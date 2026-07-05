NASCAR O'Reilly Chicagoland: Brandon Jones se impone a Chase Elliott en la prórroga

En la prórroga de la carrera de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series celebrada en el Chicagoland Speedway, Brandon Jones adelantó a la estrella de la Copa Chase Elliott y se alzó con la victoria. A pesar de correr con neumáticos más viejos, se colocó por delante de Elliott. Elliott intentó contraatacar, chocando contra el muro para ganar impulso antes de meterse por debajo de Jones en la última curva, pero Jones mantuvo el impulso hasta la línea de meta.

Esta ha sido la octava victoria de la carrera de Jones, que ha dado a Joe Gibbs Racing su tercera victoria de la temporada 2026.

"Me la he tenido que ganar", dijo Jones. "Hacía mucho tiempo que no vivía una carrera tan emocionante como esta. Gracias, chicos, por aguantar hasta el final a pesar de la lluvia y todo lo demás... Ha sido un año con altibajos. Hemos tenido algo de éxito al principio, pero las últimas semanas hemos estado un poco estancados, así que es estupendo haberlo conseguido como lo hemos hecho hoy. Realmente nos la hemos tenido que ganar".

Sobre la lucha contra un piloto como Elliott, Jones añadió: "Dice mucho de lo resistentes que somos y de lo duro que estamos trabajando en esto. Chase me lo puso muy difícil. Es uno de los mejores del deporte, así que sabía que iba a ser complicado. Todos llevábamos neumáticos viejos; fue una pasada derrapar y batirnos en un duelo así".

Elliott, por supuesto, se sintió decepcionado por quedarse a un puesto de la bandera a cuadros. Últimamente no participa en muchas carreras de O’Reilly; la última vez que ganó una carrera de la NOAPS fue en Charlotte, durante la temporada 2024.

"No creo que esa fuera la razón por la que perdimos (el no tener un empujón en la reanudación), en absoluto", dijo Elliott. "Sé que él [Jesse Love] tenía pensado darme un buen empujón, y en ese momento se trataba más bien de gestionar los neumáticos viejos. Simplemente intentaba arrancar bien, más que recibir un empujón. Acabé tomando impulso en la dirección equivocada al entrar en la curva 3 e intenté tomarla muy cerrada, lo que me dejó muy apretado. La verdad es que estoy muy decepcionado por eso… Hay que darle el mérito a Brandon. Hizo un buen trabajo, tuvo una buena reanudación y nos mantuvimos codo con codo en las curvas 1 y 2. Él tenía el impulso en la dirección correcta al entrar en la curva 3, y yo me metí en una mala situación y pagué el precio".

Jesse Love, Brent Crews y Austin Hill completaron el resto de los cinco primeros puestos. Justin Allgaier, Taylor Gray, Sam Mayer, Cole Custer y Connor Zilisch completaron el resto de los diez primeros.

Etapas 1 y 2

Tras un largo retraso por lluvia, la carrera finalmente se puso en marcha a las 22:15 h EST. Zilisch dominó desde la pole position y lideró toda la primera etapa.

Detrás de él se vivieron numerosas batallas e incluso algunos roces, ya que los pilotos se movían por toda la pista. Tanto Allgaier como Gray salieron desde posiciones traseras, pero rápidamente se abrieron paso entre el pelotón.

Zilisch acabó ganando la etapa 1 con una ventaja de cinco segundos sobre Love, seguido de Day, Elliott, Creed, Gray, Mayer, Sawalich, Allgaier y Alfredo.

Durante la pausa entre etapas, Zilisch perdió presión de combustible mientras lideraba y, de hecho, necesitó que le empujaran de vuelta a boxes. Consiguió mantenerse en la vuelta del líder, pero ahora se encontraba en la zona media de la tabla, alrededor del puesto 25. Finalmente, logró volver a situarse entre los diez primeros.

Elliott ganó la carrera al salir de la calle de boxes y mantuvo el control en la reanudación. Al igual que Zilisch en la etapa anterior, Elliott dominó y ganó la etapa con relativa facilidad. Le siguieron Love, Gray, Allgaier, Mayer, Jones, Creed, Day, Zilisch y Crews.

Además, la niebla se cernía sobre el circuito, lo que dificultaba la visibilidad a los observadores.

Etapa 3

Brandon Jones gana con el Toyota n.º 20 de Joe Gibbs Racing; le siguen Chase Elliott, con el Chevrolet n.º 88 de JR Motorsports, y Jesse Love, con el Chevrolet n.º 2 de Richard Childress Racing Foto de: James Gilbert / Getty Images

Durante la pausa entre etapas, Jeremy Clements perdió una rueda, lo que le supuso una penalización de dos vueltas, ya que la rueda suelta llegó por sí sola hasta el pit lane.

Allgaier fue relegado al final del pelotón tras una evaluación de seguridad (un miembro del equipo entró en el box sin llevar la indumentaria adecuada).

En la reanudación, se produjo una batalla espectacular entre Love y Elliott por el liderato, en la que Elliott acabó imponiéndose.

Creed realizó una parada en boxes no programada bajo bandera verde por un problema con los neumáticos, mientras que Gray alcanzó a Elliott para hacerse con el liderato de la carrera. Tomó el control y se alejó, pero poco después se produjo la primera bandera amarilla natural de la carrera.

La noche de Zilisch, que en un principio se presentaba prometedora, no hacía más que empeorar, ya que reventó un neumático tras chocar contra el muro, y la carcasa del neumático provocó la bandera amarilla.

En la reanudación posterior, Elliott protagonizó un impresionante adelantamiento a tres en paralelo en la zona de seguridad para recuperar el liderato, manteniendo a raya a Gray hasta la siguiente bandera amarilla. Una vez más, fue Zilisch quien hizo un trompo desde la línea alta.

Esto situó a todo el pelotón dentro del margen de combustible, a poco más de 40 vueltas del final.

R. Sieg ganó la carrera al salir del pit lane tras una parada solo para repostar con el fin de ahorrar un juego de neumáticos, y Jones también superó a Elliott.

Jones se puso en cabeza en la reanudación, y la siguiente bandera amarilla se mostró poco después, cuando Sawalich hizo un trompo en la recta trasera. Levantó el pie al salir de la curva y recibió un golpe por detrás de su compañero de equipo en JGR, Crews.

Elliott tomó la decisión de reanudar la carrera detrás de Jones por el exterior en la siguiente reanudación, lo que situó a Gray en la primera fila. Esa estrategia le salió bien, ya que Gray se puso en cabeza mientras Elliott y Jones se disputaban el segundo puesto en una emocionante batalla. Eso permitió a Gray alejarse al frente de la carrera.

A 16 vueltas del final, Sieg (que llevaba neumáticos más viejos que el resto del pelotón) sufrió un medio trompo. Ya bajo bandera amarilla, intentó regresar a duras penas a boxes, pero el guardabarros derecho quedó destrozado por un pinchazo en la rueda delantera derecha.

La situación se volvió muy dramática en la reanudación, cuando el pelotón se desplegó en cuatro filas para disputar el liderato. Love tomó brevemente el mando antes de que Elliott se lo arrebatara, mientras que Gray cayó hasta quedar fuera de los cinco primeros.

Elliott pasó entonces a un modo defensivo frente a un Jones que atacaba con fuerza, pero la bandera amarilla volvió a ondear una vez más. Kyle Sieg chocó con Patrick Staropoli, lo que provocó que ambos coches hicieran un trompo. Además, arrastraron a Brennan Poole y Lavar Scott mientras daban vueltas de campana por la pista.

En la última reanudación, la segunda fila tuvo dificultades para arrancar, por lo que Elliott y Jones se quedaron solos para luchar codo con codo durante la mayor parte de la vuelta. Jones adelantó a Elliott justo antes de la bandera blanca, y este respondió pegándose al muro, rozándolo para ganar algo de impulso. Se coló por el interior de Jones en la última curva, pero Elliott no tenía la velocidad necesaria a la salida, lo que permitió a Jones adelantarlo y llevarse la victoria por 0,171 s.