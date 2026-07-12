Allgaier gana una loca carrera de la O'Reilly Series en Atlanta tras doble prórroga y cuatro banderas rojas

Justin Allgaier ahora tiene seis victorias en la temporada 2026 de NASCAR O'Reilly Auto Parts, pero el triunfo más reciente llegó de una manera tremendamente impredecible. Relanzando quinto en el segundo overtime, sobrevivió al caos para conseguir la 34ª victoria de su carrera.

Fue un 1-2 de JR Motorsports, con Carson Kvapil arrebatando por poco el segundo lugar justo en la línea de meta. Parker Retzlaff fue tercero, William Sawalich cuarto y Anthony Alfredo quinto.

Garrett Smithley, Brandon Jones, Kyle Sieg, Rajah Caruth y Jeremy Clements completaron el resto del top 10.

En la bandera blanca, Brennan Poole iba líder con Nick Sanchez presionándolo, pero terminaron chocando tras un contacto de Kvapil en la batalla por la victoria. Un devastado Poole terminó 17º, y Sanchez fue 19º.

La carrera tuvo un récord de 13 banderas amarillas y cuatro banderas rojas, y duró bastante más de tres horas.

Etapas 1 y 2

Hubo un problema de embrague para Jeb Burton antes de que la carrera siquiera comenzara, y quedó fuera del evento sin ni siquiera tomar la bandera verde.

Justo después de la salida, hubo otro problema mecánico, con Joey Gase derramando fluido por toda la pista. Siguió una larga limpieza, y la carrera no se reanudó hasta más de diez vueltas después.

También hubo algo de drama para el favorito antes de la carrera, ya que Hill entró a pit road para solucionar un acelerador que se quedaba pegado, algo que el equipo RCR pareció corregir.

Las cosas se estiraron rápidamente con algo de rodaje en fila india al frente en la siguiente tanda, con Leland Honeyman poniendo fin al stint con bandera verde con un trompo a la salida de la Curva 4.

Más tarde, el poleman Mayer perdió el liderato y de inmediato tuvo problemas en el tráfico, deslizándose hacia el muro y sufriendo un neumático pinchado. La carrera siguió en verde mientras llevaba renqueando su Haas Chevy de vuelta a boxes.

Kvapil ganó la Etapa 1 mientras Jones hizo un trompo en la mitad del pelotón, llevándose a Hill y causando daños leves en el morro del No. 21.

Crews ahora tenía el control después de quedarse en pista durante la pausa de etapa, pero hubo muchos cambios de posición en el relanzamiento que siguió. Crews, H. Burton, S. Smith y Caruth lideraron todos en algún momento antes de que Smith prevaleciera.

Staropoli luego hizo un trompo en el apron, pero la carrera siguió en verde mientras el pelotón se estiraba rápidamente. JRM tenía el control total y abrió brecha con el grupo. Al final de la etapa, Smith y Allgaier estaban completamente solos, con Allgaier superándolo por la Etapa 2 en un photo finish.

Etapa 3

Austin Hill crashes with others, No. 21 Richard Childress Racing Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

La etapa final comenzó con 65 vueltas restantes en la carrera. Hubo una bandera amarilla poco después cuando H. Burton perdió un motor, lo que provocó otra larga limpieza.

Creed tenía el control de la carrera cuando finalmente volvió a ondear la bandera verde. Se mantuvo al mando mientras los pilotos hacían grandes maniobras para intentar abrirse paso por el pelotón, incluido Hill, que seguía llevando a otros pilotos en tres en paralelo.

Corey Day y Taylor Gray provocaron la sexta bandera amarilla de la carrera cuando chocaron a la salida de la Curva 4. Esto llevó a una bandera roja y otra larga limpieza. Desafortunadamente, la siguiente tanda tampoco duró mucho, ya que un amontonamiento en el relanzamiento dejó a Mayer con graves daños en el morro. Mientras circulaba renqueando por la pista, Clements hizo un trompo en un incidente separado.

Esto llevó a otra bandera roja más con 40 vueltas por disputar. Smith hizo una audaz maniobra en tres en paralelo por el liderato, lo que hizo retroceder a Creed y ayudó a Caruth a superar a ambos por el liderato.

Desafortunadamente, fue otra tanda corta, ya que Glen Reen hizo un trompo en la parte trasera del pelotón. La carnicería continuó cuando Jake Finch perdió el control y golpeó el muro, provocando la siguiente bandera amarilla. En ese momento rodaba justo fuera del top five. También provocó la bandera amarilla posterior, con dificultades por el auto dañado.

En el momento de la bandera amarilla, Hill lideraba ahora la carrera. Pero JRM trabajó en equipo en el siguiente relanzamiento para hacerlo retroceder, poniendo a Allgaier al mando. Momentos después, la tercera bandera roja de la carrera estaba a punto de salir cuando Jordan Anderson intentó ir cuatro en paralelo en la parte trasera del top ten.

Se quedaron sin espacio, enviando a varios autos contra el muro. Anderson, Love, Creed y Crews quedaron todos destrozados. El accidente también involucró a varios otros, incluidos Honeyman, Retzlaff, Sawalich, Jones, Leitz y Thompson.

Durante cada una de estas detenciones con bandera roja, el dueño del equipo JRM, Dale Earnhardt Jr., estuvo constantemente en la radio, instruyendo a sus pilotos sobre cómo controlar mejor la carrera. Sus pilotos rodaban 1-2-3-4 para un relanzamiento con solo siete vueltas restantes.

Fue pura locura en la parte delantera del pelotón, mientras Hill se abría camino hacia el frente. Allgaier lo apretó contra el muro, y luego él sacó a Allgiaer de la línea en la siguiente curva.

Mientras Smith y Kvapil luchaban lado a lado por el liderato, Hill se lanzó por el interior en una atrevida maniobra de tres en paralelo por el liderato. Pero en la siguiente curva, perdió agarre tras un toque de Sanchez en mitad de la curva. Hill hizo un trompo y varios autos chocaron. Junto con Hill, tres autos de JRM -- Smith, Caruth y Allgaier -- estuvieron involucrados. Ryan Ellis también chocó con fuerza, estrellándose contra el auto de Hill mientras giraba. K. Sieg y Staropoli también se vieron afectados.

Esto llevó a una excepcional cuarta bandera roja de la carrera y empujó la carrera al overtime. Eso rápidamente se convertiría en doble overtime, ya que Clements tuvo problemas para ponerse en marcha y fue girado contra el muro exterior en el relanzamiento. Clements también chocó con Lavar Scott mientras hacía un trompo, dañando gravemente ambos autos.

En el relanzamiento, Sieg se quedó sin combustible y Sanchez tomó el liderato. Poole entonces avanzó con fuerza, buscando su primera victoria 'oficial' en NASCAR O'Reilly, y lideraba en la bandera blanca. Tristemente, segundos después, estaba chocando contra el muro exterior junto con Sanchez.

Arrastrando algo y lanzando chispas, Allgaier ahora tenía el control, y aunque Retzlaff estaba justo detrás de él, no tenía ayuda. Allgaier se llevó la bandera a cuadros, con Kvapil adelantando de hecho a Retzlaff justo en la línea de meta para convertirlo en un 1-2 de JRM.