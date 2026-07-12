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Crónica de carrera
NASCAR XFINITY Atlanta II

Allgaier gana una loca carrera de la O'Reilly Series en Atlanta tras doble prórroga y cuatro banderas rojas

Una maratoniana carrera de NASCAR en EchoPark Speedway terminó con un nombre familiar en Victory Lane, y desilusión para algunos aspirantes modestos

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Justin Allgaier, No. 7 JR Motorsports Chevrolet

Justin Allgaier ahora tiene seis victorias en la temporada 2026 de NASCAR O'Reilly Auto Parts, pero el triunfo más reciente llegó de una manera tremendamente impredecible. Relanzando quinto en el segundo overtime, sobrevivió al caos para conseguir la 34ª victoria de su carrera.

Fue un 1-2 de JR Motorsports, con Carson Kvapil arrebatando por poco el segundo lugar justo en la línea de meta. Parker Retzlaff fue tercero, William Sawalich cuarto y Anthony Alfredo quinto.

Garrett Smithley, Brandon Jones, Kyle Sieg, Rajah Caruth y Jeremy Clements completaron el resto del top 10.

 

En la bandera blanca, Brennan Poole iba líder con Nick Sanchez presionándolo, pero terminaron chocando tras un contacto de Kvapil en la batalla por la victoria. Un devastado Poole terminó 17º, y Sanchez fue 19º.

La carrera tuvo un récord de 13 banderas amarillas y cuatro banderas rojas, y duró bastante más de tres horas.

Etapas 1 y 2

Hubo un problema de embrague para Jeb Burton antes de que la carrera siquiera comenzara, y quedó fuera del evento sin ni siquiera tomar la bandera verde.

Justo después de la salida, hubo otro problema mecánico, con Joey Gase derramando fluido por toda la pista. Siguió una larga limpieza, y la carrera no se reanudó hasta más de diez vueltas después.

También hubo algo de drama para el favorito antes de la carrera, ya que Hill entró a pit road para solucionar un acelerador que se quedaba pegado, algo que el equipo RCR pareció corregir.

Las cosas se estiraron rápidamente con algo de rodaje en fila india al frente en la siguiente tanda, con Leland Honeyman poniendo fin al stint con bandera verde con un trompo a la salida de la Curva 4.

Más tarde, el poleman Mayer perdió el liderato y de inmediato tuvo problemas en el tráfico, deslizándose hacia el muro y sufriendo un neumático pinchado. La carrera siguió en verde mientras llevaba renqueando su Haas Chevy de vuelta a boxes.

 

Kvapil ganó la Etapa 1 mientras Jones hizo un trompo en la mitad del pelotón, llevándose a Hill y causando daños leves en el morro del No. 21.

Crews ahora tenía el control después de quedarse en pista durante la pausa de etapa, pero hubo muchos cambios de posición en el relanzamiento que siguió. Crews, H. Burton, S. Smith y Caruth lideraron todos en algún momento antes de que Smith prevaleciera.

Staropoli luego hizo un trompo en el apron, pero la carrera siguió en verde mientras el pelotón se estiraba rápidamente. JRM tenía el control total y abrió brecha con el grupo. Al final de la etapa, Smith y Allgaier estaban completamente solos, con Allgaier superándolo por la Etapa 2 en un photo finish.

Etapa 3

Austin Hill crashes with others, No. 21 Richard Childress Racing Chevrolet

Austin Hill crashes with others, No. 21 Richard Childress Racing Chevrolet

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

La etapa final comenzó con 65 vueltas restantes en la carrera. Hubo una bandera amarilla poco después cuando H. Burton perdió un motor, lo que provocó otra larga limpieza.

Creed tenía el control de la carrera cuando finalmente volvió a ondear la bandera verde. Se mantuvo al mando mientras los pilotos hacían grandes maniobras para intentar abrirse paso por el pelotón, incluido Hill, que seguía llevando a otros pilotos en tres en paralelo.

Corey Day y Taylor Gray provocaron la sexta bandera amarilla de la carrera cuando chocaron a la salida de la Curva 4. Esto llevó a una bandera roja y otra larga limpieza. Desafortunadamente, la siguiente tanda tampoco duró mucho, ya que un amontonamiento en el relanzamiento dejó a Mayer con graves daños en el morro. Mientras circulaba renqueando por la pista, Clements hizo un trompo en un incidente separado.

 

Esto llevó a otra bandera roja más con 40 vueltas por disputar. Smith hizo una audaz maniobra en tres en paralelo por el liderato, lo que hizo retroceder a Creed y ayudó a Caruth a superar a ambos por el liderato.

Desafortunadamente, fue otra tanda corta, ya que Glen Reen hizo un trompo en la parte trasera del pelotón. La carnicería continuó cuando Jake Finch perdió el control y golpeó el muro, provocando la siguiente bandera amarilla. En ese momento rodaba justo fuera del top five. También provocó la bandera amarilla posterior, con dificultades por el auto dañado.

En el momento de la bandera amarilla, Hill lideraba ahora la carrera. Pero JRM trabajó en equipo en el siguiente relanzamiento para hacerlo retroceder, poniendo a Allgaier al mando. Momentos después, la tercera bandera roja de la carrera estaba a punto de salir cuando Jordan Anderson intentó ir cuatro en paralelo en la parte trasera del top ten.

Se quedaron sin espacio, enviando a varios autos contra el muro. Anderson, Love, Creed y Crews quedaron todos destrozados. El accidente también involucró a varios otros, incluidos Honeyman, Retzlaff, Sawalich, Jones, Leitz y Thompson.

 

Durante cada una de estas detenciones con bandera roja, el dueño del equipo JRM, Dale Earnhardt Jr., estuvo constantemente en la radio, instruyendo a sus pilotos sobre cómo controlar mejor la carrera. Sus pilotos rodaban 1-2-3-4 para un relanzamiento con solo siete vueltas restantes.

Fue pura locura en la parte delantera del pelotón, mientras Hill se abría camino hacia el frente. Allgaier lo apretó contra el muro, y luego él sacó a Allgiaer de la línea en la siguiente curva.

Mientras Smith y Kvapil luchaban lado a lado por el liderato, Hill se lanzó por el interior en una atrevida maniobra de tres en paralelo por el liderato. Pero en la siguiente curva, perdió agarre tras un toque de Sanchez en mitad de la curva. Hill hizo un trompo y varios autos chocaron. Junto con Hill, tres autos de JRM -- Smith, Caruth y Allgaier -- estuvieron involucrados. Ryan Ellis también chocó con fuerza, estrellándose contra el auto de Hill mientras giraba. K. Sieg y Staropoli también se vieron afectados.

 

Esto llevó a una excepcional cuarta bandera roja de la carrera y empujó la carrera al overtime. Eso rápidamente se convertiría en doble overtime, ya que Clements tuvo problemas para ponerse en marcha y fue girado contra el muro exterior en el relanzamiento. Clements también chocó con Lavar Scott mientras hacía un trompo, dañando gravemente ambos autos.

En el relanzamiento, Sieg se quedó sin combustible y Sanchez tomó el liderato. Poole entonces avanzó con fuerza, buscando su primera victoria 'oficial' en NASCAR O'Reilly, y lideraba en la bandera blanca. Tristemente, segundos después, estaba chocando contra el muro exterior junto con Sanchez.

Arrastrando algo y lanzando chispas, Allgaier ahora tenía el control, y aunque Retzlaff estaba justo detrás de él, no tenía ayuda. Allgaier se llevó la bandera a cuadros, con Kvapil adelantando de hecho a Retzlaff justo en la línea de meta para convertirlo en un 1-2 de JRM.

Clasificador final de la carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 172

2:58'28.075

   4 68  
2
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 172

+0.139

2:58'28.214

 0.139 5 52  
3
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 172

+0.150

2:58'28.225

 0.011 6 37  
4
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 172

+0.704

2:58'28.779

 0.554 6 35  
5
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 172

+0.716

2:58'28.791

 0.012 5 32  
6 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 172

+0.886

2:58'28.961

 0.170 6 31  
7 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 172

+1.315

2:58'29.390

 0.429 9 31  
8
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 172

+1.327

2:58'29.402

 0.012 9 29  
9
R. Caruth JR Motorsports
 88 Chevrolet 172

+1.490

2:58'29.565

 0.163 6 43  
10 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 172

+1.609

2:58'29.684

 0.119 7 37  
11
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 172

+2.672

2:58'30.747

 1.063 6 26  
12 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 172

+2.844

2:58'30.919

 0.172 9 25  
13
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 172

+3.074

2:58'31.149

 0.230 8 24  
14
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 172

+4.504

2:58'32.579

 1.430 8 24  
15
G. Reen Joey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 172

+5.237

2:58'33.312

 0.733 10 22  
16 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 172

+5.456

2:58'33.531

 0.219 6 21  
17 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 172

+5.677

2:58'33.752

 0.221 5 20  
18
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 172

+17.793

2:58'45.868

 12.116 12 37  
19
N. Sanchez Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 171

+1 Vuelta

2:57'56.397

 1 Vuelta 5 18  
20
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 171

+1 Vuelta

2:58'37.706

 41.309 9 17  
21
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Chevrolet 169

+3 Vueltas

2:59'08.651

 2 Vueltas 10 16  
22 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 159

+13 Vueltas

2:41'18.866

 10 Vueltas 7 16 Accidente
23 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 159

+13 Vueltas

2:41'19.748

 0.882 6 14 Accidente
24
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 153

+19 Vueltas

2:40'14.796

 6 Vueltas 6 13 Accidente
25 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 152

+20 Vueltas

2:33'11.755

 1 Vuelta 6 20 Accidente
26
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 151

+21 Vueltas

2:30'54.046

 1 Vuelta 5 23 Accidente
27 United States J. Anderson Jordan Anderson Racing 32 Chevrolet 151

+21 Vueltas

2:30'54.141

 0.095 8 10 Accidente
28
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 92 Chevrolet 151

+21 Vueltas

2:30'54.396

 0.255 7   Accidente
29
N. Leitz Young's Motorsports
 42 Chevrolet 151

+21 Vueltas

2:30'54.752

 0.356 6   Accidente
30
J. Finch JR Motorsports
 9 Chevrolet 143

+29 Vueltas

2:22'58.068

 8 Vueltas 7 7 Accidente
31
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 119

+53 Vueltas

1:51'01.555

 24 Vueltas 7 6 Accidente
32
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 112

+60 Vueltas

1:40'16.122

 7 Vueltas 5 15 Accidente
33
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 112

+60 Vueltas

1:40'21.502

 5.380 4 4 Accidente
34 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 101

+71 Vueltas

1:26'01.808

 11 Vueltas 4 3 Motor
35
L. Bearden RSS Racing
 38 Ford 69

+103 Vueltas

1:01'13.912

 32 Vueltas 4 2 Fuel pump
36
C. Ware Mike Harmon Racing
 47 Chevrolet 63

+109 Vueltas

58'06.380

 6 Vueltas 6 1 Suspensión
37 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Ford 2

+170 Vueltas

1'12.907

 61 Vueltas 4 1 Motor
38 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 0

+172 Vueltas

1'43.856

 2 Vueltas 2 1 Frenos
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