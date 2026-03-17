Daniel Dye, de 22 años, ha sido suspendido indefinidamente por NASCAR y deberá someterse a un curso de sensibilización si espera volver a ponerse al volante. Kaulig Racing también ha suspendido indefinidamente a Dye de la organización, "con efecto inmediato tras tomar conocimiento hoy de comentarios que realizó en redes sociales".

Dye estaba compitiendo a tiempo completo en la NASCAR Craftsman Truck Series como parte del nuevo programa Ram Truck de Kaulig Racing este año, conduciendo el #10 Ram 1500. Se ubica 13° en el campeonato tras resultados de 17°, 13° y 17° en el inicio de la temporada 2026. También estuvo realizando algunas participaciones en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series con Am Racing a comienzos del año.

Qué ocurrió

Durante una transmisión en vivo en Whatnot (una plataforma en línea donde los vendedores realizan subastas rápidas en video en directo y venden artículos), Dye estaba manipulando algunas tarjetas coleccionables cuando comenzó a hablar sobre haber conocido al piloto de IndyCar David Malukas mientras realizaba material promocional para el evento conjunto NASCAR Truck/IndyCar en St. Petersburg. En la transmisión también estaban el piloto de la NASCAR O'Reilly Series Brent Crews y el padrastro de este, Matt Lankford.

Dye admitió no saber mucho sobre el piloto de Team Penske, y recordó haberle preguntado a Malukas si corría en óvalos.

"Se molestó mucho de que le hiciera esa pregunta", dijo Dye, quien luego comenzó a burlarse de Malukas con una voz homofóbica mientras explicaba lo que este le respondió. Crews se retiró durante esa parte del video y no fue objeto de ninguna sanción disciplinaria por parte de NASCAR.

Malukas aún no ha hecho comentarios públicos sobre la situación.

Declaración y disculpa de Daniel Dye

"Quiero empezar por disculparme con David Malukas. Recientemente participé en una transmisión en vivo con algunos amigos e hice comentarios imprudentes. Elegí mal mis palabras y entiendo por qué molestaron a la gente. Lamento a cualquiera que se haya sentido ofendido. No es así como quiero representarme.

"Tengo amigos cercanos en la comunidad LGBTQ+ que nunca querría que se sintieran menos por lo que dije, y precisamente por eso debo exigirme un estándar más alto. Al hablar con ellos, me doy cuenta de que un verdadero amigo sabría comportarse mejor que como lo hice yo, y por eso necesito ser un mejor amigo.

"Lo que dije no refleja lo que siento por ellos ni por nadie más. No pensé lo suficiente antes de hablar y de ninguna manera quise causar daño. Sé que la intención no borra el impacto y tengo que hacerlo mejor.

"Estoy tomando esto en serio y trabajando para ser más consciente y respetuoso de ahora en adelante. Lamento haber decepcionado a todos. Estoy comprometido a aprender de esto y a comprender mejor el impacto que mis decisiones pueden tener en los demás. Eso incluye educarme, escuchar a quienes se vieron afectados y tomar medidas significativas para asegurar que mis acciones reflejen respeto e inclusión en el futuro.

"Sé que tengo una plataforma y una responsabilidad, y debo usarla mejor".