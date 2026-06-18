Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

NASCAR XFINITY San Diego

Un camión de NASCAR choca contra una rueda que salió disparada en un aparatoso accidente de tráfico

El largo viaje a San Diego ha sido lleno de acontecimientos para Alpha Prime Racing.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
NASCAR hauler

Los equipos de NASCAR están recorriendo más de 3200 kilómetros por todo el país para participar en una nueva carrera urbana en la Base Naval Coronado, en San Diego, California. 111 autos y camionetas de carreras de las tres divisiones nacionales se dirigen a la costa oeste para la primera carrera de NASCAR que se celebra en una base militar activa.

Uno de esos equipos es Alpha Prime Racing, copropiedad de Tommy Joe Martins y Caesar Bacarella. El equipo compite en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series con el auto número 44 de Brennan Poole y el número 45 de Lavar Scott, ambos a tiempo completo.

De camino a San Diego, uno de los camiones de Alpha Prime Racing se vio involucrado en un incidente menor, pero aparatoso, en la autopista. Mientras circulaba por el medio de cuatro carriles, un auto en el carril rápido chocó contra una rueda suelta, levantándose del suelo en el proceso. La rueda rebotó contra la parte delantera de otro vehículo antes de caer directamente en la trayectoria del camión que venía en sentido contrario, el cual la golpeó junto con otros pequeños fragmentos de escombros.

"Acabamos de sufrir nuestro primer accidente del fin de semana de camino a NASCAR San Diego", publicó el equipo junto con la grabación completa del incidente captada por la cámara del salpicadero.

 
Lee también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Los 10 retiros más extraños y sorprendentes en la historia de la Fórmula 1

Comentarios destacados
Más de
Nick DeGroot

Jesse Love firma con Wood Brothers Racing para la NASCAR Cup 2027

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Jesse Love firma con Wood Brothers Racing para la NASCAR Cup 2027

NASCAR en San Diego: Todo lo que necesitas saber sobre la Anduril 250 y cómo ver en latinoamérica

NASCAR Cup
NASCAR Cup
San Diego
NASCAR en San Diego: Todo lo que necesitas saber sobre la Anduril 250 y cómo ver en latinoamérica

Kevin Magnussen espera una "intensa introducción" a NASCAR para su debut

NASCAR Cup
NASCAR Cup
San Diego
Kevin Magnussen espera una "intensa introducción" a NASCAR para su debut

Últimas noticias

Un camión de NASCAR choca contra una rueda que salió disparada en un aparatoso accidente de tráfico

NASCAR XFINITY
NOAP NASCAR XFINITY
San Diego
Un camión de NASCAR choca contra una rueda que salió disparada en un aparatoso accidente de tráfico

Los 10 retiros más extraños y sorprendentes en la historia de la Fórmula 1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Los 10 retiros más extraños y sorprendentes en la historia de la Fórmula 1

Jesse Love firma con Wood Brothers Racing para la NASCAR Cup 2027

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Jesse Love firma con Wood Brothers Racing para la NASCAR Cup 2027

Ferrari y Cadillac finalizaron el test de Pirelli en Barcelona probando diferentes variantes del C2

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ferrari y Cadillac finalizaron el test de Pirelli en Barcelona probando diferentes variantes del C2