguió su último triunfo en Cup en la Brickyard 400 de Indianapolis.

Desde que se alejó de NASCAR, Kahne ha competido en tierra tanto en las divisiones de sprint cars de World of Outlaws como de High Limit Racing. Incluso hizo una participación puntual en NASCAR O’Reilly en Rockingham el año pasado, corriendo para Richard Childress Racing. Largó cuarto y aun así logró terminar dentro del top 15 pese a sufrir daños temprano.

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