Baltazar Leguizamón está cerca de ser el primer argentino en NASCAR

Hace un buen tiempo que NASCAR ya no es territorio exclusivo de los pilotos estadounidenses, y han sido varios los corredores internacionales que han incursionado con éxito en los últimos años en sus campeonatos, siendo los casos más destacados los del colombiano Juan Pablo Montoya, el brasileño Nelson Piquet Jr. y el mexicano Daniel Suárez, este último campeón en 2016 de la Xfinity Series y ganador este año en NASCAR Cup.

Ahora hay un argentino que busca continuar la presencia internacional -y latinoamericana- en NASCAR: Baltazar Leguizamón, quien se encuentra en un avanzado proyecto para sumarse a la Xfinity Series en 2023 con el equipo MBM Motorsport, que corre a tiempo completo en este campeonato y también lo hace parcialmente en NASCAR Cup.

"Estamos cerca de poder correr en la NASCAR Xfinity el próximo año con el equipo MBM Motorsport, que fue el equipo que me abrió las puertas de la categoría", contó Leguizamón en diálogo con Motorsport.com.

"Un manager que tenía en Estados Unidos que me llamó hace poco más de dos meses y me contactó con el equipo. Fuimos hablando y apenas empezó a cerrar un poco la idea de qué hacer, el equipo me contactó con NASCAR, donde tuve una aceptación bastante importante porque todos se pusieron a disposición y eso fue muy bueno porque me ayudó a hacer todo rápido para tener la licencia".

El objetivo de Leguizamón es debutar el fin de semana del 25 de marzo en el Circuito de las Américas de Austin, que será la primera de las ocho carreras previstas en 2023 que se disputarán en circuitos mixtos o urbanos.

"La idea es terminar de poder conseguir apoyo, ya sea en Argentina como en Estados Unidos. El equipo me está ayudando mucho con esa parte y el plan es llegar a debutar en el Circuito de las Américas, que es una pista que conozco mucho".

Una imagen del pelotón de Xfinity Series en COTA en 2022. Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

La experiencia de Leguizamón en COTA viene de los años en que corrió en Estados Unidos en la Fórmula 4, la Fórmula 3 y la Fórmula Atlantic, categoría esta última donde logró el campeonato en 2018.

"Es un proyecto serio y la idea es comenzar en COTA. Estamos trabajando y estamos firmes para eso. El plan es debutar ahí y poder hacer el resto de los los eventos de este año en los circuitos mixtos", explicó.

Leguizamón, quien por la pandemia debió dejar de competir a nivel internacional para centrarse en Argentina, donde se destacó en Top Race y recientemente incursionó en TC Mouras, se confiesa como un seguidor de hace muchos años de NASCAR y destaca lo que significaría poder competir allí.

"Toda la vida me gustó NASCAR. Siempre tuve como referente a Jimmie Johnson y a Jeff Gordon y cuando conocí la historia de Richard Petty, a mis 12 años, lo empecé a seguir también. Para mí, correr en NASCAR sería tocar el cielo con las manos. Desde mi punto de vista, es lo más grande que hay, más allá de la Fórmula 1, donde en su momento estuve cerca de concretar algo muy importante".

"Pero esto en NASCAR es algo concreto, es un proyecto que veo que se puede realizar y estamos muy cerca de poder hacerlo. Poder estar en NASCAR, siendo el primer piloto argentino en la historia, es un orgullo gigante. Aún no lo dimensiono bien, pero es algo muy grande", finalizó.

Baltazar Leguizamon se destacó en Top Race en Argentina. (Foto: Prensa Leguizamon)