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Crónica de carrera
NASCAR XFINITY Sonoma

Shane van Gisbergen consigue una dominante victoria en NASCAR O'Reilly en Sonoma

Van Gisbergen lideró un 1-2 de JR Motorsports con su compañero de equipo Connor Zilisch en el segundo puesto

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Shane van Gisbergen, No. 9 JR Motorsports Chevrolet

El sábado en Sonoma Raceway, Shane van Gisbergen dominó absolutamente desde la pole position. Al volante del Chevrolet No. 9 de JR Motorsports, SVG consiguió su sexta victoria de carrera en NASCAR O'Reilly y su 13.ª victoria como piloto de NASCAR.

Su compañero de JRM Connor Zilisch terminó segundo, remontando tras una penalización por exceso de velocidad a mitad de carrera para lograrlo. Brent Crews terminó tercero, mientras que el dúo de Viking Motorsports formado por Anthony Alfredo y Parker Reztlaff terminó cuarto y quinto.

Corey Day, Sam Mayer, Jesse Love y Sheldon Creed completaron el resto de los diez primeros.

Van Gisbergen ahora tiene tres victorias en Sonoma: dos en la NASCAR O'Reilly Series y una en Cup. En su intento de barrer el fin de semana y defender su victoria de 2025 en la Sonoma Cup, Van Gisbergen saldrá sexto el domingo.

Etapa 1

Mientras Van Gisbergen controlaba la carrera desde la pole, Blaine Perkins fue el primer piloto en hacer un trompo, y Brandon Jones también se salió temprano. Además, Brad Perez no tomó la salida debido a un problema con el coche.

Lavar Scott y Kyle Sieg luego hicieron un trompo en la horquilla, y una carcasa de neumático se desprendió del coche de Sieg, provocando la primera bandera amarilla de la carrera.

En el reinicio posterior, no hubo cambios en el liderato, ya que Van Gisbergen mantuvo el control. Más atrás en el pelotón, Dean Thompson hizo un trompo, y Jeb Burton tuvo una salida salvaje por las curvas 3 y 4.

Jones luego abandonó la carrera debido a una transmisión rota, pero logró regresar a boxes.

Como se esperaba, muchos pilotos decidieron parar temprano en boxes y cambiar la estrategia de la etapa, incluido Van Gisbergen. Después de avanzar desde el fondo del pelotón, Zilisch recibió una penalización por exceso de velocidad durante su parada.

Alfredo se mantuvo en pista, conteniendo a Crews para ganar la Etapa 1, seguido por Gray, Retzlaff, Day, Hill, Chastain, Rodgers, Bilicki y Labbe.

Etapa 2

 

Perkins y Harrison Burton reiniciaron en la primera fila después de quedarse fuera con neumáticos más viejos, pero Van Gisbergen y los otros punteros los relegaron rápidamente.

H. Burton hizo un trompo por la tierra de la curva 1, y momentos después, Ross Chastain sacó su coche de la pista y bajó por la recta de aceleración al sufrir un problema mecánico que puso fin a su carrera. El fluido en la pista obligó a los oficiales a volver a poner la carrera bajo bandera amarilla.

A medida que avanzaba la carrera, Zilisch se abrió camino hasta llegar al segundo puesto, pero Van Gisbergen siguió sin oposición en el liderato. Él cambió la estrategia de la etapa, pero Zilisch decidió llevarla hasta el final. Aunque sacrificó posición en pista, llegar hasta el corte de etapa significó que Zilisch no necesitaría ahorrar combustible en la siguiente tanda.

Zilisch ganó la Etapa 2, seguido por S. Smith, Creed, Crews, Kvapil, Mayer, Caruth, R. Sieg, Labbe y Rodgers.

Etapa 3

Van Gisbergen mantuvo el liderato tras un breve desafío de Love, y la carrera siguió en verde.

Más atrás en el pelotón, Thompson hizo otro trompo tras el contacto de otro coche. Allgaier también hizo un trompo en lo que ha sido un día difícil para el líder del campeonato.

Zilisch volvió rápidamente al segundo puesto en el orden de carrera, pero estaba a más de cuatro segundos de Van Gisbergen. Incluso con una ligera desventaja de neumáticos y la necesidad de ahorrar combustible, la diferencia realmente no cambió mucho mientras Zilisch comenzaba su persecución.

Hill hizo una parada en boxes no programada desde dentro del top ten, pero no está claro cuál fue el problema. Leland Honeyman perdió ritmo, pero logró regresar renqueando a boxes.

Detrás de Van Gisbergen y Zilisch, la batalla por el tercer puesto se estaba poniendo interesante. Alfredo hizo un audaz adelantamiento de tres en paralelo mientras Love comenzaba a perder ritmo, con Crews y Gray siguiéndolo rápidamente. Crews luego atacó a Alfredo, adelantándolo a cinco vueltas del final y llevando también a su compañero Gray con él.

Van Gisbergen cuidó el coche hasta la meta, llevándose la victoria por delante de Zilisch. Incluso le quedó suficiente para hacer un burnout después de la carrera.

 

Gray se quedó sin combustible en la última vuelta, deteniéndose justo antes de la línea de meta. Jones entonces empujó a su compañero de JGR para cruzar la línea, pero NASCAR determinó que el cruce de la línea por parte de Gray no contaría porque Jones lo asistió.

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1
C. Zilisch JR Motorsports
1 Chevrolet 82

2:10'06.197

5
2
J. Love Richard Childress Racing
2 Chevrolet 82

+0.262

2:10'06.459

0.262 5 48
3
T. Gray Joe Gibbs Racing
54 Toyota 82

+13.601

2:10'19.798

13.339 5 39
4 United States R. Chastain Jordan Anderson Racing 32 Chevrolet 82

+15.190

2:10'21.387

1.589 6
5 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 82

+16.680

2:10'22.877

1.490 5 39
6
B. Crews Joe Gibbs Racing
19 Toyota 82

+20.038

2:10'26.235

3.358 5 51
7
P. Retzlaff Viking Motorsports
99 Chevrolet 82

+20.186

2:10'26.383

0.148 5 33
8 New Zealand S. van Gisbergen JR Motorsports 9 Chevrolet 82

+21.216

2:10'27.413

1.030 7
9
A. Green Peterson Racing Group
87 Chevrolet 82

+21.897

2:10'28.094

0.681 6 28
10 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 82

+21.922

2:10'28.119

0.025 6 42
11 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 82

+23.874

2:10'30.071

1.952 4 35
12
R. Caruth JR Motorsports
88 Chevrolet 82

+25.904

2:10'32.101

2.030 6 29
13
S. Mayer Haas Factory Team
41 Chevrolet 82

+31.481

2:10'37.678

5.577 6 36
14
C. Kvapil DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
91 Chevrolet 82

+32.936

2:10'39.133

1.455 6 23
15
C. Day Hendrick Motorsports
17 Chevrolet 82

+35.480

2:10'41.677

2.544 5 22
16
S. Smith JR Motorsports
8 Chevrolet 82

+37.945

2:10'44.142

2.465 6 23
17 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 82

+38.316

2:10'44.513

0.371 6 20
18 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 82

+49.959

2:10'56.156

11.643 6 19
19 Canada A. Labbe SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 82

+54.223

2:11'00.420

4.264 6 18
20 United States W. Rodgers Young's Motorsports 42 Chevrolet 82

+58.839

2:11'05.036

4.616 6 17
21
P. Pardus Pardus Racing Inc.
50 Chevrolet 82

+1'02.970

2:11'09.167

4.131 6 16
22 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 82

+1'05.432

2:11'11.629

2.462 6 15
23 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 82

+1'07.727

2:11'13.924

2.295 7 15
24
A. Alfredo Viking Motorsports
96 Chevrolet 82

+1'14.870

2:11'21.067

7.143 7 13
25 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 82

+1'26.154

2:11'32.351

11.284 6 12
26
B. Perkins Jordan Anderson Racing
31 Chevrolet 81

+1 Vuelta

2:09'22.590

1 Vuelta 5 11 Out of fuel
27
L. Scott Alpha Prime Racing
45 Chevrolet 81

+1 Vuelta

2:09'49.586

26.996 7 10 Out of fuel
28
A. Guenette DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
92 Chevrolet 81

+1 Vuelta

2:10'21.198

31.612 6 9
29 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 81

+1 Vuelta

2:10'27.534

6.336 8 8
30
G. Reen Joey Gase Motorsports
55 Toyota 81

+1 Vuelta

2:10'36.229

8.695 9 7
31
K. Sieg RSS Racing
28 Chevrolet 81

+1 Vuelta

2:10'43.710

7.481 7 6
32 Canada D. White Joey Gase Motorsports 53 Chevrolet 78

+4 Vueltas

2:10'09.631

3 Vueltas 10 5
33 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 74

+8 Vueltas

2:10'13.403

4 Vueltas 9 4
34 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 72

+10 Vueltas

1:59'17.148

2 Vueltas 9 3 Suspensión
35
D. Thompson Sam Hunt Racing
26 Toyota 54

+28 Vueltas

1:35'40.222

18 Vueltas 9 2 Transmisión
36
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
18 Toyota 15

+67 Vueltas

18'39.631

39 Vueltas 3 1 Motor
37
M. Wilson Joey Gase Motorsports
35 Chevrolet 5

+77 Vueltas

6'46.017

10 Vueltas 3 1 Accidente
38
P. Staropoli Big Machine Racing Team
48 Chevrolet 4

+78 Vueltas

5'14.288

1 Vuelta 3 1 Motor
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