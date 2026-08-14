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NASCAR Truck Richmond

Shane van Gisbergen gana su primera pole de NASCAR en óvalo en la carrera de Trucks en Richmond

Van Gisbergen liderará el pelotón de la NASCAR Craftsman Truck Series hasta la bandera verde en la carrera del viernes por la noche

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Shane van Gisbergen, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Por primera vez en cualquiera de las tres divisiones nacionales, Shane van Gisbergen ha conseguido una pole para una carrera de NASCAR puntuable en una pista ovalada.

Sí logró la pole position en North Wilkesboro en 2025, como parte del fin de semana All-Star de la Cup Series cuando competía en la carrera Open, y la clasificación incluyó una parada en boxes.

Pero oficialmente, este triunfo en Richmond será la 13.ª pole de la carrera de SVG en NASCAR y su primera en una pista ovalada. También es apenas su quinta salida en la Truck Series, conduciendo el Chevrolet No. 7 de Spire Motorsports este fin de semana.

Van Gisbergen fue la penúltima camioneta en salir a la pista, disparándose hasta lo más alto de la tabla con una vuelta de 23.168s, 0.014s por delante de Kaden Honeycutt en segundo lugar. Chandler Smith saldrá tercero, Grant Enfinger cuarto y Nick Leitz quinto.

"Gracias a los chicos de Spire," dijo Van Gisbergen después de la pole. "Es bastante increíble. Tuvimos una semana bastante buena y estos chicos me ayudaron a sentirme cómodo. Bastante asombroso lograr eso. Estoy emocionado y sí, veremos cómo va en la carrera. Ahora tenemos práctica y clasificación de Cup. No sé qué decir, esto es increíble."

Sobre su desarrollo como piloto de NASCAR, SVG añadió: "Es solo cuestión de tiempo, de acostumbrarse a las cosas, y estas camionetas son bastante similares a un coche de Cup, así que se traslada y me ayuda. Así que sí, vale la pena hacer esto. No puedo agradecer lo suficiente a estos chicos por ayudarme, y ojalá tengamos una buena carrera esta noche."

Van Gisbergen terminó tercero en su salida más reciente en Truck, corriendo en otro óvalo en la pista corta de North Wilkesboro. Richmond también ha sido un buen lugar para él, con un par de resultados entre los 15 primeros en sus únicas salidas de Cup/O'Reilly en la pista.

 

 

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