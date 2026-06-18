Los equipos de NASCAR están recorriendo más de 3200 kilómetros por todo el país para participar en una nueva carrera urbana en la Base Naval Coronado, en San Diego, California. 111 autos y camionetas de carreras de las tres divisiones nacionales se dirigen a la costa oeste para la primera carrera de NASCAR que se celebra en una base militar activa.

Uno de esos equipos es Alpha Prime Racing, copropiedad de Tommy Joe Martins y Caesar Bacarella. El equipo compite en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series con el auto número 44 de Brennan Poole y el número 45 de Lavar Scott, ambos a tiempo completo.

De camino a San Diego, uno de los camiones de Alpha Prime Racing se vio involucrado en un incidente menor, pero aparatoso, en la autopista. Mientras circulaba por el medio de cuatro carriles, un auto en el carril rápido chocó contra una rueda suelta, levantándose del suelo en el proceso. La rueda rebotó contra la parte delantera de otro vehículo antes de caer directamente en la trayectoria del camión que venía en sentido contrario, el cual la golpeó junto con otros pequeños fragmentos de escombros.

"Acabamos de sufrir nuestro primer accidente del fin de semana de camino a NASCAR San Diego", publicó el equipo junto con la grabación completa del incidente captada por la cámara del salpicadero.