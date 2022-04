Multan al piloto que inició una feroz pelea en NASCAR... ¡pero no por la pelea!

Cargar reproductor de audio

Después de la carrea del pasado viernes en Martinsville, Gibbs comenzó una pelea con Sam Mayer en el pit road que dejó herido a un oficial de NASCAR.

Los dos tuvieron un contacto en la última vuelta, lo que le costó a Gibbs la bonificación de 100.000 dólares del Dash 4 Cash y terminar entre los cinco primeros. Después, mostró su descontento con Mayer utilizando tanto su coche de carreras como sus puños. Ambos pilotos fueron citados a declarar por NASCAR después del incidente.

La multa emitida el martes no se refiere a la pelea posterior a la carrera en sí, sino a otra acción que Gibbs realizó después de que ondeara la bandera a cuadros. La sanción se debe a que el joven de 19 años hizo contacto con otro vehículo en la calle de boxes después de la carrera, en referencia a cuando chocó con Mayer en la vuelta de enfriamiento.

La violación cayó bajo la Sección 4.3.A&E (Conducta de los miembros de NASCAR) y la Sección 8.8.8 (Miembro de la tripulación/Servicio) en el Libro de Reglas de NASCAR.

El equipo No. 54 de Joe Gibbs Racing también fue sancionado con 5.000 dólares por un asunto no relacionado: NASCAR encontró una tuerca no asegurada en el coche después de la carrera.

Además, NASCAR ha sancionado al equipo No. 2 Richard Childress Racing de Sheldon Creed por una violación de lastre. Una pieza de tungsteno se cayó del coche durante los entrenamientos de la NASCAR Xfinity Series. La infracción entra en la sección 10.5.2.5.F del reglamento y se considera un problema de seguridad.

Como resultado, el jefe de equipo Jeff Stankiewicz, el jefe de coche Kris McCabe y el ingeniero Sam Bowers han sido suspendidos para las próximas cuatro carreras.

No hubo sanciones para ningún equipo de la Cup o de la Truck Series tras el fin de semana de la carrera de Martinsville.