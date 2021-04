Dos pilotos de NASCAR se toman a golpes tras la carrera de Xfinity

La pelea posterior a la carrera se produjo tras un incidente en la calle de boxes, en el que Gragson retrocedió y chocó con el coche de Hemric.

Después de la bandera a cuadros, Hemric se acercó a Gragson y los dos se pelearon brevemente.

"No sé por qué está enfadado", dijo Gragson, que no es ajeno a los enfrentamientos. "Quiero decir, yo estaba detrás de él entrando en boxes porque habíamos dañado nuestro neumático delantero derecho y él estaba en nuestro box. Tuve que rodearlo y no sé muy bien por qué estaba allí. Tuve que retroceder para llegar allí".

Y agregó: "Yo también me enfadaría si estuviera en su lugar, sólo por lo que ha hecho en su carrera. Es lo que es. Seguiremos adelante y seguiremos luchando".

Hemric explicó más tarde por qué estaba en el box de Gragson:

"Bastante simple. Él (Gragson) no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la pista. Entramos a la calle de boxes y el tipo entró en boxes detrás de nosotros cuando estaba entrando en mi box y me hizo tener que rodear al tipo que iba al box del 9 (Gragson). Retrocedí y sí, se estropeó la parada en boxes de ambos. Yo retrocedí y él decidió poner la marcha atrás y chocar contra el guardabarros delantero derecho y hacer un agujero en la trompa de nuestro Poppy Bank Toyota Supra. Tuvimos que volver a entrar en boxes y arreglarlo. Eso fue completamente deliberado y fue absolutamente ridículo. De donde yo vengo, te golpean en el ojo por eso".

Los oficiales de NASCAR llamaron a Gragson al cargador después de la carrera y dijeron que revisarán el incidente. Si se emite alguna sanción, se abordará más adelante en la semana.

